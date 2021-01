METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.850,26 1.846,10 +0,2% +4,16 -2,5%

Silber (Spot) 25,37 25,58 -0,8% -0,21 -3,9%

Platin (Spot) 1.104,15 1.120,40 -1,5% -16,25 +3,2%

Kupfer-Future 3,64 3,67 -0,6% -0,02 +3,5%

Der Goldpreis pendelte leicht um den Vortageskurs. Die Entwicklung des Dollar und steigende Marktzinsen sowie die Aussicht auf weitere staatliche US-Stimuli zogen den Kurs in die eine oder andere Richtung. Mit der erwarteten Geldflut des geplanten Fiskalpaketes steige das Inflationsrisiko, was dem Edelmetall in die Karten spiele, hieß es im Handel. Die Feinunze des Edelmetalls notierte schließlich 0,1 Prozent höher bei 1.848 Dollar.

USA / CHINA

Wenige Tage vor dem Ausscheiden von US-Präsident Donald Trump aus dem Amt hat das US-Handelsministerium Vorschriften erlassen, mit denen die USA den Kauf von Kommunikationstechnologie aus China und fünf anderen Ländern, die als ausländische Gegner gelten, blockieren können. Die Regelungen treten erst in 60 Tagen in Kraft, sodass die Entscheidung darüber, wie und ob die Maßnahmen fortgesetzt werden sollen, der Regierung des designierten Präsidenten Joe Biden überlassen bleibt.

GELDPOLITIK USA

Fed-Präsident Jerome Powell sieht noch einen langen Weg für die USA, bis das Land wieder einen robusten Arbeitsmarkt hat. Bis zur maximalen Beschäftigung sei es noch weit, sagte der Notenbankpräsident. Ein schwacher Arbeitsmarkt könnte bedeuten, dass die Geldpolitik in absehbarer Zeit locker bleibt.

INDONESIEN

Bei einem schweren Erdbeben sind am Freitag auf der indonesischen Insel Sulawesi mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen. In der Stadt Mamuju in der Provinz West-Sulawesi kamen bei dem Beben der Stärke 6,2 mindestens 26 Menschen ums Leben, acht weitere Menschen wurden südlich von Mamuju durch das Beben getötet, wie die örtlichen Behörden mitteilten.

SIEMENS / GENERAL ELECTRIC

ist von seinem US-Konkurrenten General Electric (GE) wegen angeblichen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen verklagt worden. In der am Donnerstag bei einem Gericht im US-Bundesstaat Virginia eingereichten Klage erhebt GE die Anschuldigung, die Energiesparte von Siemens habe im Jahr 2019 internes GE-Material benutzt, als sich beide Konzerne um einen Auftrag des Unternehmens Dominion Energy über die Lieferung von Gasturbinen bewarben.

APPLE

hat die Social-Media-Plattform Wimkin aus seinem App-Store entfernt. Der US-Technologiekonzern entfernte Wimkin, eine kleine Website, die sich selbst als eine Oase der freien Meinungsäußerung vermarktet, bereits am Dienstag wegen Inhalten, die Aufrufe zu einem Bürgerkrieg und die Verhaftung von Vizepräsident Mike Pence beinhalteten, wie Wimkin-Gründer Jason Sheppard sagte.

XIAOMI

hat Verbindungen zum chinesischen Militär dementiert, nachdem die US-Regierung den chinesischen Smartphone-Hersteller auf ihre "Schwarze Liste" gesetzt hat. Demnach sei Xiaomi ein "kommunistisches chinesisches Militärunternehmen" und würde Amerikaner daran hindern, in das Unternehmen zu investieren.

