Positive Signale bei den Gesprächen über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran: Nach Äußerungen aus den USA, die eine Aufhebung von Sanktionen in Aussicht stellen, hat Teheran diese Position als "realistisch und vielversprechend" begrüßt. Die USA bezeichneten das erste Treffen am Dienstag ihrerseits als "konstruktiv".

LG ELECTRONICS

hat für das erste Quartal einen Anstieg des operativen Gewinns um 39 Prozent in Aussicht gestellt. Das Ergebnis könnte somit einen neuen Rekord markieren. Der Unterhaltungselektronikkonzern erwartet einen operativen Gewinn von 1,518 Billionen Won (1,14 Mrd. Euro), nach 1,090 Billionen Won im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz dürfte um 28 Prozent auf 18,806 Billionen Won gestiegen sein. Analysten rechnen im Konsens nur mit einem operativen Gewinn von 1,204 Billionen Won und einem Umsatz von 18,018 Billionen. Erst vor wenigen Tagen hat LG angekündigt, das unprofitable Smartphone-Geschäft zum 31. Juli zu beenden, nachdem der Konzern jahrelang darum gekämpft hatte, mit den Branchenführern Apple und Samsung Electronics zu konkurrieren.

SAMSUNG ELECTRONICS

erwartet im ersten Quartal einen Anstieg des operativen Gewinns um 44 Prozent. Das ist mehr als am Markt angesichts der weltweiten Knappheit von Halbleitern und der Schließung einiger Chipfabriken in den USA erwartet wurde. Der weltgrößte Hersteller von Smartphones und Speicherchips prognostiziert einen operativen Gewinn von 9,3 Billionen Won (ca. 7 Milliarden Euro), nach 6,5 Billionen Won im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz sieht Samsung bei 65 Billionen Won, ein Plus von 17 Prozent. Analysten hatten laut Daten von S&P Global Market Intelligence mit einem operativen Gewinn von 9,1 Billionen Won und einem Umsatz bei 61,4 Billionen Won gerechnet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2021 01:38 ET (05:38 GMT)