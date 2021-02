Das Gold war als Inflationsschutz gesucht. Teilnehmer sprachen von der Erwartung einer "Reflation", also einem Anziehen der Inflation, als Folge eines staatlichen Stimuluspakets. Der Preis für die Feinunze stieg um 16 auf 1.830 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Die zuerst in Großbritannien aufgetauchte Coronavirus-Variante breitet sich einer Studie zufolge derzeit auch in den USA rasch aus. Die Prävalenz der als B.1.1.7 bekannten Variante verdopple sich in den USA alle eineinhalb Wochen, heißt es in der online veröffentlichten Untersuchung des Scripps Research Institute.

GELDPOLITIK USA

Cleveland-Fed-Präsidentin Loretta Mester sieht keinen bevorstehenden Rückzug der US-Notenbank aus der lockeren Geldpolitik. Die Fed werde weiterhin alle ihre Instrumente nutzen, um der Wirtschaft beim Erholungsprozess von der Pandemie zu helfen, sagte sie. Eher werde die Geldpolitik noch sehr lang locker bleiben, um der Wirtschaft auf die Füße zu helfen.

NORDKOREA / IRAN

Nordkorea und der Iran haben nach Erkenntnissen der UNO im vergangenen Jahr ihre geheime Kooperation bei der Entwicklung von Langstreckenraketen wieder aufgenommen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit seien "wesentliche Bauteile" von Raketentechnologie geliefert worden, heißt es in einem am Montag von UN-Experten an den Sicherheitsrat übermittelten Bericht.

BAIN CAPITAL

Die Beteiligungsunternehmen Bain Capital Private Equity und Cinven übernehmen die Chemiesparte von Lonza. Bain und Cinven hätten eine bindende Vereinbarung zur Übernahme von Lonza Speciality Ingredients (LSI) für 4,2 Milliarden Franken abgeschlossen, teilten die beiden Unternehmen am Montagabend mit.

ELECTRONIC ARTS

Der US-Videospieleanbieter Electronic Arts verstärkt sein Geschäft im Bereich Handy-Spiele und kauft in einem 2,4-Milliarden-Dollar-Deal Glu Mobile. Die Glu-Aktionäre erhalten 12,50 US-Dollar je Aktie in bar, was einem Aufschlag von 36 Prozent auf den Glu-Schlusskurs vom Freitag entspricht, wie Electronic Arts mitteilte.

REDDIT

Die Social-Media-Plattform hat sich in einer neuen Finanzierungsrunde 250 Millionen US-Dollar gesichert. Die Bewertung der Gesellschaft hat sich damit auf 6 Milliarden Dollar verdoppelt. Reddit wurde nach der vorherigen Finanzierungsrunde im Februar 2019 noch mit 3 Milliarden Dollar bewertet. Zu den aktuellen Investoren gehören die Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz und der Internetriese Tencent.

