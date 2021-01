Der Dollar schwächelte weiter. Der Dollar-Index gab um weitere 0,3 Prozent nach. Durch das beschlossene US-Konjunkturpaket werde die Staatsverschuldung der USA weiter steigen, was als Belastungsfaktor für den Greenback gelte, hieß es; zumal gleichzeitig von der US-Notenbank noch länger sehr niedrige Zinsen in Aussicht gestellt werden. Das Pfund setzte seinen Anstieg fort, nachdem in Großbritannien der Corona-Impfstoff von Astrazeneca zugelassen worden war. Der Bitcoin markierte mit 28.882 Dollar erneut einen Rekordwert.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 49,39 48,52 +1,8% 0,87 +1,8%

Brent/ICE 52,86 51,80 +2,0% 1,06 +2,2%

31. Dezember:

Etwas fester - Die Ölpreise machten etwas Boden gut. Am Donnerstag stieg der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI um 0,3 Prozent auf 48,52 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 51,80 Dollar.

30. Dezember:

Etwas fester - Die Ölpreise pendelten leicht hin und her und tendierten im späten Geschäft höher. Leicht gestützt wurde der Markt von einem Rückgang der US-Rohöllagerbestände, der indes erwartet wurde.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.924,91 1.898,60 +1,4% +26,31 +1,4%

Silber (Spot) 27,17 26,40 +2,9% +0,77 +2,9%

Platin (Spot) 1.096,70 1.070,90 +2,4% +25,80 +2,4%

Kupfer-Future 3,58 3,51 +1,9% +0,07 +1,9%

31. Dezember:

Am letzten Handelstag des alten Jahres tendierte der Goldpreis bei dünnen Umsätzen gut behauptet. Die Feinunze notierte bei 1.895 Dollar.

30. Dezember:

Der Goldpreis zeigte sich mit dem schwachen Dollar befestigt. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,8 Prozent auf 1.892 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 7.00 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- WHO / BIONTECH

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer für den Notfalleinsatz freigegeben. Ländern, die nicht in der Lage seien, schnell eine eigene Prüfung vorzunehmen, könne damit die Entscheidung über eine Zulassung des Impfstoffs erleichtert werden.

- USA

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA hat einen neuen Höchstwert erreicht: Innerhalb eines Tages wurden nach Angaben der Johns Hopkins-Universität bis Samstag mehr als 277.000 neue Fälle gemeldet, so viele wie noch nie. Insgesamt infizierten sich bislang bereits fast 20,4 Millionen US-Bürger mit dem Coronavirus, die Zahl der Todesopfer liegt bei fast 350.000.

INNENPOLITIK USA

Die Demokratin Nancy Pelosi ist erneut zur Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses gewählt worden.

KONJUNKTUR CHINA I

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 53,0 (November: 54,9) Punkte. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor in China hat sich im Dezember auf 51,9 (November: 52,1) verringert. Ökonomen hatten exakt diesen Stand prognostiziert. Für die Dienstleistungsbranche fiel der Einkaufsmanagerindex auf 55,7 (Vormonat: 56,4) Punkte.

KONJUNKTUR CHINA II

Der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor in China hat sich im Dezember auf 51,9 (November: 52,1) verringert. Ökonomen hatten exakt diesen Stand prognostiziert. Für die Dienstleistungsbranche fiel der Einkaufsmanagerindex auf 55,7 (Vormonat: 56,4) Punkte.

KONJUNKTUR USA

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 26. Dezember abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 19.000 auf 787.000. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 828.000 vorhergesagt.

AMAZON

will das Podcast-Netzwerk Wondery erwerben. Ein Preis wurde nicht genannt. Früheren Angaben des Wall Street Journal zufolge war in Gesprächen von einem Betrag von mehr als 300 Millionen Dollar die Rede.

EXXON MOBIL

erwartet, dass höhere Öl-, Gas- und Chemiepreise das Ergebnis im vierten Quartal ankurbeln werden, rechnet aber auch damit, 18 bis 20 Milliarden Dollar Aktiva aus dem Fördergeschäft abzuschreiben. Der Gewinn im Chemiebereich dürfte sich um 200 bis 400 Millionen Dollar gegenüber dem dritten Quartal verbessern, während er im sogenannten Downstream-Bereich 100 Millionen niedriger oder höher ausfallen könne. Änderungen bei den Preisen für Flüssigkeiten sollen des weiteren das Ergebnis im Fördergeschäft um bis zu 400 Millionen Dollar gegenüber dem dritten Quartal verbessern.

MGM / ENTAIN

Die MGM Resorts International erhöht offenbar ihr Angebot für den britischen Onlinespiele-Anbieter Entain plc (ehemals GVC Holdings), der auf eine Marktkapitalisierung von 9 Milliarden US-Dollar kommt.

MICROSOFT

ist ebenfalls von dem im Dezember bekannt gewordenen, großangelegten Cyberangriff in den USA betroffen. Den Hackern sei es gelungen, auf interne Systeme der Microsoft Corp. zuzugreifen und internen Quellcode einzusehen, der zur Erstellung von Softwareprodukten verwendet wird, teilte der Konzern mit.

SINOPHARM

Die chinesischen Behörden haben dem Corona-Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinopharm eine bedingte Marktzulassung erteilt.

