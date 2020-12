ÖL

Die Befürchtung einer verzögerten Konjunkturerholung und einer deshalb geringeren Nachfrage belastete in Verbindung mit dem festeren Dollar die Ölpreise. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI ermäßigte sich um 2,1 Prozent auf 46,94 Dollar. IM siatischen Geschäft am Mittwoch fallen die Preise weiter, nachdem ein Branchenverband am späten Vorabend gemeldet hat, dass die Rohöllagerbestände in den USA in der zurückliegenden Woche erneut gestiegen sind. Für die offiziellen Daten im Tagesverlauf am Mittwoch rechneten Ökonomen bislang mit einer deutlichen Abnahme der Vorräte.

Der Preis für die Feinunze Gold fiel um 0,9 Prozent auf 1.860 Dollar, was vor allem mit der Dollar-Stärke zusammenhing. "Die globalen Aktienmärkte haben sich am Dienstag stabilisiert, nachdem sie am Montag unter den neuen Corona-Entwicklungen gelitten hatten. Dies hielt Gold-Käufer zurück", kommentierte Jim Wyckoff, Senior Analyst bei Kitco.com.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR MALAYSIA

Die Verbraucherpreise in Malaysia lagen im November 1,7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Prognose lag bei minus 1,5 Prozent.

KONJUNKTUR SINGAPUR

Die Verbraucherpreise in Singapur lagen im November 0,1 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Prognose lag bei minus 0,2 Prozent.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,7 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Für die offiziellen Daten am Mittwoch rechnen Volkswirte mit einer Abnahme von 3,1 Millionen.

BÖRSENGÄNGE USA

Die US-Börsenaufsicht SEC wird Unternehmen künftig erlauben, Kapital über Direktnotierungen aufzunehmen und eröffnet ihnen damit eine Alternative zu einem traditionellen Börsengang. Die SEC hat diese neue Art des Direktlisting, die Startups dabei helfen kann, Bankgebühren zu sparen und mehr von den Kursgewinnen ihrer Aktien zu erhalten, mit einer Verfügung erlaubt.

LG ELECTRONICS /MAGNA

Die südkoreanische LG Electronics und der Autozulieferer Magna International aus Kanada wollen gemeinsam vom Wachstum im Markt für Elektrofahrzeuge profitieren. Sie gründen dazu das Gemeinschaftsunternehmen LG Magna E-Powertrain für die Fertigung von Komponenten wie Elektromotoren, Konverter, Ladevorrichtungen und weitere Systeme. Das Joint Venture soll mehr als 1.000 Mitarbeiter an LG-Standorten in den USA, Südkorea und China beschäftigen.

METRO/WIPRO

Der am Vortag gemeldete IT-Deal zwischen dem Großhandelskonzern Metro und der indischen Wipro hat ein Volumen von 700 Millionen Dollar. Wipro übernimmt als globaler Technologiepartner die IT-Verantwortung für die komplette Infrastruktur, den Betrieb und die Weiterentwicklung der Kernanwendungslandschaft von Metro.

TESLA/APPLE

Tesla-Chef Elon Musk hat 2018 über einen Verkauf des Elektroautobauers an Apple nachgedacht. "Während der dunkelsten Tage des Model-3-Programms wandte ich mich an Tim Cook, um die Möglichkeit einer Übernahme von Tesla durch Apple (für ein Zehntel unseres heutigen Werts) zu diskutieren", twitterte Musk. Aber der Apple-CEO "hat ein Treffen verweigert". Musk enthüllte dieses Detail, während er die Ernsthaftigkeit der Pläne des iPhone-Konzerns, ein eigenes Elektroauto auf den Markt zu bringen, anzweifelte. Berichten zufolge soll es 2024 produziert werden. "Seltsam, wenn es wahr ist", kommentierte Musk.

WALMART

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat Walmart verklagt und beschuldigt den Einzelhandelsriesen, die Opioid-Krise in den USA mit angeheizt zu haben, indem er trotz wiederholter Warnungen seiner eigenen Apotheker Rezepte nur unzureichend auf mögliche Ungereimtheiten oder Bedenken geprüft habe.

