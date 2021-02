Die australische NOtenbank hat erneut signalisiert, die Zinsen extrem niedrig zu lassen und die Anleihekäufe fortzusetzen, bis Inflation und Lohnwachstum nachhaltig anziehen. Dabei will sich die Notenbank auch an der Geldpolitik anderer Zentralbanken orientieren, um nicht den Australischen Dollar in unerwünschte Höhen zu treiben.

HONGKONG

In Hongkong hat der Prozess gegen neun prominente Aktivisten der Demokratiebewegung begonnen. Unter ihnen sind der Politiker Martin Lee und der bekannte Medienunternehmer Jimmy Lai. Den Angeklagten wird die Organisation einer der größten Demonstrationen in der chinesischen Sonderverwaltungszone im Jahr 2019 vorgeworfen, ihnen drohen bis zu fünf Jahre Haft.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im Zeitraum von Oktober bis Dezember dank der Erholung sowohl der Binnennachfrage als auch der Exporte das zweite Quartal in Folge gewachsen. Das BIP legte um 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu. Ökonomen hatten 2,3 Prozent prognostiziert.

POLITIK USA

US-Präsident Joe Biden hat sich anlässlich des Jahrestags eines der schlimmsten Schulmassaker in der US-Geschichte für eine Verschärfung des Waffenrechts ausgesprochen.

BORGWARNER

hat ein freiwilliges Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien des Batterieherstellers Akasol zum Preis von je 120,00 Euro angekündigt. Vorstandschef Sven Schulz und die weiteren Akasol-Gründer haben bereits unwiderruflich zugesagt, ihre Anteile von 59,4 Prozent anzudienen, womit die Mindestannahmequote von 50 Prozent plus eine Aktie bereits erfüllt wäre. Der Preis entspricht einer Prämie von 23,4 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate.

COCA-COLA AMATIL

Der Cola-Abfüller Coca-Cola European Partners muss für die Übernahme seines australischen Pendants tiefer in die Tasche greifen und hat das Angebot erhöht. Grund ist ein verbesserter Ausblick für Australien und Neuseeland seit Bekanntgabe der ursprünglichen Offerte. Coca-Cola European Partners bietet nun 13,50 (bisher: 12,75) australische Dollar für diejenigen Amatil-Aktien, die von unabhängigen Aktionären gehalten werden.

NISSAN/APPLE

Nissan hat in den vergangenen Monaten einem Zeitungsbericht zufolge kurzzeitig Gespräche mit Apple über ein autonomes Fahrzeug geführt. Wie die Financial Times unter Berufung auf nicht genannte Quellen mitteilte, haben die Gespräche aber nie die höchste Management-Ebene erreicht. Aktuell fänden keine Gespräche mehr statt.

VIVENDI / UNIVERSAL MUSIC

Vivendi will bis zum Jahresende seine US-Tochter Universal Music Group (UMG) an die Börse bringen. UMG ist neben Sony Music und Warner Music eines der drei größten Musiklabels der Welt und soll künftig an der Börse in Amsterdam gehandelt werden. Vivendi rechnet mit mindestens 30 Milliarden Euro für seine in Kalifornien ansässige Tochter.

