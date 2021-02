GELDPOLITIK USA

Die US-Währungshüter haben bei ihrer Ratssitzung am 26. und 27. Januar darin übereingestimmt, dass die sehr niedrigen Zinsen und die Anleihekäufe für die absehbare Zukunft unabdingbar sind, um die Erholung des US-Arbeitsmarkts zu stützen. Während einige Repräsentanten davon ausgingen, dass die Inflation in den kommenden Monaten anziehen dürfte, blieben sie skeptisch, ob der Preisdruck nachhaltig genug sei, um eine straffere Geldpolitik zu rechtfertigen. Einhellige Meinung war, dass die Leitzinsen nahe Null bleiben sollten, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 3,5 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich dagegen erneut. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,0 Millionen Barrel.

FACEBOOK

will in Australien Verlage und Nutzer daran hindern, Nachrichtenartikel anzuschauen oder mit anderen zu teilen. Mit dem Schritt reagiert das Soziale Netz auf einen Gesetzesvorschlag der Regierung, mit denen diese die Plattformen zum Bezahlen von Zeitungsartikeln zwingen will.

NUTRIEN

Der Düngermittelhersteller hat im vierten Quartal netto 316 Millionen Dollar verdient, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 48 Millionen angefallen war. Der Umsatz stieg auf 4,05 (3,46) Milliarden Dollar. Nutrien will innerhalb eines Jahres 5 Prozent der eigenen Aktien zurückkaufen.

