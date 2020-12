Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge in den meisten ihrer Distrikte nur moderat gewachsen. Vier Distrikte meldeten geringes oder gar kein Wachstum, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht. Philadelphia und drei der vier Distrikte im mittleren Westen berichteten von einer sich verlangsamenden Entwicklung Anfang November mit steigenden Covid-19-Fällen. Die Beschäftigung legte in fast allen Bezirken moderat zu, in den meisten war das Wachstum aber bestenfalls langsam.

KONJUNKTUR USA

Ungeachtet der Erholung befindet sich die US-Wirtschaft in einer angespannten Lage. Diese Ansicht vertritt der Präsident der Notenbank von New York, John Williams, der hervorhob, dass die Corona-Pandemie auf der ökonomischen Aktivität laste. "Wir sind weiter in einer tiefen Rezession", sagte Williams. Die Wirtschaft könne sich mit einem Corona-Impfstoff erholen, doch die hohe Unsicherheit bleibe bestehen.

POLITIK USA

Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hat in einem groß angekündigten Internet-Video seine Wahlbetrugsvorwürfe wiederholt. Die Wahl sei "ein Desaster" gewesen, "eine totale Katastrophe", sagte der Amtsinhaber. In Wirklichkeit habe nicht sein Rivale Joe Biden, sondern er die Wahl gewonnen. Facebook versah das Video mit dem Hinweis, dass Biden zum Wahlsieger ausgerufen wurde.

USA/CHINA

Das US-Repräsentantenhaus hat einstimmig eine Gesetzesvorlage gebilligt, die chinesischen Unternehmen ein Delisting an US-Börsen androht. Hintergrund ist die Sorge, dass die Unternehmen wie etwa Alibaba nicht ausreichend geprüft werden. Das Gesetzeswerk war bereits im Mai vom Senat gebilligt worden und könnte mit der Unterschrift von Präsident Donald Trump sofort rechtskräftig werden.

AUTOINDUSTRIE JAPAN

Japan will laut einem Medienbericht den Verkauf von Autos mit Benzin- oder Diesel-Motoren bis 2035 beenden. Das Vorhaben solle nächste Woche bekannt gegeben werden und die Verbreitung von Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen weiter vorantreiben.

MONDELEZ

will für zusätzliche 4 Milliarden Dollar Aktien zurückkaufen. Die Käufe sollen in den kommenden drei Jahren erfolgen.

