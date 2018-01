Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen Ausgleichstagen zu Neujahr geschlossen.

Die geplante Übernahme des US-Finanzunternehmens Moneygram durch ein Unternehmen des chinesischen Millardärs Jack Ma ist an Sorgen um die nationale Sicherheit der USA gescheitert. Der Ausschuss für ausländische Investitionen in den Vereinigten Staaten (Committee on Foreign Investments in the US - CFIUS) habe die Transaktion nicht genehmigt, teilten Moneygram und die Ant Financial Services Group mit. Es sei ihnen "trotz umfangreicher Bemühungen, die Bedenken des Ausschusses auszuräumen", nicht gelungen, die Zustimmung zu erhalten. Die Moneygram-Aktie verlor daraufhin im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com 6,8 Prozent.

Die USA verschärfen derzeit die Kontrolle von Investitionen aus China angesichts größerer Spannungen zwischen den beiden Ländern. "Das geopolitische Umfeld hat sich erheblich verändert, seit wir die geplante Transaktion mit Ant Financial vor fast einem Jahr angekündigt haben", erklärte Moneygram-CEO Alex Holmes.

-US/Pkw-Absätze Dezember

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember

PROGNOSE: 58,0 Punkte

zuvor: 58,2 Punkte

16:00 Bauausgaben November

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

S&P-500-Future 2.694,80 +0,07%

Nikkei-225 Feiertag

Hang-Seng-Index 30.557,58 +0,14%

Kospi 2.486,35 +0,27%

Shanghai-Composite 3.376,19 +0,83%

S&P/ASX 200 6.070,40 +0,15%

Auch am Mittwoch herrscht an den Börsen in Ostasien und Australien überwiegend gute Stimmung. Zu verdanken ist dies den positiven Vorgaben aus den USA, wo besonders die Technologiewerte kräftig zulegten. Die Anleger setzten auf steigende Unternehmensgewinne, sagt Shane Chanel, Anlageberater bei ASR Wealth Advisers. Sollten sich diese Erwartungen aber nicht erfüllen, dürfte die Blase sehr schnell platzen, warnt er. Technologiewerte gehören erneut zu den führenden Kursgewinnern. In Seoul verbessern sich Samsung Electronics um 1,2 Prozent. An der Börse auf Taiwan, an der viele Apple-Zulieferer gelistet sind, steigen Taiwan Semiconductor Manufacturing um 1,7 Prozent, nachdem sich die Apple-Aktie am Dienstag um 1,8 Prozent erholt hat. In Hongkong legen die schon am Vortag gesuchten Sunny Optical und AAC Technologies erneut zu, diesmal um 0,8 und 1,1 Prozent. An der Börse in Sydney verbuchen die Aktien der Bergbaukonzerne Rio Tinto und BHP Billiton Kursgewinne von 2,2 und 1,7 Prozent. Aktien der Segmente Konsum und Gesundheit stehen jedoch unter Druck und bremsen damit den australischen Aktienmarkt..

US-NACHBÖRSE

Aktien von Chipherstellern, die am Dienstag schon im regulären Handel die Gewinner an den US-Börsen angeführt hatten, haben ihre Gewinne im nachbörslichen Handel ausgebaut. Sie profitierten damit weiter von einem Bericht des Branchenverbands Semiconductor Industry Association, laut dem der weltweite Umsatz mit Chips im November um 21,5 Prozent auf 37,7 Milliarden Dollar gestiegen ist.

Advanced Micro Devices legten nachbörslich um weitere 0,9 Prozent zu. Nvidia bauten ihr Plus um 2,2 Prozent aus. Micron stiegen um 0,7 Prozent und Applied Materials um 0,6 Prozent. Der Kurs des Biotech-Unternehmens Trevena sprang um 24,4 Prozent nach oben, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA zugesagt hatte, die Zulassung eines Schmerzmittels des Unternehmens zu prüfen. Das Mittel mit Namen Olinvo soll ähnlich wirksam sein wie Opioide, doch ohne deren negative Nebenwirkungen.

DJIA 24.824,01 0,42 104,79 0,42

S&P-500 2.695,79 0,83 22,18 0,83

Nasdaq-Comp. 7.006,90 1,50 103,51 1,50

Nasdaq-100 6.511,34 1,80 114,92 1,80

Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 589 Mio 708 Mio

Gewinner 1.852 1.201

Verlierer 1.163 1.734

Unverändert 68 135

Fester - Von Beginn an dominierte Kauflaune das Geschehen. Dabei übernahmen Aktien aus dem Technologiesektor die Favoritenrolle. Der Nasdaq-Composite schloss auf dem Rekordhoch von fast 7.007 Punkten. Die Stärke der globalen Konjunktur und das andauernde Wachstum der Unternehmensgewinne sprächen weiter für den Aktienmarkt, hieß es im Handel. Tagesaktuell wurde der Optimismus zusätzlich genährt von positiven Wirtschaftsdaten aus China, Europa und den USA. Für zusätzlichen Rückenwind sorgte der tendenziell weiter schwächelnde Dollar. Ein schwächerer Dollar ist günstig für die US-Exportwirtschaft und macht außerdem US-Aktien für Investoren aus anderen Währungsräumen billiger. Der S&P-500-Subindex der Halbleiteraktien war mit 2,5 Prozent der zweitstärkste hinter den Medienaktien. Netflix legten um 4,7 Prozent zu, nachdem die Analysten von Macquarie die Titel des Streamingdienstes hochgestuft hatten. Oracle verloren dagegen 1,4 Prozent. Sie litten unter einem Bericht, wonach Amazon und Salesforce versuchen, ihre jeweiligen Geschäfte mit Oracle-Datenbanksoftware zu beenden. Amazon gewannen 1,7 und Salesforce 2,1 Prozent. Weatherford brachen um 17 Prozent ein, und Schlumberger legten um 3,2 Prozent zu. Beide Unternehmen hatten am Freitag ein angekündigtes Gemeinschaftsunternehmen abgesagt und stattdessen einen direkten Verkauf von Weatherfords Druckpumpenanlage an Schlumberger für 430 Millionen Dollar vereinbart.

2 Jahre 1,92 4,0 1,88 72,1

7 Jahre 2,38 4,3 2,33 12,8

10 Jahre 2,46 4,9 2,41 1,4

Am US-Rentenmarkt kamen die Notierungen nach fünf Tagen mit steigenden Kursen deutlich zurück. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erholte sich um 5 Basispunkte auf 2,46 Prozent. Händler verwiesen zur Begründung auch auf die guten Konjunkturdaten des Tages. Vereinzelt hieß es auch, dass Anleger Platz in den Depots geschaffen hätten für das hohe zu erwartende Emissionsvolumen im Januar - nicht nur in den USA

EUR/USD 1,2058 +0,0% 1,2057 1,2035 +0,4%

EUR/JPY 135,37 +0,0% 135,32 135,52 +0,1%

EUR/GBP 0,8859 -0,2% 0,8872 0,8890 -0,4%

GBP/USD 1,3609 +0,1% 1,3591 1,3537 +0,7%

USD/JPY 112,26 +0,0% 112,23 112,60 -0,3%

USD/KRW 1064,45 +0,1% 1063,26 1067,38 -0,3%

USD/CNY 6,5050 +0,2% 6,4934 6,4992 -0,0%

USD/CNH 6,5038 +0,1% 6,4987 6,4975 -0,2%

USD/HKD 7,8174 +0,0% 7,8155 7,8159 +0,1%

AUD/USD 0,7821 -0,1% 0,7826 0,7831 +0,0%

NZD/USD 0,7099 -0,0% 0,7100 0,7120 0%

Bitcoin

BTC/USD 15.275,16 1,94 14.392,62 13.619,21 4,41

Zur fortgesetzten Dollarschwäche hieß es, die US-Steuerreform sei mittlerweile zur Genüge eingepreist. Zugleich könnten die angekündigten US-Zinserhöhungen möglicherweise langsamer vonstatten gehen als geplant angesichts der weiter unter dem Zielwert liegenden Inflation. Eine belastende Rolle bei der Dollarschwäche spielten daneben die Unruhen im Iran und erneutes Säbelsrasseln Nordkoreas. Klassische Fluchtwährungen wie der Yen profitierten davon, während der Euro vor allem von neuen robusten Konjunkturdaten aus der Eurozone gestützt wurde. Er ging zuletzt mit 1,2062 Dollar um nach Wechselkursen knapp unter 1,20 am Freitagabend. Der Dollar wurde außerdem mit 112,27 Yen gehandelt, verglichen mit knapp 112,80 zu Beginn des Tages. Der Bitcoin zeigte sich von seinem jüngsten Rücksetzer erholt. Stützend wirkte dabei ein Bericht des Wall Street Journal, laut dem der Founders Fund von Investor Peter Thiel eine große Bitcoin-Position aufgebaut hat. Nach Tagestiefs unter 13.100 Dollar wurde er am Dienstag zuletzt mit gut 15.130 Dollar bewertet und setzt seine Erholung am Mittwochmorgen fort.

WTI/Nymex 60,40 60,37 +0,0% 0,03 -0,0%

Brent/ICE 66,54 66,57 -0,0% -0,03 -0,1%

Die Wiederaufnahme des Betriebs von Pumpleitungen in der Nordsee und in Libyen einerseits und Unruhen im Ölland Iran andererseits hielten sich in ihren Auswirkungen auf die Ölpreise in etwa die Waage. Sollten die Proteste im Land der Mullahs eskalieren, könne es dort zu Lieferausfällen führen, hieß es. Zuletzt waren die Ölpreise auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren geklettert. Europäisches Referenzöl der Sorte Brent kostete im US-Späthandel 66,55 Dollar, 0,5 Prozent weniger als am Freitag. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 0,1 Prozent.

