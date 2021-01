Die USA haben der Regierung in Taiwan ihre "felsenfeste" Unterstützung zugesichert. US-Außenamtssprecher Ned Price sagte, Washington verfolge mit Sorge, wie die Volksrepublik China "ihre Nachbarn einschließlich Taiwan einzuschüchtern" versuche. Die Regierung in Taipeh hatte zuvor beklagt, dass zahlreiche chinesische Flugzeuge den Luftraum Taiwans verletzt hätten. Im vergangenen Jahr drangen chinesische Flugzeuge 380 Mal in den taiwanischen Luftraum ein.

US-EINREISEPOLITIK

Der neue US-Präsident Joe Biden lässt das wegen der Corona-Pandemie geltende Einreiseverbot für Bürger des Schengen-Raums in Kraft. Biden werde am Montag anordnen, die von seinem Amtsvorgänger Donald Trump verfügte Aufhebung von Einreisesperren rückgängig zu machen, sagte ein Mitarbeiter des Weißen Hauses.

CORONAPANDEMIE

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er habe nur milde Symptome und werde ärztlich behandelt, teilte der 67-Jährige mit.

GLOBALWAFERS

hat die Annahmeschwelle des Übernahmeangebots für den deutschen Konkurrenten Siltronic auf 50 Prozent von 65 Prozent gesenkt. Die Annahmefrist des Übernahmeangebots verlängert sich wegen der Änderung der Angebotsbedingung um zwei Wochen bis zum 10. Februar. Der Preis des "endgültigen Übernahmeangebots" liegt weiter bei 145 Euro pro Aktie. Das Unternehmen hatte zuletzt das Angebot auf diese Summe erhöht.

TESLA

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat nach Informationen der "Bild am Sonntag" ein Verfahren gegen den Elektroauto -Hersteller Tesla eingeleitet. Laut BamS hat das KBA den US-Hersteller aufgefordert, der Behörde Informationen über mögliche Sicherheitsrisiken des Touchscreen-Bildschirms in der Mittelkonsole von verschiedenen Modellreihen mitzuteilen. Schon die US-Verkehrsbehörde NHTSA hatte Tesla wegen dieser Sicherheitsrisiken zu einem Rückruf aufgefordert. Betroffen sind in den USA rund 158.000 von Teslas älteren Modellen.

IPO/KUAISHOU

Der chinesische Tiktok-Konkurrent Kuaishou Technology steht vor einem milliardenschweren Börsengang. Das Unternehmen, das die gleichnamige Video-App betreibt, will mit dem IPO in Hongkong rund 5 Milliarden US-Dollar einnehmen. Die Aktie für das IPO, bei dem das Unternehmen am oberen Ende der Spanne eine Bewertung von 60,9 Milliarden Dollar erreichen könnte, kann seit Montag gezeichnet werden.

