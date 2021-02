Bei den Edelmetallen ragte das Platin heraus mit einer Verteuerung um rund 5 Prozent auf den höchsten Stand seit 2015. Im Handel wurde das mit einer potenziell steigenden Nachfrage als Folge von Konjunkturstimuli begründet. Für einen Impuls sorgte aber auch der Katalysatorhersteller Johnson Matthey, demzufolge sich das Angebotsdefizit bei Platin im vergangenen Jahr erhöhte.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

IRAN

hat mit der Produktion von Uranmetall begonnen und damit erneut gegen das internationale Atomabkommen von 2015 verstoßen. 3,6 Gramm Uranmetall seien in der Atomanlage in Isfahan "verifiziert" worden, hieß es in einer Erklärung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA).

POLITIK USA / MYANMAR

Nach dem Putsch in Myanmar hat US-Präsident Joe Biden Sanktionen gegen die Militärjunta des Landes angekündigt.

MASTERCARD

will noch in diesem Jahr Kryptowährungen direkt in sein Netzwerk einbeziehen. Mehr und mehr Menschen nutzten Kreditkarten, um Krypto-Assets wie Bitcoin zu kaufen und verwendeten Krypto-Karten, um auf diese zuzugreifen und sie in konventionelle Währungen für Transaktionen umzutauschen, so der Kreditkartenriese.

MICROSOFT / PINTEREST

Microsoft hat dem sozialen Netzwerk Pinterest der Financial Times zufolge in den vergangenen Monaten Avancen gemacht. Die Verhandlungen lägen zurzeit jedoch auf Eis. Pinterest habe in der Vergangenheit signalisiert, als eigenständiges Unternehmen fortbestehen zu wollen. Für Microsoft wäre eine Übernahme von Pinterest der größte Zukauf der Unternehmensgeschichte gewesen. Zurzeit bringt es die Pinterest Inc auf eine Marktbewertung von rund 50 Milliarden US-Dollar. In den vergangenen zwölf Monaten ist der Aktienkurs um 239 Prozent in die Höhe geschossen.

TENCENT

Ein leitender Angestellter von Tencent, Chinas wertvollstem börsennotierten Unternehmen, ist von chinesischen Behörden im Rahmen der Untersuchung eines hochkarätigen Korruptionsfalls festgehalten worden. In den Fall soll einer der ehemaligen Spitzenbeamten der Strafverfolgungsbehörden des Landes, Sun Lijun, verwickelt sein, heißt es von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

UBER

Im vierten Quartal 2020 sank der Umsatz bedingt durch die Corona-Krise im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf 3,2 Milliarden US-Dollar. Damit verbuchte Uber einen Verlust von 986 Millionen Dollar. Den Verlust in der Mobilitätssparte konnte das Unternehmen teilweise durch Zuwächse bei seinem Lebensmittellieferdienst Uber Eats ausgleichen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2021 01:55 ET (06:55 GMT)