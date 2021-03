Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 12,8 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 8,5 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,7 Millionen und bei Benzin ein Minus von 3,2 Millionen Barrel.

USA/IRAN

Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden hat erste Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Wegen Verstößen gegen die Menschenrechte dürften zwei Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde künftig nicht mehr in die USA einreisen, teilte US-Außenminister Antony Blinken mit. Die beiden Iraner sollen Gefangene misshandelt haben.

BAIDU

Der chinesische Suchmaschinenbetreiber bereitet eine Börsennotierung in Hongkong vor. Baidu ist eines von vielen chinesischen Unternehmen, die sich um ein Zweitlisting in Hongkong bemühen.

