US-Präsident Joe Biden will die Sanktionen gegen den Iran erst dann aufheben, wenn sich Teheran wieder an seine Verpflichtungen aus dem internationalen Atomabkommen hält. In einem Interview des TV-Senders CBS bekräftigte Biden am Sonntag, dass der Iran die Anreicherung von Uran stoppen müsse, um die USA zurück an den Verhandlungstisch zu holen.

CORONAVIRUS - CHINA

China hat einen weiteren im Land entwickelten Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Dem zweiten Impfstoff des Pharmakonzerns Sinovac sei eine "bedingte" Marktzulassung erteilt worden, erklärte das Unternehmen am Samstag. Diese erfolge nach Studien in China sowie auch in anderen Ländern wie Brasilien und der Türkei. Die Zulassung für das Vakzin mit Namen CoronaVac wurde erteilt, obwohl "die Ergebnisse in Bezug auf Wirksamkeit und Sicherheit noch bestätigt werden müssen", erklärte Sinovac.

TRANSATLANTISCHE BEZIEHUNGEN

Der neue US-Außenminister Antony Blinken hat in einer Online-Konferenz mit seinen Kollegen aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien vereinbart, die transatlantische Zusammenarbeit neu zu beleben. Die vier Außenminister seien sich bei den Beratungen am Freitagabend einig gewesen, "dass sie die traditionell enge transatlantische Zusammenarbeit wiederaufleben lassen und globale Herausforderungen künftig gemeinsam angehen wollen", so das Auswärtigen Amt in Berlin.

KUBA

Kuba öffnet seine Wirtschaft weiter für Privatisierungen. In den meisten Branchen seien künftig private Aktivitäten erlaubt, berichtete die Zeitung Granma der regierenden Kommunistischen Partei am Samstag. Der Ministerrat habe der Reform zugestimmt. Jahrelang dominierten staatliche Unternehmen die Wirtschaft des kommunistischen Landes. 2010 beschloss die Regierung eine teilweise Privatisierung. Diese war jedoch bislang auf 127 Tätigkeiten beschränkt.

KONJUNKTUR JAPAN

Leistungsbilanz Dez nsb Überschuss 1,1656 Bill JPY (PROG: Überschuss 1,49 Bill JPY)

RENESAS / DIALOG SEMICONDUCTOR

Der Chiphersteller Dialog Semiconductor plc steht möglicherweise vor der Übernahme durch seinen Wettbewerber Renesas Electronics Corp. Geprüft werde ein Bargebot von 67,50 Euro je Aktie, teilte Dialog mit. Die Übernahmegespräche seien in einem fortgeschrittenen Stadium.

HYUNDAI / APPLE

Hyundai wird kein Auto für Apple bauen. Wie aus einer Mitteilung von Hyundai Motor und seinem Schwesterunternehmen Kia an die Aufsichtsbehörden hervorgeht, gibt es "keine Gespräche mit Apple über die Entwicklung eines autonomen Fahrzeugs". Das Wall Street Journal hatte vergangene Woche berichtet, dass die südkoreanischen Unternehmen mit dem iPhone-Konzern über den Bau von Autos für Apple im US-Bundesstaat Georgia verhandelt haben.

