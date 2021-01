DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:00h % YTD

EUR/USD 1,2093 -0,1% 1,2109 1,2148 -1,0%

EUR/JPY 126,14 +0,1% 126,02 125,99 +0,0%

EUR/GBP 0,8853 +0,1% 0,8844 0,8839 -0,9%

GBP/USD 1,3661 -0,2% 1,3694 1,3746 -0,1%

USD/JPY 104,31 +0,2% 104,08 103,69 +1,0%

USD/KRW 1119,62 +1,0% 1108,50 1104,89 +3,1%

USD/CNY 6,4826 -0,0% 6,4836 6,4663 -0,7%

USD/CNH 6,5013 +0,1% 6,4953 6,4771 -0,0%

USD/HKD 7,7530 +0,0% 7,7522 7,7516 +0,0%

AUD/USD 0,7619 -0,6% 0,7661 0,7735 -1,1%

NZD/USD 0,7127 -0,5% 0,7160 0,7224 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 31.368,75 +2,5% 30.616,25 31.729,50 +8,0%

Der Dollar zog schon vor der Entscheidung der US-Notenbank an. Der Dollar-Index lag im späten US-Handel 0,4 Prozent höher. Der Euro fiel zeitweise auf 1,2058 Dollar, belastet auch von Äußerungen des niederländischen Notenbank-Präsidenten und EZB-Ratsmitglieds Klaas Knot, der in einem Bloomberg-Interview die Möglichkeit von weiteren Zinssenkungen ins Spiel gebracht hatte, um die Aufwertung des Euro zu stoppen. Später erholte sich die Gemeinschaftswährung auf knapp über 1,21 Dollar. Am Dienstag hatte sie in der Spitze fast 1,2180 Dollar gekostet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,42 52,85 -0,8% -0,43 +7,8%

Brent/ICE 55,38 55,81 -0,8% -0,43 +7,1%

Etwas fester - Die Ölpreise drehten nach der Veröffentlichung der offiziellen Daten der EIA zu den US-Rohöllagerbeständen deutlicher ins Plus. Die Ölvorräte sind in der vergangenen Woche überraschend gefallen, während Volkswirte eine kleine Zunahme erwartet hatten. Die heftigen Kursverluste an den Aktienmärkten verhinderten allerdings nach Angaben aus dem Handel einen deutlicheren Preisanstieg. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum Settlement um 0,5 Prozent auf 52,85 Dollar, fiel dann aber im Sog der Wall Street wieder zurück. Brent ermäßigte sich um 10 Cent auf 55,81 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.837,02 1.844,90 -0,4% -7,89 -3,2%

Silber (Spot) 25,03 25,28 -1,0% -0,25 -5,2%

Platin (Spot) 1.062,23 1.071,55 -0,9% -9,33 -0,8%

Kupfer-Future 3,55 3,56 -0,3% -0,01 +0,9%

Der Goldpreis gab mit dem festeren Dollar nach. Der Preis für die Feinunze sank um 0,5 Prozent auf 1.842 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

US-INNENPOLITIK

Der neue US-Präsident Joe Biden kann sich zum Ende seiner ersten Amtswoche über höhere Zustimmungswerte in der Bevölkerung freuen, als sie sein Vorgänger Donald Trump jemals hatte.

FACEBOOK

hat im vierten Quartal 2020 die Prognosen der Analysten mit Umsatz und Ergebnis zwar übertroffen. Aber die Aussagen von Facebook-Chef Mark Zuckerberg zu den möglichen Entwicklungen im Bereich personalisierter Werbung kommen nicht gut an. Der Grund ist, dass der iPhone-Konzern Apple Facebook schon seit Monaten Sorgen bereitet mit den Plänen, den Nutzern mehr Kontrolle über ihre Privatsphäre zu geben. Für das vierte Quartal meldete Facebook einen Nettogewinn von 11,22 Milliarden US-Dollar, was 3,88 Dollar je Aktie entspricht, verglichen mit einem Gewinn von 7,35 Milliarden Dollar bzw 2,56 Dollar je Anteilsschein vor einem Jahr. Der Umsatz kletterte um 33 Prozent auf 28,07 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Gewinn je Aktie von 3,54 Dollar bei einem Umsatz von 26,41 Milliarden Dollar gerechnet.

PFIZER

Der Corona-Impfstoff wirkt nach einer vorläufigen Studie des US-Pharmakonzerns auch gegen die in Großbritannien und Südafrika entdeckten Varianten.

RIO TINTO

Der britisch-australische Bergbaukonzern hat für seine wichtigste Rohstoffkategorie Eisenerz einen neuen Chef ernannt. Der bisherige Chief Commercial Officer Simon Trott soll das Eisenerzgeschäft leiten. Der neue Rio-Tinto-CEO Jakob Stausholm setzt vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen zwischen Canberra und Peking auf Trotts Erfahrung bei Verhandlungen mit chinesischen Käufern.

SAMSUNG

hat im vierten Quartal von einer anhaltend hohen Nachfrage nach seinen Produkten während der Pandemie profitiert. Der Gewinn stieg um gut ein Viertel, womit Samsung Electronics die ersten Indikationen von Anfang Januar bestätigte. Für das laufende erste Quartal warnte der südkoreanische Konzern vor einer Abschwächung des Gewinns, signalisierte aber ein Wachstum im ersten Halbjahr. Der Gewinn kletterte im Quartal per Ende Dezember um 26 Prozent auf 6,61 Billionen Won. Der Umsatz stieg auf 61,6 Billionen Won von 59,9 Billionen im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit einem Gewinn von 6,74 Billionen und einem Umsatz von 61,2 Billionen Won gerechnet.

TESLA

Der E-Autobauer hat im vergangenen Jahr erstmals in der Konzerngeschichte einen Jahresgewinn verbucht. Im Schlussquartal stieg der Nettogewinn auf 270 Millionen Dollar von 105 Millionen Dollar im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente Tesla auf bereinigter Basis 80 Cent. Der Konzernumsatz erhöhte sich um 46 Prozent auf rund 10,7 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,02 Dollar bei Einnahmen von rund 10,5 Milliarden Dollar erwartet.

TOYOTA

Der japanische Autokonzern hat im Dezember weltweit 8,9 Prozent mehr Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahresmonat. Das sei auf Zuwächse in wichtigen Märkten wie den USA und China zurückzuführen, teilte die Toyota Motor Corp mit.

