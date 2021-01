METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.844,22 1.848,80 -0,2% -4,58 -2,8%

Silber (Spot) 24,83 25,45 -2,4% -0,62 -5,9%

Platin (Spot) 1.040,60 1.060,10 -1,8% -19,50 -2,8%

Kupfer-Future 3,61 3,67 -1,8% -0,07 +2,6%

Der Goldpreis sauste abwärts. Das Edelmetall litt weiter darunter, dass am Anleihemarkt das Zinsniveau mit der Aussicht auf höhere US-Schulden weiter steigt. Damit verliert das Gold als zinslose Anlage relativ an Attraktivität. Daneben ist es angesichts der tendenziell guten Stimmung am Aktienmarkt als sicherer Hafen derzeit nicht gefragt. Zudem lastete auch der festere Dollar auf dem Preis. Die Feinunze verlor 3,4 Prozent auf 1.848 Dollar. Damit wurden die seit Mitte Dezember aufgelaufenen Gewinne ausradiert.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In den USA ist ein neuer Höchststand bei der Zahl der Corona-Infektionen verzeichnet worden. Wie aus einer Zählung der in Baltimore ansässigen Johns Hopkins University vom Freitagabend (Ortszeit) hervorging, wurden binnen 24 Stunden fast 290.000 neue Ansteckungen ermittelt. Mehr als 3.670 Menschen in den USA starben im selben Zeitraum im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

- Im Kampf gegen einen neuen Corona-Ausbruch haben die chinesischen Behörden den Lockdown über die zwei Millionenstädte Shijiazhuang und Xingtai verschärft.

US-POLITIK

Nach der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger von Donald Trump hat der Kurzbotschaftendienst Twitter den Account des scheidenden Staatschefs "dauerhaft" gesperrt.

CHINA / USA

Keine Rücksichtnahme mehr auf Peking: Die USA beenden die jahrzehntelangen Beschränkungen für offizielle Kontakte mit Taiwan. Die "komplexen internen Beschränkungen" unter anderem für Diplomaten im Umgang mit Taipeh seien ein "Versuch zur Beschwichtigung des kommunistischen Regimes in Peking" gewesen, erklärte der scheidende US-Außenminister Mike Pompeo. "Das ist vorbei."

NORDKOREA / USA

Mit Blick auf den Regierungswechsel in Washington hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden Konfliktbereitschaft signalisiert: Die USA seien der "größte Feind" seines Landes, sagte Kim. Zugleich kündigte er eine Fortsetzung des nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramms an.

KONJUNKTUR CHINA

Chinas Verbraucherpreisindex ist im Dezember wegen höherer Nahrungsmittelpreise nach dem überraschenden Rückgang im Vormonat gestiegen. Der Index kletterte um 0,2 Prozent im Jahresvergleich, wie das nationale Statistikbüro mitteilte. Volkswirte hatten mit einem unveränderten Wert gerechnet. Im Vormonat waren die Preise noch um 0,5 Prozent gesunken.

AMAZON / APPLE

Mit Amazon und Apple haben zwei weitere US-Onlineriesen dem bei Konservativen und Rechtsradikalen beliebten Online-Netzwerk Parler nach dem gewaltsamen Sturm auf das US-Kapitol die Unterstützung entzogen. Amazon.com teilte am Samstag mit, es werde Parlers Konto in der Nacht zum Sonntag sperren und keine Cloud-Computing-Dienste für Parler mehr zur Verfügung stellen. Apple nahm die Parler-App aus dem App Store.

