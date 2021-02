METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.843,56 1.838,90 +0,3% +4,66 -2,9%

Silber (Spot) 27,34 27,30 +0,1% +0,04 +3,6%

Platin (Spot) 1.208,15 1.181,23 +2,3% +26,93 +12,9%

Kupfer-Future 3,77 3,72 +1,3% +0,05 +7,1%

Der Goldpreis legte im US-Handel noch etwas weiter zu, gestützt vom schwächelnden Dollar und der Perspektive einer anziehenden Teuerung.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,5 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des American Petroleum Institute hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 4,8 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,1 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,4 Millionen Barrel.

KONJUNKTUR CHINA

Die Erzeugerpreise in China sind im Januar zu Wachstum zurückgekehrt und beendeten damit eine elfmonatige Deflationsphase. Der Industriesektor führt die wirtschaftliche Erholung des Landes weiterhin an. Der Erzeugerpreisindex stieg im vergangenen Monat um 0,3 Prozent gegenüber dem Januar des Vorjahres, nachdem er im Dezember um 0,4 Prozent gesunken war, wie das Nationale Statistikbüro mitteilte. Der Wert entsprach den Prognosen von Ökonomen. Derweil sank der chinesische Verbraucherpreisindex im Januar um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nachdem er im Dezember noch um 0,2 Prozent gestiegen war. Ökonomen hatten einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet.

CIMIC

Die australische Hochtief-Tochter hat im vergangenen Jahr wieder schwarze Zahlen geschrieben und rechnet im laufenden Jahr mit einem Gewinnanstieg - trotz anhaltenden Gegenwinds von der Covid-19-Pandemie. Der Umsatz ging dagegen um mehr als ein Fünftel zurück und der operative Cashflow schmolz in der Folge fast komplett weg. Beides sei zu einem großen Teil darauf zurückzuführen, dass die Pandemie die Vergabe neuer Projekte zeitweilig verzögert habe.

TOYOTA

Beim japanischen Autobauer setzt sich die Erholung nach den pandemiebedingt schwachen Ergebnissen fort. Der Konzern steigerte den Gewinn in seinem dritten Geschäftsquartal deutlich und erhöhte seine Prognosen für Absatz, Umsatz und Gewinn im laufenden Geschäftsjahr per Ende März. Toyota geht nun davon aus, im Geschäftsjahr 9,7 Millionen Autos zu verkaufen, wobei auch die Töchter Daihatsu Motor Co. und Hino Motors einbezogen werden. Bislang war Toyota von 9,4 Millionen ausgegangen.

TWITTER

hat das zweite mal in seiner Unternehmensgeschichte ein Quartal mit einem Umsatz von über einer Milliarde Dollar abgeschlossen. Der Kurznachrichtendienst steigerte die Einnahmen um 28 Prozent auf 1,29 Milliarden Dollar und übertraf damit zugleich die Konsensschätzung vom 1,18 Milliarden. Der Nettogewinn erreichte 222 Millionen Dollar oder 29 Cent je Aktie und traf damit die Factset-Analystenschätzung genau. Die zur Steigerung der Werbeeinnahmen wichtige Zahl der täglich aktiven Nutzer konnte Twitter im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 192 Millionen erhöhen, verfehlte damit die Konsenserwartung von 193,5 Millionen aber knapp.

