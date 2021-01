Der Preis für die Feinunze Gold stagnierte bei 1.871, schloss damit aber erholt von den Tagestiefs. Der schwache Dollar habe dabei geholfen. Nach dem Zweiwochenhoch des Vortages sprachen Händler von einer steigenden Bereitschaft für Gewinnmitnahmen.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

Reisende in die USA müssen sich wegen der Corona-Pandemie künftig nach ihrer Ankunft in Quarantäne begeben. Das kündigte der neue US-Präsident Joe Biden am Donnerstag an.

GELDPOLITIK USA

Alle zwölf Regionenchefs der US-Notenbank Fed können weitermachen. Wie die Federal Reserve mitteilte, wurden sie samt ihrer Stellvertreter für fünfjährige Amtszeiten neu nominiert.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Kernverbraucherpreise in Japan sind im Dezember im Jahresvergleich um 1,0 Prozent gesunken. Die Prognose hatte auf -1,1 Prozent gelautet.

KONJUNKTUR MALAYSIA

Die Verbraucherpreise in Malaysia sind im Dezember im Jahresvergleich um 1,4 Prozent gesunken, weniger als mit 1,6 Prozent prognostiziert.

KONJUNKTUR NEUSEELAND

Die Verbraucherpreise in Neuseeland sind im vierten Quartal im Jahresvergleich um 1,4 Prozent gestiegen, exakt wie prognostiziert.

OLYMPIA 2021

Die japanische Regierung hat einen Pressebericht zurückgewiesen, wonach die im Sommer in Tokio geplante Olympiade abgesagt werden soll. Die Times of London hatte mit Verweis auf Regierungsquellen geschrieben, die Spiele müssten wegen der Pandemie ausfallen, und Japan wolle sich stattdessen um die Austragung im Jahr 2032 bewerben.

USA/RUSSLAND

Die US-Regierung des neuen Präsidenten Joe Biden strebt in den Verhandlungen mit Russland über den in Kürze auslaufenden Abrüstungsvertrag New Start eine Verlängerung um fünf Jahre an.

AMAZON

Die Mikroblogging-Plattform Parler ist mit einem ersten Versuch gescheitert, den Webhoster Amazon zur Wiederaufnahme seiner Arbeit für die Twitter-Alternative zu zwingen.

FORD

muss seinen Pensionsfonds mit einem Milliardenbetrag aufpeppen. Das wird den Vorsteuergewinn im vierten Quartal um 1,5 Milliarden Dollar mindern, das Nettoergebnis um 1,2 Milliarden. Das bereinigte EBIT und der bereinigte Gewinn je Aktie sind nicht betroffen.

GLOBALWAFERS/SILTRONIC

Globalwafers hat sein Angebot für den deutschen Konkurrenten Siltronic aufgestockt. Der taiwanische Konzern bietet für alle ausstehenden Stammaktien nun 140 Euro pro Stück satt der ursprünglich angebotenen 125 Euro.

IBM

Im vierten Quartal sank der Umsatz stärker als von Analysten erwartet, während IBM gewinnseitig besser abschnitt. Der Konzern, der seine Finanzausblicke vergangenes Jahr wegen der coronabedingten Unsicherheiten ausgesetzt hatte, will dieses Jahr einen bereinigten Cashflow von 11 bis 12 Milliarden Dollar erreichen. 2022 soll er auf 12 bis 13 Milliarden Dollar steigen. Die Umsätze fielen in jedem Quartal des Jahres. Im vierten gingen sie um 6,5 Prozent auf 20,4 Milliarden Dollar zurück. Der Gewinn sank auf 1,36 von 3,67 Milliarden Dollar, auch wegen einer Sonderbelastung von rund 2 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie fiel besser als erwartet aus.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2021 02:06 ET (07:06 GMT)