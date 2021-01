Gold legte deutlich zu, die Feinunze verteuerte sich um 44 Dollar auf 1.943. Teilnehmer verwiesen vor allem auf die weltweit weiterhin angespannte Coronavirus-Situation. Das lasse Anleger Zuflucht im vermeintlich sicheren Gold suchen. Aber auch die anhaltende Dollarschwäche treibe den Goldpreis, hieß es. Im asiatischen Handel kann der Goldpreis die jüngsten Gewinne weitgehend behaupten.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat die Beratungen über eine Zulassung des Corona-Impfstoffs von Moderna noch nicht abgeschlossen und will sie am Mittwoch fortsetzen.

KONJUNKTUR USA

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, sieht die US-Wirtschaft zwar auf einem Weg der Erholung, allerdings dürfte noch eine ganze Weile die Unterstützung der Notenbank benötigt werden. Es gebe immer noch ein hohes Maß an Unsicherheit in Bezug auf die Aussichten, obwohl einige der Worst-Case-Szenarien und Abwärtsrisiken im Laufe der Zeit abgenommen hätten, sagte Mester laut Redetext während einer virtuellen Wirtschaftskonferenz.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles Evans sieht für die US-Wirtschaft eine lange Periode sehr stimulierender Geldpolitik, um aus der Coronavirus-Pandemie herauszukommen.

SAUDI-ARABIEN/KATAR

Saudi-Arabien will nach Angaben Kuwaits seine Grenzen und seinen Luftraum für Katar wieder öffnen. Kuwait hat eine Vermittlerrolle in dem seit drei Jahren andauernden Konflikt übernommen.

MONDELEZ INTERNATIONAL

steht kurz vor der Komplettübernahme von Hu Master Holdings, einem US-Hersteller von veganen Produkten und Paleo-Schokoriegeln. Informierten Personen zufolge könnte der Snackfood-Gigant, der bereits seit 2019 einen Minderheitsanteil an Hu hält, noch in dieser Woche ein Angebot vorlegen, das Hu insgesamt mit 340 Millionen US-Dollar bewertet.

SLACK

Beim Messenger-Dienst Slack hat es am Montag eine mehrstündige Panne gegeben. Slack entschuldigte sich für die Störung und kündigte an, den Problemen auf den Grund zu gehen. Eine Ursache für die Panne nannte Slack zunächst nicht.

