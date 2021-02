METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.792,82 1.794,90 -0,1% -2,08 -5,5%

Silber (Spot) 27,30 27,28 +0,1% +0,03 +3,5%

Platin (Spot) 1.258,33 1.263,00 -0,4% -4,68 +17,6%

Kupfer-Future 3,83 3,83 -0,2% -0,01 +8,8%

Gold war in dem aktuellen Umfeld nicht gefragt, als zinslose Anlageklasse litt es vor allem unter den steigenden Renditen der Anleihen.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

IRAN

Im Atomstreit mit dem Iran zeichnet sich die nächste Eskalation ab: Laut dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, will der Iran ab nächstem Dienstag den Zugang der IAEA-Inspektoren zu einem Teil seiner Anlagen einschränken.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Exporte sind dank einer starken Nachfrage aus China den zweiten Monat in Folge gestiegen. Sie legten im Januar um 6,4 Prozent zum Vorjahreszeitraum zu. Volkswirte hatten mit 6,6 Prozent gerechnet. Die Ausfuhren nach China kletterten im Januar um 37,5 Prozent, vor allem dank einer starken Nachfrage nach Anlagen für die Chipherstellung, Plastik und Nichteisenmetallen. Unterdessen sanken die Exporte in die USA um 4,8 Prozent.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Maschinenbauaufträge sind im Dezember im Kern um 5,2 Prozent zum Vormonat gestiegen. Ökonomen hatten einen Rückgang um 6,6 Prozent prognostiziert.

KONJUNKTUR USA

Die Präsidentin der US-Notenbank von San Francisco, Mary Daly, ist der Ansicht, die Investoren sollten sich keine Sorgen wegen eines plötzlichen Anstiegs der Inflation machen.

BERKSHIRE HATHAWAY

Investmentlegende Warren Buffett hat dem Portfolio seines Unternehmens Berkshire Hathaway zwei weitere große amerikanische Marken hinzugefügt. Für 8,6 Milliarden Dollar wurden Aktien von Verizon Communications und für 4,1 Milliarden Anteile an Chevron erworben. Berkshire verkaufte außerdem Anteule an Pfizer, während die Beteiligungen an Abbvie, Merck & Co sowie Bristol Myers Squibb erhöht wurden. In der Finanzbrache wurden verbliebene Anteile an JP Morgan verkauft und die Beteiligung an Wells Fargo reduziert.

CITIBANK

kann 500 Millionen irrtümlich an Investmentfonds überwiesene Dollar nicht zurückverlangen. Das entschied ein New Yorker Richter.

GENERAL ELECTRIC

erwartet im ersten Quartal einen negativen Cashflow. Allerdings ändert das Unternehmen den Ausblick nicht. Üblicherweise ist das erste Quartal das schwächste für den Konzern.

ONE ROCK CAPITAL/METROPOULUS

Für 4,3 Milliarden US-Dollar erwerben One Rock Capital Partners LLC und Metropoulos & Co die Nestle Waters North America.

RIO TINTO

hat die Anleger nach einem starken Gewinnanstieg im vergangenen Jahr mit einer Sonderdividende überrascht. Der Nettogewinn des nach Marktwert weltgrößten Bergbaukonzerns kletterte 2020 um 22 Prozent auf 9,77 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn stieg um 20 Prozent auf 12,45 Milliarden Dollar. Analysten hatten 11,75 Milliarden erwartet. Rio Tinto will eine Schlussdividende von 3,09 Dollar zahlen, womit die Gesamtjahresdividende 4,64 Dollar beträgt nach 4,43 im Vorjahr. Hinzu kommt eine Sonderdividende von 93 Cent. Analysten hatten mit einer Gesamtdividende von 4,80 Dollar gerechnet.

THIRD POINT

Der Hedgefonds Third Point Management hat Anteile an Alphabet und Intel erworben, gleichzeitig die Beteiligungen an anderen Technologieunternehmen wie Amazon oder Salesforce reduziert.

