Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,9 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 2,9 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 6,0 Millionen Barrel nach minus 3,7 Millionen eine Woche zuvor.

KONJUNKTUR USA

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, zeigt sich mit Blick auf die wirtschaftlichen Aussichten der US-Wirtschaft optimistisch. Die niedrigen Zinsen der US-Notenbank dürften der Wirtschaft helfen, sich von der Corona-Pandemie zu erholen, so der Notenbanker.

BLACKBERRY

Der Softwarehersteller hat im vierten Quartal bei deutlich geringeren Umsätzen höhere Verluste geschrieben. Die Erlöse sanken in den drei Monaten auf 210 Millionen von 282 Millionen US-Dollar. Analysten hatten mit 245 Millionen Dollar mehr erwartet. Der Verlust stieg den weiteren Angaben zufolge auf 315 Millionen oder 56 Cent je Aktie nach einem Fehlbetrag von 7 Cent je Anteil im Vorjahr. Bereinigt verdiente das kanadische Unternehmen 3 Cent je Aktie nach 9 Cent im Vorjahr.

ILLUMINA

Die milliardenschwere Übernahme der Grail Inc durch die auf Gensequenzierung spezialisierte Illumina Inc steht möglicherweise vor dem Aus. Die US-Wettbewerbsbehörde FTC hat Klage eingereicht, um die 7,1 Milliarden US-Dollar schwere Transaktion zu blockieren. Es ist ein weiteres Signal dafür, dass die USA kartellrechtlich die Zügel anziehen.

LULULEMON

Der Sportbekleidungshersteller hat seinen Umsatz im vierten Geschäftsquartal dank starker Online-Verkäufe deutlich gesteigert. Zudem fiel der Gewinn höher aus als erwartet. Der Umsatz stieg in dem am 31. Januar beendeten Quartal um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 1,7 Milliarden US-Dollar. Mehr als die Hälfte der Erlöse stammt aus dem Direktverkauf an die Kunden, im Vergleichszeitraum war es ein Drittel.

HITACHI

Der japanische will sein IT-Geschäft einem Zeitungsbericht zufolge mit einem milliardenschweren Zukauf verstärken. Wie die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei berichtet, will die Hitachi Ltd die in Kalifornien ansässige Globallogic für 9,6 Milliarden US-Dollar übernehmen.

