Die neue US-Finanzministerin Janet Yellen wird sich wohl zum freien Wechselkurs des US-Dollar bekennen. Die USA würden nicht einen geringeren Außenwert der Heimatwährung anstreben, um sich so Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, hieß es von Personen aus dem Umfeld des neuen US-Präsidenten Joe Biden, denen die Vorbereitungen Yellens bekannt sind. Laut den Informationen hat Yellen auf die Frage nach der Dollar-Politik die Antwort vorbereitet, der Wert des Dollar und anderer Währungen solle durch die Märkte bestimmt werden.

Der künftige US-Präsident Joe Biden will unmittelbar nach seiner Vereidigung am Mittwoch rund ein Dutzend Dekrete unterzeichnen. Dazu zählten Verordnungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie und der Wirtschaftskrise. Andere zielten auf die Bekämpfung des Klimawandels und der Ungleichheit aufgrund von Diskriminierung ab.

Die US-Waffenlobby NRA hat Konkurs nach Chapter 11 beantragt. Die Organisation plant eine Neugründung in Texas. Dieser Schritt ist die neueste Wendung im Rechtsstreit mit der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James. Die Lobbygruppe, die seit 1871 in New York registriert ist, erklärte, sie wolle damit dem "korrupten politischen und regulatorischen Umfeld in New York" entkommen.

Die Industrie ist im Dezember 2020 das Zugpferd geblieben, das die chinesische Wirtschaft weiter anführt, während der Wiederausbruch der Pandemie auf dem Konsum lastet. Die Industrieproduktion wuchs im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,3 Prozent. Das war nicht nur eine Beschleunigung zu den 7,0 Prozent im Vormonat, sondern übertraf auch die Erwartungen der Volkswirte, die mit 6,8 Prozent gerechnet hatten. 2020 kam China auf ein Plus der Industrieproduktion von 2,8 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte das Wachstum noch 5,7 Prozent erreicht. Der Einzelhandelsumsatz wuchs zwar im Dezember um 4,6 Prozent. Das war aber ein Rückgang zu den 5,0 Prozent im November und auch weniger als von Volkswirten mit 5,5 Prozent erwartet hatten.

Die Einzelhandelskonzerne Carrefour und Alimentation Couche-Tard haben ihre Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss beendet. Die beiden Konzerne kündigten jedoch an, eine Zusammenarbeit in einigen Bereichen prüfen.

kauft ein Fünftel der Anteile der indischen Adani Green Energy Ltd, um dem Ziel näher zu kommen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Der Kaufpreis belaufe sich auf 2,5 Milliarden US-Dollar.

Biontech hat nach der Ankündigung wochenlanger Lieferverzögerungen bei den Corona-Impfdosen für Europa durch seinen Partner Pfizer eine schnellere Normalisierung der Lieferungen zugesichert. "Ab der Woche vom 25. Januar werden wir wieder zum ursprünglichen Zeitplan für die Lieferungen zurückkehren", so das Unternehmen.

Die beiden Autokonzerne haben ihre transatlantische Fusion abgeschlossen und schufen damit einen globalen Automobilgiganten, der nach Aussage der Führungskräfte das nötige Gewicht haben wird, um in einer sich schnell verändernden Branche zu bestehen.

Nach heftigen Protesten von Nutzern hat der Messengerdienst Whatsapp seine Datenschutz-Änderungen verschoben. Die geplante Änderung der Nutzungsbedingungen werde um drei Monate verschoben. Die Novelle sieht vor, dass mehr Daten an den Mutterkonzern Facebook weitergegeben werden dürfen.

Der Erbe des Elektronikkonzerns, Lee Jae-yong, ist zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Lee sei wegen Bestechung und Veruntreuung verurteilt und sofort in Haft genommen worden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Offiziell ist Lee der Vizepräsident von Samsung Electronics, gilt aber als oberster Entscheidungsträger des weltweit führenden Herstellers von Smartphones und Speicherchips.

