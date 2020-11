US-INNENPOLITIK

Weitere juristische Niederlage für US-Präsident Donald Trump: Ein Bundesberufungsgericht hat die Anfechtung des Ergebnisses der Präsidentschaftswahl im Schlüsselstaat Pennsylvania abgewiesen und damit ein Urteil aus erster Instanz bestätigt.

US-SANKTIONEN

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge Chinas größten Chiphersteller SMIC und den Ölgiganten CNOOC auf die schwarze Exportliste setzen. Als Begründung werde angeführt, sie befänden sich im Besitz oder unter der Kontrolle des chinesischen Militärs, berichtet Reuters.

Die USA haben zudem Wirtschaftssanktionen gegen chinesische und russisches Unternehmen angekündigt, da diese sich an der Entwicklung des iranischen Atomprogramms beteiligt hätten. Die verhängten Sanktionen richten sich demnach gegen die zwei in China ansässige Unternehmen "Chengdu Best New Materials" und "Zibo Elim Trade" sowie gegen die in Russland ansässigen Unternehmen "Nilco Group" und "Joint Stock Company Elecon".

KONJUNKTUR JAPAN

Industrieproduktion Okt +3,8% (PROG: +2,2%) gg Vm

Einzelhandelsumsatz Okt +6,4% gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Supermärkte Okt +2,9% gg Vj

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Index Frühindikatoren Okt 101,8 (Sep: 101,4)

S&P GLOBAL / IHS

Noch am Montag könnte die weltweit größte Fusion des laufenden Jahres ins Rollen kommen: Die S&P Global Inc will offenbar die IHS Markit Ltd kaufen und so zu einem der größten Finanzdatenanbieter in den USA werden. Der Kaufpreis soll etwa 44 Milliarden US-Dollar erreichen und in Aktien bezahlt werden, berichten mehrere informierte Personen.

