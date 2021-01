Auf die Ölpreise drückte etwas der feste Dollar. Zudem sprachen Händler von Nachfragesorgen angesichts der Corona-Lockdowns in Europa und China. Der Preis für das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI gab 0,2 Prozent nach auf 52,13 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent fiel um 0,9 Prozent auf 55,47 Dollar.

Gold (Spot) 1.859,68 1.842,50 +0,9% +17,18 -2,0%

Silber (Spot) 25,46 24,93 +2,2% +0,54 -3,5%

Platin (Spot) 1.065,83 1.037,75 +2,7% +28,08 -0,4%

Kupfer-Future 3,58 3,56 +0,3% +0,01 +1,8%

Der Goldpreis zeigte sich mit dem festeren Dollar etwas leichter. Die Feinunze des Edelmetalls gab 0,2 Prozent nach auf 1.845 Dollar.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Trotz des Starts der Corona-Impfkampagnen in zahlreichen Ländern rechnet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht damit, dass in diesem Jahr in einzelnen Staaten ein weitgehender Schutz gegen das Virus durch die sogenannte Herdenimmunität erreicht wird.

US-POLITIK

Knapp anderthalb Wochen vor dem Ende der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump hat der kommissarische US-Heimatschutzminister Chad Wolf seinen Rücktritt erklärt. Der bisherige Minister begründete seine Entscheidung mit "kürzlichen Geschehnissen".

US-GELDPOLITIK

Wenn die Wirtschaft der USA in diesem Jahr schnell wieder Tritt fasst, könnte die Notenbank nach Ansicht des Präsidenten der Atlanta Fed im weiteren Jahresverlauf damit beginnen, ihre Anleihekäufe zurückzufahren. Er sei offen für eine Reduzierung der monatlichen Käufe von Staats- und Hypothekenanleihen im Wert von 120 Milliarden US-Dollar durch die Federal Reserve, wenn die Wirtschaft gut laufe, sagte Raphael Bostic am Montag.

PC-NACHFRAGE

Die Corona-Pandemie und der Wechsel ins Home Office hat 2020 für den stärksten Nachfrageschub nach Personal Computern seit einem Jahrzehnt gesorgt. "Die Nachfrage treibt den PC-Markt an und alle Anzeichen deuten darauf hin, dass dieses Wachstum noch nicht abgeschlossen ist", sagte Ryan Reith von dem Marktforschungsunternehmen International Data Corp (IDC). Insgesamt wurden laut IDC im vergangenen Jahr 302,6 Millionen PCs verkauft, ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

VOLKSWAGEN

ist es im Verlauf der Abgasaffäre gelungen, die Veröffentlichung einiger Untersuchungsergebnisse zu verhindern, die den Konzern stark belasteten. Das geht aus einem als streng vertraulich eingestuften Vorstandspapier hervor, das der Süddeutschen Zeitung (SZ) vorliegt. Dem 39-seitigen Papier zufolge erreichte VW vor vier Jahren bei einem Vergleich über Strafzahlungen in den USA in Milliardenhöhe erhebliche Zugeständnisse.

BIONTECH

will mit einer neuen Version die Transportstabilität seines gemeinsam mit dem US-Pharmakonzern Pfizer entwickelten Corona-Impfstoffs erhöhen. CEO Ugur Sahin kündigte für die zweite Jahreshälfte einen Impfstoff an, der beim Transport nicht mehr so stark gekühlt werden muss wie der aktuelle.

FORD

macht in Brasilien drei Autofabriken dicht, um die Verluste bringenden Aktivitäten im Ausland zu verkleinern. Dem Schritt fallen 5.000 Stellen zum Opfer, wie der Autobauer mitteilte. Zunächst fallen jedoch Kosten für die Werksschließungen von 4,1 Milliarden US-Dollar an.

