Der nachhaltige MSCI World SRI-Index hat den großen MSCI World-Index in den vergangenen 12 Jahren outperformt!, zeigt Ihnen ein Börsenprofi, wie auch Sie mit Nachhaltigkeit Ihre Rendite steigern können!

Heute im Fokus

DAX leicht im Minus erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Wahlleute bestätigen Bidens Sieg -- VW-Aufsichtsrat sichert Diess Unterstützung zu -- METRO, Ceconomy im Fokus

Apple erhöht iPhone-Produktion offenbar um 30 Prozent. Spahn: Mehrheit der Bürger könnte bis Ende Sommer geimpft werden - Krankenhausgesellschaft will Notfallzulassung. Ceconomy übernimmt Media-Saturn komplett. Telefonica erwägt anscheinend Verkauf der Geschäfte in Kolumbien und Ecuador. TUI-Hauptversammlung entscheidet am 5. Januar über Rettungspaket.