Die Aussicht auf Zinsen nahe null bei einem gleichzeitigen möglichen Überschießen der Inflation über das langfristige Ziel befeuerte den Goldpreis, weil das zinlose Gold dadurch an Attraktivität gewinnt. Die Feinunze verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 1.744 US-Dollar. Gold gilt zudem als Inflationsschutz.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Notenbank hat den Leitzins auf 2,75 von 2,00 Prozent angehoben. Es ist die erste Zinserhöhung seit vergangenen August. Der geldpolitische Ausschuss signalisierte einen ebenso deutlichen Zinsschritt für die nächste Sitzung im Mai, sofern sich die Wirtschaft den Erwartungen entsprechend entwickele. Die meisten Ökonomen hatten einen geringeren Anstieg von 50 Basispunkten erwartet.

RUSSLAND/USA

Russland hat seinen Botschafter in den USA für Gespräche nach Moskau beordert, nachdem US-Präsident Joe Biden Kreml-Chef Wladimir Putin scharf attackiert hatte. Biden hatte in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview mit dem Sender ABC News gesagt, er halte Putin für einen "Mörder". Außerdem werde der russische Staatschef dafür "bezahlen", dass er seine Präsidentschaftskandidatur 2020 zu untergraben versucht habe.

USA/TÜRKEI

Die US-Regierung hat die Pläne für ein Verbot der pro-kurdischen Partei HDP in der Türkei scharf kritisiert.

HSBC

führt exklusive Gespräche über den Verkauf ihrer unprofitablen französischen Privatkundenbank an die New Yorker Beteiligungsgesellschaft Cerberus Capital Management. Die mögliche Transaktion ist Teil einer globalen Neuordnung der Konzerngeschäfte, wie HSBC seinen Mitarbeitern in dieser Woche mitteilte.

===

March 18, 2021 02:41 ET (06:41 GMT)