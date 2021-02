Der festere Dollar dämpfte in Verbindung mit der wieder gestiegenen Risikofreude der Anleger das Interesse an Gold. Die Feinunze verbilligte sich um 1,3 Prozent auf 1.836 Dollar. Der zuletzt von spekulativen Anlegern befeuerte Silberpreis kam zurück. Nach einem Anstieg auf über 30 Dollar je Feinunze fiel er auf 26,45 Dollar. Marktexperten sprachen von einem "Realitätscheck" beim Silber.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

CHINA - KONJUNKTUR

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Januar verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 52,0 (Dezember: 56,3) Punkte. Das ist der niedrigste Wert sei neun Monaten.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,3 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 5,3 Millionen Barrel gemeldet worden. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte einen Rückgang von 0,3 Millionen Barrel.

ALPHABET

hat im vierten Quartal von der anhaltenden Erholung im Werbemarkt profitiert. Angeführt vom Kerngeschäft der Internetsuche und dem Videoportal Youtube erzielte Google einen Rekordumsatz. Der Umsatz von Alphabet legte auf 56,9 (46) Milliarden Dollar zu. Die werbefinanzierten Einheiten steigerten die Erlöse um 22 Prozent auf 46 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit einem Umsatz von 52,7 Milliarden Dollar und Werbeerlösen von 42,3 Milliarden gerechnet. Der Gewinn stieg auf 15,7 (9,3) Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 11,9 Milliarden Dollar gerechnet.

AMGEN

hat im dritten Quartal trotz größerer Absatzmengen und eines höheren Umsatzes weniger verdient. Gleichwohl sank der Gewinn nicht so deutlich wie erwartet. Der Nettogewinn ging auf 1,62 (1,7) Milliarden US-Dollar zurück. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 3,81 Dollar, mehr als von Analysten im Factset-Konsens erwartet. Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 6,63 Milliarden Dollar, auch das war etwas besser als erwartet.

KRAFT HEINZ

will sich von seiner Snack-Marke Planters trennen. Ein Deal zum Verkauf des Geschäfts an Hormel Foods stehe bevor, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Einigung, in der die Marke mit rund 3 Milliarden Dollar bewertet werden dürfte, könnte nächste Woche bekanntgegeben werden. Kraft Heinz trennt sich seit geraumer Zeit von diversen Marken und will so sein Geschäftsmodell vereinfachen und sich auf die vielversprechendsten Marken konzentrieren.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2021 01:47 ET (06:47 GMT)