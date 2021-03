METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.696,82 1.698,40 -0,1% -1,58 -10,6%

Silber (Spot) 25,22 25,43 -0,8% -0,20 -4,4%

Platin (Spot) 1.124,65 1.129,00 -0,4% -4,35 +5,1%

Kupfer-Future 4,03 3,99 +1,0% +0,04 +14,6%

Der Goldpreis rutschte mit den steigenden Renditen unter das Niveau von 1.700 Dollar. Denn damit verliert das zinslose Edelmetall an Attraktivität.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

SEEBEBEN NEUSEELAND

Nach mehreren heftigen Seebeben im Pazifik können zehntausende Bewohner zahlreicher Pazifikinseln wieder in ihre Häuser zurückkehren: Die Tsunami-Warnungen wurden vielerorts abgestuft oder aufgehoben. Das Pazifische-Tsunami-Warnzentrum teilte derweil mit, die Gefahr sei noch nicht gänzlich vorüber. In Südamerika könnten noch schwächere Tsunamis ankommen. Mehrere schwere Beben vor der Küste Neuseelands hatten zuvor Tsunami-Warnungen im gesamten Pazifikraum ausgelöst.

MENSCHENRECHTE CHINA

China will Wahlen in der Sonderverwaltungszone Hongkong künftig stärker kontrollieren. Laut einem Gesetzesentwurf sollen Kandidaten für das Hongkonger Parlament in Zukunft von einem Peking-treuen Wahlkomitee nominiert werden, wie der Vize-Vorsitzende des Ständigen Ausschusses, Wang Chen, erklärte.

BEZIEHUNGEN USA - MYANMAR

Die USA haben ihre Sanktionen gegen die Militärjunta in Myanmar weiter verschärft. Die neuen Strafmaßnahmen seien eine Reaktion auf die "schockierende und tödliche Gewalt" gegen Demonstranten, erklärte US-Außenminister Antony Blinken.

ATOMKONFLIKT IRAN

Nach dem Entgegenkommen der Europäer im Ringen um das Internationale Atomabkommen hoffen die USA auf eine erhöhte Kooperationsbereitschaft des Iran. US-Außenamtssprecher Ned Price sagte, die USA würden nun mit "großem Interesse" verfolgen, ob Teheran zu "glaubwürdigen, konkreten Fortschritten" bereit sei. Ziel sei ein "konstruktiver Dialog".

ZOLLPOLITIK USA

Die USA haben vorübergehend die Zölle auf Scotch, Käse, Kaschmirpullover und andere Konsumgüter aus Großbritannien ausgesetzt, da die beiden Länder daran arbeiten, den langjährigen Handelsstreit über Flugzeug-Subventionen beizulegen.

IMPFSTOFFKAMPAGNE

Die australische Regierung hat gelassen auf die Exportblockade für den Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca durch Italien reagiert. Die von Italien blockierte Lieferung von 250.000 Impfstoffdosen sei ohnehin nicht für die Verteilung in den nächsten Wochen eingeplant gewesen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Canberra. Italien hatte die Blockade der für Australien bestimmten Lieferung des in Italien hergestellten Astrazeneca-Impfstoffs bekannt gegeben. Begründet wurde dies mit der anhaltenden Impfstoff-Knappheit in der EU und den Lieferverzögerungen bei für die EU bestimmtem Astrazeneca-Impfstoff.

INFLATION PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Feb +4,7% gg Vorjahr (PROG +4,5%)

Verbraucherpreise Kernrate Feb +3,5% gg Vorjahr

COSTCO

Die US-Handelskette kommt weiterhin gut durch die Pandemie. Die Costco Wholesale hat ihren Umsatz im zweiten Geschäftsquartal stärker als erwartet gesteigert. Der Umsatz stieg in den drei Monaten per 14. Februar um 15 Prozent auf 44,8 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit 43,7 Milliarden gerechnet. Der Gewinn stieg auf 951 von 931 Millionen US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,14 Dollar. Analysten hatten mit 2,45 Dollar allerdings mehr erwartet.

GAP

Die US-Modekette hat in ihrem vierten Geschäftsquartal aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen gegen das Coronavirus weniger umgesetzt. Unter dem Strich schaffte es der Konzern allerdings in die schwarzen Zahlen. Der Nettoumsatz sank in den drei Monaten per Ende Januar um 5 Prozent auf 4,42 von 4,67 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn lag bei 234 Millionen Dollar nach einem Verlust von 184 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug 61 Cent. Darin berücksichtigt wurden eine Steuergutschrift von 45 Cent und eine Abschreibung von 12 Cent. Analysten hatten Gap einen bereinigten Gewinn je Aktie von 19 Cent und einen Umsatz von 4,66 Milliarden Dollar zugetraut.

