Das US-Repräsentantenhaus will am Donnerstag über einen Ausschluss der für Verschwörungstheorien berüchtigten republikanischen Abgeordneten Marjorie Taylor Greene aus zwei Ausschüssen abstimmen.

EBAY

hat im vierten Quartal die Prognosen der Analysten übertroffen. Auch der Ausblick auf das laufende erste Quartal fiel deutlich über den Schätzungen aus.Der Nettogewinn kletterte auf 845 (556) Millionen Dollar. Der Umsatz stieg auf 2,87 (2,24) Milliarden. Die Zahl der aktiven Käufer erhöhte sich um 7 Prozent auf 185 Millionen.

GENERAL MOTORS

plant, die Produktion in mehreren Fabriken in diesem Monat aufgrund der Chip-Knappheit zu drosseln. Das Unternehmen teilte mit, dass es in vier Montagewerken, darunter drei in Nordamerika, Ausfallzeiten einplant, um die Auswirkungen des Halbleitermangels abzumildern und Fabriken, die Modelle mit höherer Nachfrage wie große Lastwagen und SUVs herstellen, am Laufen zu halten.

PAYPAL

hat im vierten Quartal 2020 seinen Gewinn auf 1,57 (0,507) Milliarden Dollar mehr als verdreifacht. Das Ergebnis übertraf mit bereinigt 1,08 Dollar je Aktie die Erwartungen der Analysten, die mit 1,00 Dollar gerechnet hatten. Netto 16 Millionen Kundenkonten kamen hinzu. Der Umsatz stieg um 23 Prozent auf 6,1 Milliarden.

===

