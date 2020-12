Der Goldpreis kam nach seinen jüngsten Gewinnen leicht zurück. Die Feinunze ermäßigte sich im US-Geschäft um 0,3 Prozent auf 1.880 Dollar. Übergeordnet stütze jedoch weiter die Aussicht auf noch längere Zeit niedrige Zinsen, hieß es. Im asiatischen Handel am Montag ist das Gold ein Gewinner der Nachrichtenlage angesichts seines Rufs als sicherer Hafen. Die Feinunze legt um gut 1 Prozentb zu auf 1.903 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Nach dem Auftreten einer neuen und offenbar ansteckenderen Variante des Coronavirus haben zahlreiche Staaten in Europa und anderen Kontinenten Verkehrsverbindungen zu Großbritannien gekappt. Die neue Virus-Form wurde bei einem Patienten im Celio-Militärkrankenhaus in Rom nachgewiesen, wie das italienische Gesundheitsministerium mitteilte. Der Patient war demnach kürzlich aus Großbritannien zurückgekehrt und mit seiner Familie in Quarantäne. Außerhalb Großbritanniens waren zuvor elf Fälle der Virus-Mutation gemeldet worden - neun in Dänemark und je einer in den Niederlanden und Australien.

- Die thailändischen Behörden wollen wegen eines Corona-Ausbruchs auf dem größten Meeresfrüchtemarkt des Landes mehr als 10.000 Menschen testen. Die Seuchenschutzbehörde "werde rund 10.300 Menschen in mehreren Gemeinden kontaktieren", sagte ein Sprecher des Krisenstabs. In den vergangenen Tagen waren 689 Corona-Fälle in Verbindung mit dem Mahachai-Markt in der Provinz Samut Sakhon registriert worden, die meisten Infizierten sind Gastarbeiter aus Myanmar.

- In den USA kann ein weiterer Covid-19-Impfstoff an den Start gehen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat eine Notfallzulassung für den Impfstoff des Pharmakonzerns Moderna erteilt.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Regierung hat einen Haushalt in Rekordhöhe auf den Weg gebracht. Der vom Kabinett am Montag verabschiedete Entwurf hat ein Volumen von 106,6 Billionen Yen (840 Milliarden Euro). Er ist damit um 3,8 Prozent größer als der derzeitige Etat. Im geplanten Ausgabenanstieg schlagen sich unter anderem der Folgen der Corona-Pandemie nieder. Außerdem plant die Regierung von Ministerpräsident Yoshihide Suga kostspielige Rüstungsprojekte.

USA/RUSSLAND

US-Außenminister Mike Pompeo hat Russland für den großangelegten Cyberangriff auf Bundesbehörden und Unternehmen in den Vereinigten Staaten verantwortlich gemacht.

USA - HAUSHALT

Im Streit um ein neues Haushaltsgesetz und ein milliardenschweres Corona-Hilfspaket hat der US-Kongress eine Stilllegung von Bundesbehörden für weitere zwei Tage abgewendet.

BANKEN USA

Nach der Lockerung des Ausschüttungsverbots durch die US-Notenbank haben einige US-Banken angekündigt, ihre Aktienrückkäufe wieder aufzunehmen.

FIS / GLOBAL PAYMEMTS

In der Zahlungsdienstleistungsbranche ist kürzlich offenbar ein gigantischer Deal gescheitert. Fidelity National Information Services (FIS) und Global Payments haben jüngst erfolglos Übernahmegespräche geführt, wie mit den Vorgängen vertraute Personen sagten. Ein Deal hätte ein Volumen von rund 70 Milliarden Dollar gehabt.

LOCKHEED MARTIN

übernimmt Aerojet Rocketdyne Holdings, einen Spezialisten für Raketenantriebe. Der Deal hat ein Volumen von rund 5 Milliarden US-Dollar. Die Aktionäre von Aerojet Rocketdyne sollen 56 Dollar je Aktie bekommen. Der Angebotspreis fällt auf 51 Dollar, sobald eine Bardividende von 5 Dollar ausgezahlt wird, die für März geplant ist. Zuletzt lag der Kurs bei 42,04 Dollar.

NIKE

hat in seinem zweiten Quartal nicht nur Umsatz und Ergebnis gesteigert, sondern auch die Erwartungen des Marktes geschlagen. Nike verzeichnete ein Umsatzwachstum von 7 Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar und verdiente 1,25 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 78 von 70 Cent. Analysten hatten laut Factset den Umsatz im Konsens auf 10,55 Milliarden Dollar und das Ergebnis je Aktie auf 63 Cent geschätzt. Nike-CFO Matt Friend sprach von "gesunden" Lagerbeständen in allen geografischen Regionen. Die Rückkehr auf Wachstumskurs zeuge von der digitalen Stärke des Unternehmens, aber auch vom disziplinierten Management, sowohl was die Finanzen des Unternehmens als auch die Absatzmärkte angehe.

REALPAGE

Der Softwarehersteller wechselt in einem Milliardendeal den Besitzer. Das Unternehmen, das Immobilienmanagement-Software herstellt, wird für 9,6 Milliarden Dollar an den Finanzinvestor Thoma Bravo verkauft.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2020 02:16 ET (07:16 GMT)