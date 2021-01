- Die USA verlangen künftig von allen Flugpassagieren vor der Einreise einen negativen Corona-Test. Reisende müssen fortan innerhalb von drei Tagen vor Abflug einen Test auf das Coronavirus vornehmen lassen, wie die Gesundheitsbehörde CDC am Dienstag mitteilte.

BEZIEHUNGEN USA - IRAN

US-Außenminister Mike Pompeo hat den Iran als "neue Heimatbasis" für das Terrornetzwerk Al-Kaida bezeichnet.

US- GELDPOLITIK

Die Präsidentin der Federal Reserve von Cleveland, Loretta Mester, sieht für die US-Wirtschaft immer noch einen hohen Bedarf an staatlicher Unterstützung. Mit Blick auf die Geldpolitik signalisierte sie, dass diese derzeit angemessen sei. Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Kansas City, Esther George, hält den Ausblick für zu unsicher, um eine verbindliche Aussage zur künftigen Geldpolitik abzugeben. In einem solchen Umfeld sei es angemessen, eine akkommodierende Geldpolitik zu verfolgen.

US-ROHÖLLAGERBESTÄNDE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 1,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,9 Millionen Barrel nach plus 5,5 Millionen eine Woche zuvor.

GENERAL MOTORS

General Motors steigt in das Geschäft mit elektrisch angetriebenen Lieferwagen ein. Dazu hebt der Autobauer eine neue Sparte namens "BrightDrop" aus der Taufe.

PFIZER

Der Pharmakonzern ist optimistisch für das laufende Jahr. CEO Albert Bourla stellte für 2021 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,00 bis 3,10 US-Dollar in Aussicht. Der aktuelle Analystenkonsens steht bei 2,96 Dollar.

VISA

hat die geplante milliardenschwere Übernahme des Fintechs Plaid nach Einwänden des US-Justizministeriums abgeblasen.

