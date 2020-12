Die Ölpreise gaben nach den kräftigen Gewinnen in der Vorwoche nach. Mit Spannung wird das Opec-Treffen erwartet, auf dem die künftige Förderpolitik verhandelt wird. Zwar wird mit einer Verlängerung der bis Ende des Jahres laufenden Förderbeschränkungen gerechnet, doch soll es erste Abweichler geben. WTI verlor 0,7 Prozent auf 45,20 Dollar, Brent gab 1,2 Prozent nach auf 47,59 Dollar. Auf Monatsbasis hat WTI-Öl allerdings im Gleichklang mit dem Aktienmarkt 27 Prozent gutgemacht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.786,28 1.777,07 +0,5% +9,21 +17,7%

Silber (Spot) 22,87 22,75 +0,5% +0,12 +28,1%

Platin (Spot) 985,18 967,43 +1,8% +17,75 +2,1%

Kupfer-Future 3,45 3,42 +0,7% +0,03 +21,9%

Der Goldpreis reduzierte sich um 0,6 Prozent auf 1.777 Dollar je Feinunze. Die Hoffnungen auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe sorgten für Umschichtungen hin zu risikoreicheren Anlagen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

US-INNENPOLITIK

Ein besonders umstrittener Gesundheitsberater von US-Präsident Donald Trump ist zurückgetreten. Scott Atlas, der seit August dem Corona-Krisenstab des Weißen Hauses angehörte, gab seinen Rücktritt bekannt. Der 65-jährige Neuroradiologe stand immer wieder in der Kritik, unter anderem weil er die Wirksamkeit von Masken zur Eindämmung des Coronavirus anzweifelte.

Weitere Schlappen für US-Präsident Donald Trump: Nach einer Reihe anderer umkämpfter Bundesstaaten haben auch Arizona und Wisconsin den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden offiziell bestätigt.

GELDPOLITIK USA

Nach Angaben von US-Notenbankchef Jerome Powell hat sein Haus in der Coronavirus-Krise 2 Billionen Dollar zur Stützung von Unternehmen, Städten und Bundesstaaten zur Verfügung gestellt.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Der Leitzins in Australien bleibt auf seinem Rekordtief. Die Reserve Bank of Australia tastete die Zinsen auf ihrer Sitzung nicht an, zeigte sich aber zuversichtlich für eine Erholung der Wirtschaft nach der pandemiebedingten Flaute. Die Zinsen bleiben damit bei 0,1 Prozent. Auch das Ziel für die Rendite der dreijährigen Staatsanleihen bleibt unverändert.

INFLATION INDONESIEN

Kernverbraucherpreise Nov +1,67% gg Vorjahr (Okt: +1,74%)

KONJUNKTUR JAPAN

Arbeitslosenquote Okt 3,1% (PROG: 3,1%)

KONJUNKTUR SÜDKOREA

BIP 3Q revidiert +2,1% (vorläufig: +1,9%) gg Vorquartal

BIP 3Q revidiert -1,1% (vorläufig: -1,3%) gg Vorjahr

AMAZON /APPLE

Die Entwicklung von Apps für Apple-Geräte soll einfacher werden. Dazu vereinbarten der iPhone-Hersteller und der Internethändler Amazon eine Kooperation. Amazon will mit seiner Cloud-Sparte AWS den App-Entwicklern Zugang zu Apple-Computern geben.

EXXON MOBIL

Der US-Ölkonzern schraubt seine Ambitionen zurück, mit hohen Investitionen die Ölproduktion auszuweiten. Zugleich kündigte das Unternehmen für das vierte Quartal Wertberichtigungen von 17 bis 20 Milliarden US-Dollar an. Exxon will kommendes Jahr nur noch 19 Milliarden Dollar oder weniger investieren und danach bis 2025 nur noch 20 bis 25 Milliarden Dollar jährlich. Zuvor hatte die Planung auf jährliche Investitionen von über 30 Milliarden Dollar gelautet. Im Erdgasbereich sollen keine weiteren Gelder in bestimmte Aktivitäten mehr fließen.

