Am Ölmarkt ging es nach dem kräftigen Vortagesschub weiter nach oben. Nachdem der WTI-Preis am Dienstag erstmals seit Februar kurzzeitig über 50 Dollar pro Barrel gestiegen war, lag er zuletzt mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 50,36 Dollar. Nach dem Kompromiss der Opec+ über eine nur ganz leicht steigende Ölförderung sorgten deutlich gesunkene US-Ölvorräte in der vergangenen Woche für steigende Preise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.921,58 1.919,00 +0,1% +2,58 +1,3%

Silber (Spot) 27,13 27,33 -0,7% -0,20 +2,8%

Platin (Spot) 1.103,95 1.104,00 -0,0% -0,05 +3,1%

Kupfer-Future 3,67 3,65 +0,4% +0,02 +4,3%

Der Goldpreis stand unter Druck, zum einen wegen der steigenden Zinsen, zum anderen, weil das Edelmetall durch den steigenden Dollar für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum teurer wird. Zudem war es auch als sicherer Hafen nicht gefragt. Die Feinunze verbilligte sich um 29 Dollar oder 1,5 Prozent auf 1.919.Text zu Gold

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die EU-Kommission hat dem Corona-Impfstoff des US-Konzerns Moderna eine Zulassung erteilt. Wenige Stunden zuvor hatte ein Expertenausschuss der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) grünes Licht für eine bedingte Marktzulassung des Mittels in der EU gegeben. Laut Moderna soll die erste Lieferung voraussichtlich in der kommenden Woche beginnen. Bisher seien von der EU 160 Millionen Dosen erworben worden.

USA

Bei den wieder aufgenommenen Beratungen des US-Kongresses zur Zertifizierung der Präsidentschaftswahl vom November ist eine Gruppe republikanischer Senatoren mit einem ersten Einspruch gegen den Sieg des Demokraten Joe Biden gescheitert. Der Widerspruch gegen die Anerkennung der Ergebnisse aus dem Bundesstaat Arizona wurde am späten Mittwochabend (Ortszeit) mit der klaren Mehrheit von 93 gegen sechs Stimmen verworfen.

ONLINE-NETZWERKE USA / TRUMP

Angesichts der Randale am Sitz des US-Kongresses haben große Onlinedienste die Konten des abgewählten Präsidenten Donald Trump vorerst blockiert. Der Kurzbotschaftendienst Twitter sperrte das Konto des scheidenden Amtsinhabers am Mittwoch für zwölf Stunden. Das Unternehmen drohte Trump überdies mit einem dauerhaften Ausschluss von seiner bevorzugten Kommunikationsplattform. Auch Facebook sperrte die Seite des Präsidenten für zunächst 24 Stunden.

GELDPOLITIK USA

Die US-Währungshüter haben bei ihrer Ratssitzung am 15. und 16. Dezember darüber debattiert, wie sie angesichts eines ungewöhnlichen Wirtschaftsausblicks ihre Pläne zur Aufstockung ihres 7,4 Billionen US-Dollar schweren Wertpapierportfolios erläutern können. Viele warnten laut dem Protokoll vor einer kurzfristigen Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, weil die Zahlen der Erkrankungen und Krankenhausaufenthalte in die Höhe schossen, schlugen aber vor, dass Ausgaben durch den Kongress - und nicht Änderungen der Geldpolitik - der bessere Weg seien, um einem Einbruch im Winter zu begegnen.

DEUTSCHLAND / CHINA

Außenminister Heiko Maas hat China angesichts der Verhaftung zahlreicher Oppositioneller in Hongkong die Unterdrückung von Kritikern vorgeworfen. Er forderte die chinesische Regierung auf, ihre internationalen Verpflichtungen bezüglich Hongkongs einzuhalten sowie die Rechte der Betroffenen und die rechtsstaatlichen Grundsätze zu wahren.

CUREVAC / BAYER

Der Corona-Impfstoffentwickler Curevac und Bayer vereinbaren eine globale Partnerschaft. Wie die Bild-Zeitung ohne Angaben von Quellen berichtet, soll Bayer in der Allianz dabei helfen, für den Impfstoff von Curevac schnellstmöglich internationale Zulassungen zu beantragen, um ihn weltweit zur Verfügung stellen zu können.

T-MOBILE US

Die Telekom-Tochter hat im vergangenen Jahr so viele Kunden gewonnen wie nie zuvor in der Unternehmensgeschichte. Wie das US-Mobilfunkunternehmen auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, schlossen im Jahr 2020 insgesamt 5,5 Millionen Kunden neue Verträge bei T-Mobile US ab, davon 1,6 Millionen im vierten Quartal. Für viele der neuen Vertragskunden sei nicht zuletzt der Aufbau des neuen ultraschnellen 5G-Netzes ein entscheidender Faktor gewesen, so T-Mobile.

===

