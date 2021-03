METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.732,89 1.738,10 -0,3% -5,22 -8,7%

Silber (Spot) 26,65 26,78 -0,5% -0,13 +1,0%

Platin (Spot) 1.204,98 1.207,90 -0,2% -2,93 +12,6%

Kupfer-Future 4,19 4,23 -1,1% -0,04 +19,0%

Der Goldpreis stieg nach fünf Handelstagen mit Abgaben erstmals wieder. Das zinslose Edelmetall hatte zuletzt unter den stark gestiegenen Anleiherenditen gelitten.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Der US-Bundesstaat Texas hebt seine Corona-Beschränkungen weitestgehend auf. Der republikanische Gouverneur Greg Abbott veröffentlichte ein Dekret, mit dem die geltende Maskenpflicht abgeschafft wird. Alle Unternehmen und Einrichtungen dürften ihren Betrieb wieder auf 100 Prozent hochfahren.

- In Brasilien ist mit mehr als 1.600 Corona-Todesfällen an nur einem Tag ein trauriger Rekord verzeichnet worden. Die Zahl der seit Pandemie-Beginn gemeldeten Corona-Todesfälle stieg auf auf 257.361. Mehr Corona-Tote gibt es nur in den USA.

- Australien hat eine Verlängerung der Corona-bedingten Grenzschließung um mindestens drei Monate angekündigt. Australien ist seit rund einem Jahr weitgehend von der Außenwelt abgeschottet.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 7,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände reduzierten sich um 9,9 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,7 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,9 Millionen Barrel.

USA

Bei der Aufstellung seiner Regierungsmannschaft hat US-Präsident Joe Biden erstmals einen Rückschlag erlitten. Biden zog die Nominierung seiner Wunschkandidatin Neera Tanden für den Posten der Haushaltsdirektorin zurück. Zuvor hatte es im Senat, der die Minister und andere ranghohe Regierungsvertreter bestätigen muss, Widerstand gegen die Personalie gegeben.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISES

hat mit den Ergebnissen für das erste Geschäftsquartal die Markterwartungen übertroffen. Sowohl Umsatz als auch bereinigter Nettogewinn lagen über den Schätzungen der Analysten. Der Umsatz betrug 6,83 (Vorjahr: 6,95) Milliarden Dollar. Analysten hatten 6,75 Milliarden geschätzt. Der bereinigte Gewinn lag bei 679 (657) Millionen Dollar.

NAVISTAR

Die Aktionäre des US-Lkw-Herstellers haben der Übernahme durch Traton auf der Jahreshauptversammlung zugestimmt.

RIO TINTO

Die heftige Kritik wegen der Sprengung zweier heiliger Stätten der australischen Ureinwohner durch Rio Tinto führt zu weiteren personellen Konsequenzen. Chairman Simon Thompson will von seinem Posten zurücktreten. Er ist die vierte hochrangige Führungskraft, die das zweitgrößte Bergbauunternehmen der Welt wegen des Vorfalls verlassen wird. Zuvor war Jean-Sébastien Jacques als CEO abgesetzt worden, zwei weitere Führungskräfte mussten gehen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2021 01:56 ET (06:56 GMT)