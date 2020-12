Die Ölpreise liefen nach oben, beflügelt von Kreisemeldungen, dass die Opec+ ab dem kommenden Monat eine Fördererhöhung von lediglich 500.000 Barrel pro Tag vereinbaren wird. Im Vorfeld waren dagegen schon Szenarien gespielt worden von bis zu 2 Millionen Barrel. Zum Vergleich: Bislang galt für die Opec+ eine Vereinbarung auf einer Förderkürung von 7,7 Millionen täglich. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,9 Prozent auf 45,68 Dollar. IM siatich dominierten Geschäft am Freitag ziehen die Preise weiter an um bis zu 2 prozent, nachdem der Opec+-Beschluss mittlerweile offiziell ist.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.842,73 1.841,50 +0,1% +1,23 +21,4%

Silber (Spot) 24,16 24,10 +0,3% +0,06 +35,4%

Platin (Spot) 1.047,70 1.034,08 +1,3% +13,63 +8,6%

Kupfer-Future 3,52 3,48 +1,0% +0,04 +24,4%

Der Goldpreis setzte seine jüngste Rally fort und gewann weitere 0,6 Prozent auf 1.841 Dollar je Feinunze. Treiber waren weiter der fallende Dollar und steigende Inflationserwartungen in den USA.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- In den USA sind die meisten Neuinfektionen an einem Tag seit dem Beginn der Corona-Pandemie gemeldet worden. Binnen 24 Stunden wurden landesweit mehr als 210.000 neue Fälle registriert. Die Zahl der Toten erreichte mit 2.907 ebenfalls einen der höchsten bisher gemeldeten Werte.

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages 23.449 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das waren rund 640 mehr als am Freitag vor einer Woche.

KONJUNKTUR PHILIPPINEN

Die Verbraucherpreise lagen im November 3,3 Prozent über Vorjahr. Erwartet wurde ein Anstieg von 2,5 Prozent.

POLITIK USA

Der US-Kongress will Präsident Donald Trump bei seinen Plänen für einen Truppenabzug aus Deutschland ausbremsen. In einem Entwurf für den Verteidigungshaushalt 2021 heißt es, die Truppenstärke in Deutschland dürfe erst 120 Tage nach Vorlage eines umfassenden Berichts zu den Auswirkungen eines solchen Abzugs unter 34.500 Soldaten abgesenkt werden.

POLITIK USA

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will den renommierten Corona-Experten Anthony Fauci zu seinem obersten medizinischen Berater machen.

USA/CHINA

Die USA verhandeln mit der in Kanada festsitzenden Huawei-Finanzchefin über einen Deal, der Meng Wanzhou die Rückkehr von Kanada nach China erlauben würde. Im Gegenzug müsste die Managerin sich in einem Strafverfahren, das Pekings Beziehungen zu den USA und Kanada belastet hat, schuldig bekennen, wie informierte Personen sagten. Die Managerin war bereits 2018 auf Grundlage eines US-Haftbefehls in Vancouver festgenommen worden und ist inzwischen unter strengen Auflagen freigekommen, darf das Land aber nicht verlassen. Die US-Behörden werfen der ältesten Tochter des Huawei-Firmengründers Ren Zhengfei Bankbetrug im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Iran-Sanktionen vor und verlangten ihre Auslieferung in die USA.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2020 01:57 ET (06:57 GMT)