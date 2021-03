US-Notenbank-Gouverneurin Lael Brainard plädiert für Geduld in der Geldpolitik. Die Fed solle eher auf Fakten achten und sich nicht allein auf Prognosen verlassen; dies sei der effektivste Weg, um die Ziele einer Vollbeschäftigung und einer stabilen, zweiprozentigen Inflation zu erreichen. Die aktuelle Beschäftigung und die Teuerung lägen "weit entfernt von unseren Zielen", sagte Brainard.

KONJUNKTUR MALAYSIA

Die Verbraucherpreise in Malaysia sind im Februar auf Jahressicht um 0,1 Prozent gestiegen, weniger als mit 0,3 Prozent erwartet.

NORDKOREA

Erstmals seit dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden hat Nordkorea einen Raketentest vorgenommen. Pjöngjang habe am Sonntag zwei Raketen abgefeuert, sagte ein US-Regierungsvertreter. Nach US-Medienberichten handelte es sich um Kurzstreckenraketen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte die USA kürzlich als "größten Feind" des Landes bezeichnet.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,9 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 3,7 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,2 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,7 Millionen Barrel.

ADOBE

hat in seinem ersten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet und seine Jahresprognose für das Gesamtjahr 2020/21 angehoben. Der Software- und Cloudkonzern gab zudem bekannt, dass sein Finanzvorstand in den Ruhestand gehen werde. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 26 Prozent auf 3,91 Milliarden Dollar. Adobe hatte 3,76 Milliarden in Aussicht gestellt. Der unbereinigte Gewinn lag mit 3,14 Dollar pro Aktie ebenfalls über der Konzernprognose von 2,78 Dollar.

