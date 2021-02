ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,78 58,24 -0,8% -0,46 +18,8%

Brent/ICE 60,69 61,14 -0,7% -0,45 +17,3%

Die Ölpreise fielen nach der achttägigen Einbahnstraßenbewegung nach oben um gut 1 Prozent zurück.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.822,58 1.826,50 -0,2% -3,93 -4,0%

Silber (Spot) 27,10 27,03 +0,3% +0,08 +2,7%

Platin (Spot) 1.227,80 1.239,18 -0,9% -11,38 +14,7%

Kupfer-Future 3,78 3,77 +0,1% +0,00 +7,3%

Das Gold verbilligte sich um 17 Dollar auf 1.826 je Feinunze. Dazu dürfte auch der Anstieg der Renditen am Anleihemarkt mit beigetragen haben, weil dadurch das zinslose Gold als Anlage an Attraktivität verliert.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Die US-Regierung hat nach Angaben von Präsident Joe Biden 200 Millionen zusätzliche Corona-Impfdosen bestellt. Die Kaufverträge für jeweils einhundert Millionen zusätzliche Impfdosen von Moderna sowie von Biontech/Pfizer seien am Donnerstag unterzeichnet worden. Damit seien die USA nun auf einem guten Weg, um bis Ende Juli 300 Millionen US-Bürger impfen zu können.

- In den USA ist ein großes Programm für Corona-Impfungen in Apotheken angelaufen. Impfdosen wurden am Donnerstag an landesweit zunächst 6.500 Apotheken geschickt. Einige große Apotheken- und Drogerieketten haben angekündigt, am Freitag mit den Impfungen zu beginnen. Mittelfristig sollen in 40.000 Apotheken Corona-Impfungen angeboten werden. Damit soll das Tempo der Impfkampagne beschleunigt werden.

CHINA

Der internationale Dienst der britischen BBC, der Sender BBC World News, ist wegen "gesetzeswidriger Inhalte" in China verboten worden. Unter anderem sei gegen der Grundsatz verletzt worden, "dass Nachrichten wahrheitsgetreu und fair sein sollten" - und dass sie den "nationalen Interessen" Chinas nicht schaden dürften.

G7-MILLIARDENHILFEN FÜR ARME LÄNDER

Die G7-Staaten erwägen nach französischen Angaben, über den IWF Milliardenhilfen für arme Länder zur Bewältigung der Corona-Krise zu mobilisieren. Dabei gehe es um eine Unterstützung von bis zu 500 Milliarden Dollar, hieß es aus Regierungskreisen in Paris.

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Zentralbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,00 Prozent gesenkt ud damit ihren geldpolitischen Lockerungszyklus nach zwei Sitzungen in der Warteschleife wieder aufgenommen. Die Bank hatte eine Serie von elf aufeinanderfolgenden Zinssenkungen im November unterbrochen, nachdem die Inflation über ihren Zielbereich von 2 bis 4 Prozent gestiegen war, und blieb im Dezember erneut in der Warteschleife.

USA

US-Präsident Joe Biden nimmt kommende Woche per Video an der Online-Ausgabe der Münchner Sicherheitskonferenz teil.

MYANMAR

Myanmars Militärjunta hat knapp zwei Wochen nach ihrer Machtergreifung anlässlich eines Feiertags mehr als 23.000 Gefangene freigelassen. Seit dem Putsch hatten Sicherheitskräfte zahlreiche Unterstützer der abgesetzten De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi festgenommen.

EXPEDIA

Das Online-Reiseportal ist im Schlussquartal wegen der schwachen Nachfrage tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Umsatz brach um zwei Drittel ein. Angesichts der Coronavirus-Pandemie schmieden Verbraucher und Unternehmen derzeit keine Reisepläne.

WALT DISNEY

Das wachsende Streaminggeschäft Disney+ hat dem Unterhaltungskonzern eine kräftige Gewinnüberraschung beschert. Dabei profitierte das Unternehmen von der Suche der Menschen nach Unterhaltung in der Pandemie und steigerte die Zahl seiner Abonnenten auf 94,9 Millionen. In anderen Bereichen von Disney wie den Vergnügungsparks kam das Geschäft wegen der Lockdown-Maßnahmen dagegen praktisch zum Erliegen.

