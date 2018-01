Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Volljährigkeit" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der US-Arbeitsmarkt dürfte im Dezember seinen Aufwärtstrend fortgesetzt haben. Volkswirte erwarten, dass die Firmen außerhalb der Landwirtschaft 180.000 zusätzliche Stellen geschaffen haben. Im November war es aufgrund eines Aufholeffekts nach den Wirbelstürmen zu einem kräftigen Stellenplus von 228.000 gekommen. Für die Arbeitslosenquote sagen die Experten einen stabilen Wert von 4,1 Prozent voraus und für die Stundenlöhne einen Zuwachs von 0,3 Prozent. Im November habe der US-Jobmarkt positiv überrascht, doch das Lohnwachstum sei enttäuschend geblieben, urteilt die NordLB. "Das Rätsel eines niedrigen Lohndrucks bei gleichzeitig engem Arbeitsmarkt bleibt also ungelöst." Daran dürfte sich auch zu Beginn des Jahres nichts Grundsätzliches ändern. Sollte die Inflation weiter so niedrig bleiben, könnte es für die Fed in diesem Jahr schwierig werden, die Zinsschraube wie geplant drei Mal weiter anzuziehen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:30 Arbeitsmarktdaten Dezember

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +180.000 gg Vm

zuvor: +228.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,1%

zuvor: 4,1%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,30% gg Vm

zuvor: +0,19% gg Vm

14:30 Handelsbilanz November

PROGNOSE: -49,8 Mrd USD

zuvor: -48,7 Mrd USD

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember

PROGNOSE: 57,6 Punkte

zuvor: 57,4 Punkte

16:00 Auftragseingang Industrie November

PROGNOSE: +1,4% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.726,50 +0,10%

Nikkei-225 23.714,53 +0,89%

Hang-Seng-Index 30.722,07 -0,05%

Kospi 2.497,52 +1,26%

Shanghai-Composite 3.400,92 +0,45%

S&P/ASX 200 6.122,30 +0,74%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Dank guter Vorgaben von der Wall Street geht es am Freitag auch an den meisten ostasiatischen Börsen nach oben. Angeführt werden die Börsen der Region vom südkoreanischen Aktienmarkt, der von der Wiederannäherung Süd- und Nordkoreas angetrieben wird. Kräftig nach oben geht es für die Aktien chinesischer Brauereikonzerne an der Börse in Hongkong, nachdem China Resources Beer Preiserhöhungen von 10 bis 20 Prozent für eine Flasche Bier angekündigt hatte. China Resources verteuern sich um 6,1 Prozent. Tsingtao stiegen zeitweise um das Tageslimit von 10 Prozent und notieren aktuell noch fast 7 Prozent im Plus. Aktien chinesischer Immobilienkonzerne erfreuen sich ebenfalls lebhafter Nachfrage. China Vanke springen um 7 Prozent auf ein neues Rekordhoch. Das Unternehmen plant den Kauf von 20 Einkaufszentren aus dem Besitz der in Singapur ansässigen Capitaland. China Resources Land steigen um 3,8 Prozent, China Evergrande um 3,2 Prozent und China Overseas Land um 2,6 Prozent. In Seoul steigt der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics um 1,7 Prozent. SK Hynix gewinnen 2,6 Prozent. Die Aktie des südkoreanischen Chemiekonzerns LG Chem verbessert sich um 1,8 Prozent. In Australien waren erneut die Aktien von Bergbaukonzernen gefragt. Darüber hinaus erholten sich dank guter Vorgaben des US-Sektors die Aktien der großen australischen Banken, die in den vergangenen Tagen geschwächelt hatten. Am japanischen Aktienmarkt profitieren Aktien der exportorientierten Automobilbranche davon, dass der Yen zum Dollar wieder etwas nachgegeben hat. Für Toyota geht es um 1,9 Prozent nach oben und für Mitsubishi um 2,9 Prozent. Nissan gewinnen 1,3 Prozent und Honda 0,8 Prozent. Bankenaktien folgen ihren US-Pendants nach oben: Mitsubishi UFJ Financial Group rücken um 2 Prozent vor.

US-NACHBÖRSE

In den USA läuft allmählich die Bilanzsaison an. Unter anderem hat das Fastfood-Unternehmen Sonic über den Verlauf seines ersten Geschäftsquartals berichtet. Während der Umsatz sank, übertraf der bereinigte Gewinn je Aktie die Erwartungen des Marktes. Die Aktie stieg daraufhin um 6,6 Prozent. Der Kurs der Fluggesellschaft Jetblue Airways reagierte nicht auf die Pläne des Unternehmens, die Belegschaft von der Steuerersparnis profitieren zu lassen, die Jetblue aufgrund der Steuerreform in den USA erwartet. Jeder der 21.000 Mitarbeiter - außer dem CEO und den Executive Vice Presidents - soll eine Sonderzahlung von 1.000 Dollar erhalten. Die Aktie zeigte sich unverändert bei 21,69 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 25.075,13 0,61 152,45 1,44

S&P-500 2.723,99 0,40 10,93 1,88

Nasdaq-Comp. 7.077,92 0,18 12,38 2,53

Nasdaq-100 6.584,58 0,13 8,78 2,94

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 894 Mio 807 Mio

Gewinner 1.755 1.757

Verlierer 1.208 1.211

Unverändert 109 93

Etwas fester - Der Dow-Jones legte einen Rekord der besonderen Art hinund schaffte in nur 23 Tagen den Tausenderschritt von 24.000 auf erstmals über 25.000 Punkte. Hinter der Kauflaune der Anleger steht weiter Konjunkturoptimismus, genährt von neuen und gut ausgefallenen Konjunkturdaten in China, der Eurozone und den USA, gepaart mit einem generell weiter niedrigen Zinsniveau. Der Höhenflug animierte US-Präsident Donald Trump dazu, als "neue Nummer" für den Aktienmarkt 30.000 auszurufen. Trump deutete an, dass ein weiterer Anstieg das Ziel seiner Regierung sein könnte, indem sie eine Reihe von fiskalischen Anreizmaßnahmen fördere. Unter den Einzelaktien lagen Zykliker wie die Auto- und Bankenaktien an der Spitze. Ihre S&P-Subindizes gewannen 2,3 bzw. 1,1 Prozent. Am Ende rangierten weniger zyklische Aktien aus den Bereichen Nahrungsmittel und Konsumeinzelhandel. Auf Intel lastete weiter ein Bericht über eine Sicherheitslücke bei Intel-Mikroprozessoren. Für die Aktie ging es um 1,8 Prozent gen Süden. Der Konkurrent AMD erklärte derweil, die Wahrscheinlichkeit, dass seine Chips betroffen seien, liege bei "fast null". AMD setzten die Aufwärtsbewegung der Vortage fort und stiegen um 4,9 Prozent. Sprint gerieten mit der Nachricht unter Druck, dass CFO Tarek Robbiati das Unternehmen verlassen wird. Die Aktie verlor 4,6 Prozent. Tesla büßten 0,8 Prozent ein. Der Elektrofahrzeugbauer verfehlte im vierten Quartal mit seinem Gesamtabsatz die Analystenprognose knapp und mit dem wichtigen neuen Mittelklassetyp Model 3 deutlich.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 1,95 2,0 1,93 75,0

7 Jahre 2,38 1,4 2,37 13,5

10 Jahre 2,45 0,5 2,45 1,0

Am Rentenmarkt sorgte zunächst der positive ADP-Bericht mit der davon ausgehenden Zinserhöhungsfantasie für etwas deutlicher steigende Renditen. Am Ende des Tages legte die Zehnjahresrendite knapp 1 Basispunkt zu auf 2,45 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.00 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2063 -0,1% 1,2070 1,2029 +0,4%

EUR/JPY 136,43 +0,2% 136,13 135,41 +0,9%

EUR/GBP 0,8894 -0,2% 0,8909 0,8897 +0,0%

GBP/USD 1,3564 +0,1% 1,3549 1,3520 +0,3%

USD/JPY 113,10 +0,3% 112,77 112,59 +0,5%

USD/KRW 1063,27 +0,1% 1062,14 1062,27 -0,4%

USD/CNY 6,4886 -0,1% 6,4934 6,4964 -0,3%

USD/CNH 6,4846 -0,1% 6,4926 6,4956 -0,5%

USD/HKD 7,8207 +0,0% 7,8172 7,8185 +0,1%

AUD/USD 0,7838 -0,3% 0,7863 0,7852 +0,3%

NZD/USD 0,7146 -0,1% 0,7154 0,7123 +0,7%

Bitcoin

BTC/USD 15.134,78 -0,42 14.392,62 14.956,12 4,49

Der Dollar schwächelte auf breiter Front wieder etwas, nachdem er am Mittwoch eine fünftägige Talfahrt vorübergehend gestoppt hatte. Analysten zufolge war die Erholung lediglich eine Pause im derzeit dominierenden Abwärtstrend. Der Dollar leide darunter, dass die Anleger auf eine raschere geldpolitische Straffung außerhalb der USA setzten, so TD Securities mit Blick auf die robuste Konjunktur weltweit. Das dürfte tendenziell für einen Geldstrom Richtung Europa und in die Schwellenländer sorgen. An anderer Stelle wurde auf das Fed-Protokoll verwiesen, das Uneinigkeit über die Geschwindigkeit der 2018 erwarteten Zinserhöhungen zeigte. Der Markt preise für dieses Jahr US-Zinserhöhungen um insgesamt 60 Basispunkte ein, was mehr als zwei Zinsschritten entspreche. Die Fed wiederum stelle für 2018 derzeit aber noch drei Zinsschritte in Aussicht, was normalerweise 75 Basispunkten entspräche, so Marktexperten. Der Euro erreichte im Tageshoch mit 1,2089 Dollar den höchsten Stand seit drei Jahren. Im späten US-Geschäft kostete er 1,2068.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,97 62,01 -0,1% -0,04 +2,6%

Brent/ICE 68,03 68,07 -0,1% -0,04 +2,1%

