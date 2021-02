Der Iran hat sich für eine Vermittlung der EU im Streit um das internationale Atomabkommen ausgesprochen.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Die Verbraucherpreise in Südkorea sind im Januar in der Kernrate zum Vorjahr um 0,6 Prozent gestiegen. Ökonomen hatte lediglich ein Plus von 0,1 Prozent erwarftet.

KONJUNKTUR USA

Die US-Konjunktur hat noch einen langen Weg vor sich, bevor sie sich vollständig erholt hat, so Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis. Bis dahin sei weiterhin eine starke Unterstützung durch die US-Notenbank und die Regierung notwendig.

BIONTECH

Vorstandschef Ugur Sahin hat Kritik an seinem Unternehmen wegen Verzögerungen bei der Impfstoff-Produktion zurückgewiesen. "Was die Produktion angeht, sind wir fast im Plan", sagte er in den ARD-"Tagesthemen". Der Eindruck, es holpere bei der Impfstoff-Produktion sei "de facto nicht richtig".

DXC TECHNOLOGY / ATOS

Der französische IT-Konzern Atos bläst die angedachte Übernahme des Wettbewerbers DXC Technology ab. Atos hatte vor knapp einem Monat erklärt, an DXC bezüglich einer möglichen freundlichen Transaktion zwischen den beiden Gruppen herangetreten zu sein. In Medienberichten wurde von einer Offerte für DXC über 10 Milliarden US-Dollar berichtet.

EXXON MOBIL

baut eine Geschäftseinheit auf, die sich ausschließlich auf Technologien zur Senkung des CO2-Ausstoßes konzentrieren wird.

FORD/GOOGLE

Ford holt sich für die Entwicklung des vernetzten Fahrzeugs die Expertise von Google ins Haus.

QUALTRICS

Die SAP-Tochter Qualtrics hat ihre Börsengang an der Nasdaq abgeschlossen. Es wurden 59,449 Millionen Stammaktien ausgegebenn, einschließlich 7,75 Millionen aus einer Mehrzuteilungsoption, die vollständig zum Preis von 30 Dollar je Aktie ausgeübt wurde. Der Emissionswert erreichte damit 1,78 Milliarden Dollar.

ROBINHOOD

Der Online-Broker Robinhood hat sich weitere Milliarden besorgt. Nachdem Investoren vor Tagen bereits 1 Milliarde Dollar zugesagt hatten, erhielt Robinhood Markets weitere 2,4 Milliarden Dollar von Anlegern, wie mit den Vorgängen vertraute Personen sagten. Robinhood war vergangene Woche im Zusammenhang mit den massiven Käufen von Aktien wie Gamestop in die Schlagzeilen geraten.

SPACEX

Das US-Raumfahrtunternehmen will gegen Jahresende erstmals Touristen ins All schicken.

