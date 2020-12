- In den USA haben die Zahlen der Corona-Neuinfektionen und der Todesopfer der Pandemie neue Höchststände erreicht. Binnen 24 Stunden wurden 3.784 weitere Corona-Tote gezählt. Zudem wurden mehr als 250.000 neue Ansteckungen mit dem Virus registriert.

-In Deutschland sind innerhalb eines Tages fast 27.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Der Rekordwert liegt bei 29.875 Neuinfektionen und war am vergangenen Freitag registriert worden. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg um 698 auf insgesamt 24.125.

GELDPOLITIK USA - INTERNATIONALE DOLLAR LIQUIDITÄT

Die Fed hat ihre Abkommen für die Dollar-Liquidität von ausländischen Zentralbanken bis zum 30. September 2021 verlängert. Das bisherige Abkommen lief bis zum 31. März 2021. Die Linien ermöglichen die Bereitstellung von Dollar-Liquidität in Höhe von jeweils bis zu 60 Milliarden Dollar für die Zentralbanken Australiens, Brasiliens, Koreas, Mexikos, Singapurs und Schwedens.

KONJUNKTUR KOREA

Südkoreas Regierung rechnet kommendes Jahr mit einer starken Erholung. Die Wirtschaft dürfte dank reger Exporte und Konjunkturmaßnahmen deutlich wachsen, nachdem sie in diesem Jahr aufgrund der weltweiten Pandemie das schwächste Wachstum seit mehr als zwei Jahrzehnten verzeichnete. Das BIP der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens wird 2021 voraussichtlich um 3,2 Prozent wachsen, nachdem es 2020 um 1,1 Prozent geschrumpft war.

KONJUNKTUR NEUSEELAND

Das neuseeländische BIP ist im dritten Quartal saisonbereinigt um 14,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen, stärker als mit 13,5 Prozent erwartet.

GOOGLE

gerät in den USA juristisch weiter massiv unter Druck. Zehn Bundesstaaten reichten am Mittwoch Klage bei einem Bundesgericht in Texas gegen den Internetgiganten wegen des Vorwurfs illegaler Praktiken bei Werbeanzeigen ein. In der Klageschrift wird der Konzern beschuldigt, bei der Versteigerung von Plätzen für die Anzeigen sowie in seiner Suchmaschine die eigenen Produkte systematisch gegenüber jenen der Konkurrenz zu bevorzugen. Amazon, Tripadvisor, Yelp und andere Internetunternehmen werfen Google unlautere Praktiken bei den Anzeigen vor.

RIO TINTO

bekommt einen neuen Konzernchef. CFO Jakob Stausholm wird das Ruder als neuer CEO übernehmen. Er übernimmt das Amt von Jean-Sébastien Jacques, der das Unternehmen vor dem Hintergrund der Zerstörung von zwei historischen Felshöhlen verlässt.

===

December 17, 2020 01:47 ET (06:47 GMT)