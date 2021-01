ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,40 52,77 -0,7% -0,37 +7,8%

Brent/ICE 55,48 55,88 -0,7% -0,40 +7,3%

Fester - Die Ölpreise pendelten zunächst hin und her, um im späten Geschäft dann deutlicher anzuziehen. Stützend wirkte, dass Ölproduzenten ein vorerst weiter knappes Angebot signalisiert hatten. Berichten zufolge plant der Irak, seine Fördermenge zu reduzieren als Ausgleich dafür, dass das Land im vergangenen Jahr seine Quote überzogen hat. Daneben hieß es, dass an einigen wichtigen libyschen Häfen Ölexporte im Streit um die Bezahlung festgehalten würden. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,0 Prozent auf 52,77 Dollar, Brent verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 55,88 Dollar. Im asiaischen Handel geben die Ölpreise ihre Gewinne wieder ab.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.854,39 1.855,90 -0,1% -1,52 -2,3%

Silber (Spot) 25,28 25,38 -0,4% -0,09 -4,2%

Platin (Spot) 1.086,20 1.099,50 -1,2% -13,30 +1,5%

Kupfer-Future 3,62 3,63 -0,4% -0,02 +2,8%

Der Goldpreis profitierte nicht von der wiedererwachten Risikoaversion der Anleger und zeigte sich kaum verändert bei 1.855 Dollar. Beobachter verwiesen auf den festeren Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus anderen Währungsräumen verteuert habe.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

US-POLITIK I

Der US-Senat hat die Ernennung der früheren Notenbankchefin Janet Yellen zur Finanzministerin bestätigt. Die Kongresskammer stimmte am Montag in Washington der Ernennung der 74-Jährigen durch den neuen Präsidenten Joe Biden zu. Yellen ist die erste Frau der US-Geschichte, welche das Finanzministerium leiten wird. Sie wird in dem Amt gegen die von der Corona-Pandemie ausgelöste Wirtschaftskrise ankämpfen müssen.

US-POLITIK II

Der US-Kongress hat einen weiteren Schritt hin zum nachträglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump vollzogen: Am Montag reichten Vertreter des Repräsentantenhauses formell im Senat die Anklageschrift gegen den Republikaner wegen "Anstiftung zum Aufruhr" Washington ein. Der Prozess soll dort in zwei Wochen beginnen. Bei einem Schuldspruch könnte die Kammer Trump verbieten, erneut für das Präsidentenamt zu kandidieren.

MEXIKO

hat 24 Millionen Dosen des russischen Anti-Corona-Impfstoffs Sputnik V bestellt. Das teilte Präsident Andrés Manuel López Obrador am Montag nach einem Telefonat mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin mit. Der Einsatz von Sputnik V muss aber noch von den mexikanischen Aufsichtsbehörden genehmigt werden.

BAYER

Knapp ein halbes Jahrhundert nach dem Vietnam-Krieg hat am Montag in Frankreich ein Prozess gegen Bayer und andere Chemieriesen begonnen. Eine 78-jährige Französin vietnamesischer Herkunft wirft dem von Bayer übernommenen US-Unternehmen Monsanto vor, das giftige Entlaubungsmittel Agent Orange geliefert zu haben, das die Vereinigten Staaten zwischen 1961 und 1971 großflächig im Kampf gegen die Vietkong-Guerilla einsetzten.

VIMEO

Die Videoplattform hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 300 Millionen Dollar abgeschlossen, die das Unternehmen insgesamt mit 5 Milliarden Dollar bewertet - eine Steigerung um 82 Prozent gegenüber einer Finanzierungsrunde vor drei Monaten. Das neue Kapital wird zur Förderung des Wachstums, der Innovation und Talente verwendet, wie der Vimeo-Mutterkonzern IAC/Interactivecorp mitteilte. Im November hatte die Vimeo Inc 150 Millionen Dollar eingesammelt und war in dieser Runde mit 2,75 Milliarden Dollar bewertet worden. IAC hatte im Dezember angekündigt, Vimeo abzuspalten und separat an der Börse zu listen. Der Spinoff soll voraussichtlich im zweiten Quartal über die Bühne gehen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2021 01:53 ET (06:53 GMT)