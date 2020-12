Nach einem leichten Dämpfer im laufenden Jahr könnten die chinesischen Autoverkäufe dem Herstellerverband des Landes zufolge kommendes Jahr wieder steigen. Der staatlichen Herstellervereinigung China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) zufolge könnte das Wachstum bei 4 Prozent auf 26,3 Millionen Fahrzeuge liegen. Für 2020 rechnet der Verband mit einem Rückgang um 2 Prozent auf 25,3 Millionen Einheiten. In den ersten elf Monaten dieses Jahr sind die Verkäufe wegen des Einbruchs zum Jahresstart infolge der Corona-Pandemie bisher um 2,9 Prozent auf 22,47 Millionen Fahrzeuge gesunken.

Der britische Pharmakonzern AstraZeneca übernimmt das US-Biotechunternehmen Alexion. AstraZeneca zahle für den Deal 39 Milliarden Dollar (32 Milliarden Euro) bar und in Aktien, teilte Konzernchef Pascal Soriot am Samstag mit. Das Pharmaunternehmen will damit sein Geschäft im Bereich Immunologie und seltene Erkrankungen ausbauen.

Nach gewaltsamen Protesten von Arbeitern in einer iPhone-Fabrik in Südindien sind rund hundert Menschen festgenommen worden. Die Arbeiter randalierten in der Fabrik des taiwanesischen Unternehmens Wistron Infocomm Manufacturing. Nach Berichten lokaler Medien gaben die Arbeiter an, dass sie über Monate keinen Lohn erhalten hätten. Wistron widersprach den Darstellungen.

hat seinen Umzug vom Silicon Valley nach Texas angekündigt. Das Unternehmen wolle seinen Mitarbeitern mit dem Schritt "mehr Flexibilität bieten, wo und wie sie arbeiten", erklärte Oracle. Der Umzug erfolgt in einer Zeit, in der die Internetfirmen aus Kalifornien ihre Mitarbeiter aufgrund der Corona-Pandemie vermehrt von zu Hause aus arbeiten lassen. Texas erhebt außerdem keine eigene Einkommenssteuer und ist wegen niedrigerer Lebenshaltungskosten attraktiv für Arbeitnehmer.

will auch im kommenden Jahr eigene Aktien zurückkaufen. Bis zu 10 Prozent der Stammaktien sollen in den nächsten zwölf Monaten ab dem 29. Dezember erworben werden, teilte die Cimic Group Ltd mit.

December 14, 2020 01:45 ET (06:45 GMT)