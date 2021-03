Die Ölpreise legten deutlich zu. Teilnehmer verwiesen auf die Probleme im Suez-Kanal, wo ein havariertes Containerschiff die Wasserstraße blockiert. Mit den US-Lagerbestandsdaten zogen die Preise noch etwas an, obwohl die Energy Information Administration wider Erwarten über einen Aufbau der Rohölbestände berichtet hat. Der Preisanstieg komme, nachdem die Preise zuletzt stark gesunken seien.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.735,05 1.734,01 +0,1% +1,05 -8,6%

Silber (Spot) 25,08 25,05 +0,1% +0,03 -5,0%

Platin (Spot) 1.171,55 1.172,45 -0,1% -0,90 +9,5%

Die Nachfrage nach Sicherheit angesichts der Corona-Lockdowns in Europa stützte den Goldpreis.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

US-NOTENBANK

In den nächsten Jahren wird es nach Einschätzung des New Yorker Fed-Präsidenten John Williams keinen wirklichen Inflationsdruck geben. Die US-Wirtschaft werde sich zwar gut erholen, so Williams. Die Inflationsraten auf der ganzen Welt seien aber sehr niedrig. Darüber hinaus gebe es in der US-Wirtschaft immer noch 9 Millionen weniger Arbeitsplätze als zu Beginn der Pandemie. Williams erwartet eine starke Erholung der US-Wirtschaft in diesem Jahr. Er gab keine Hinweise darauf, wann die US-Notenbank seiner Meinung ihr kurzfristiges Zinsziel anheben könnte. Das Zinsziel der Federal Reserve von nahezu Null und die Anleihekäufe hätten die Geldpolitik "in eine wirklich gute Position gebracht, um eine sehr starke, sehr robuste Erholung zu unterstützen".

EINWANDERUNGSPOLITIK USA

Nach dem zunehmenden Druck auf die US-Regierung wegen der hohen Zahl von Flüchtlingen an der Grenze zu Mexiko hat Präsident Joe Biden seine Stellvertreterin Kamala Harris mit der Lösung der Einwanderungsfrage betraut.

OLYMPISCHE SPIELE / JAPAN

Mit einem Jahr Verspätung hat am Donnerstag in Fukushima der olympische Fackellauf für die Sommerspiele in Tokio begonnen. Wegen der Corona-Pandemie waren bei der Zeremonie keine Zuschauer zugelassen, stattdessen wurde sie live übertragen.

===

