Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat wieder Zugriff auf seinen wichtigsten Kommunikationskanal: Der Kurzbotschaftendienst Twitter teilte am Donnerstag mit, dass die Sperre von Trumps Konto aufgehoben sei. Twitter will Trumps Aktivitäten und Aussagen jedoch weiterhin "in Echtzeit auswerten". Angesichts der Randale am Sitz des US-Kongresses am Mittwoch hatte Twitter das Konto des abgewählten Präsidenten für zwölf Stunden gesperrt. Auslöser dafür waren drei Mitteilungen mit mutmaßlichen Falschinformationen zur Präsidentschaftswahl vom November.

Die Anführerin der Demokraten im US-Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, hat nach dem Sturm auf das Kapitol zur sofortigen Absetzung von Präsident Donald Trump aufgerufen. Sie rief Vizepräsident Mike Pence und das Kabinett auf, Trumps Absetzung einzuleiten. "Dies ist eine Dringlichkeit von höchstem Ausmaß."

Die Rücktrittserie in der Regierung des abgewählten US-Präsident Donald Trump nach den Unruhen in Washington dauert an: Verkehrsministerin Elaine Chao erklärte, sie lege wegen des Sturms militanter Trump-Anhänger auf das Kapitol ihr Amt nieder. Chao ist mit dem republikanischen Anführer im Senat, Mitch McConnell, verheiratet. McConnell war bereits am Mittwoch bei der Kongresssitzung zur Bestätigung des Wahlsieges von Joe Biden klar auf Distanz zu Trump gegangen. Vor Chao waren bereits der US-Sondergesandte für Nordirland und ehemalige Stabschef im Weißen Haus, Mick Mulvaney, der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater Matt Pottinger und die Sprecherin von First Lady Melania Trump, Stephanie Grisham, zurückgetreten.

St.-Louis-Fed-Präsident James Bullard ist der Ansicht, dass die Corona-Impfstoffe die US-Wirtschaft bis zum Sommer wieder auf Kurs bringen dürften. Die Wirtschaft habe sich viel schneller erholt, als viele erwartet hätten. Er mahnte gleichfalls zur Vorsicht und sagte, dass "ein gewisses Abwärtsrisiko bestehen bleibt...".

Die USA haben ihre Pläne zur Einführung von Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf französische Luxusgüter im Zusammenhang mit einem Streit über Frankreichs Steuer auf digitale Dienstleistungen ausgesetzt. Hintergrund sind Untersuchungen zu Steuern auf digitale Dienstleistungen in zehn anderen Ländern. Die geplanten Zölle waren im vergangenen Jahr angekündigt worden und sollten am Mittwoch in Kraft treten.

zahlt 2,5 Milliarden US-Dollar, um einen Streit mit dem US-Justizministerium um die Abstürze zweier Maschinen des Typs 737 Max beizulegen. Zugleich gebe Boeing zu, die Behörden bei Sicherheitsfragen getäuscht zu haben, teilten die Streitparteien mit.

Der Umsatz stieg in den drei Monaten per 3. Dezember um 12 Prozent auf 5,77 Milliarden Dollar. Damit übertraf das Unternehmen die eigene, im Dezember erhöhte Prognose, die auf Einnahmen von 5,7 bis 5,75 Milliarden Dollar gelautet hatte. Beim bereinigten Gewinn je Aktie schaffte Micron 78 Cent. Hier hatte das Unternehmen nur 69 bis 73 Cent in Aussicht gestellt. Analysten hatten 71 Cent erwartet. Für das zweite Geschäftsquartal stellte Micron 5,8 Milliarden Dollar in Aussicht. Der bereinigte Gewinn soll 75 Cent je Aktie erreichen. Auch das ist mehr als an der Wall Street im Konsens mit 5,5 Milliarden bzw 63 Cent je Aktie erwartet wurde.

Der chinesische Autobauer Geely Automobile Holdings Ltd wird einem Bericht zufolge mit dem Suchmaschinenbetreiber Baidu beim Bau eines Elektroautos kooperieren. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

muss im Januar offenbar auf die Montage von 4.000 Fahrzeugen verzichten, weil die dafür gebrauchten Chips fehlen. Das berichtet die japanische Zeitung Nikkei unter Verweis auf ungenannte Quellen. Die Produktionseinschnitte könnten in den kommenden Monaten größer werden, hieß es weiter.

Apple und Hyundai führen dem südkoreanischen Autohersteller zufolge Gespräche über die Zusammenarbeit bei fahrerlosen elektrischen Fahrzeugen. Hyundais kurze Mitteilung, die die Hyundai-Aktien am Freitagmorgen in Seoul in die Höhe schießen ließ, enthielt keine Details und bezeichnete die Gespräche als vorläufig.

geht nach ersten Berechnungen davon aus, den operativen Gewinn im Schlussquartal 2020 um ein Viertel gesteigert zu haben. Der Betriebsgewinn habe etwa 9 Billionen Won erreicht (umgerechnet 6,7 Milliarden Euro). Für den Umsatz stellte Samsung 61 Billionen Won in Aussicht, nachdem es vor Jahresfrist 59,88 Billionen Won waren. Analysten hatten aber etwas mehr erwartet. Ihre Schätzungen hatten für den Betriebsgewinn auf 9,35 Billionen und für die Einnahmen auf 61,07 Billionen Won gelautet.

