US-Präsident Donald Trump hat sich zuversichtlich gezeigt, den Handelsstreit mit China beenden zu können. China werde seine Handelsbarrieren abbauen, "weil es das Richtige ist", schrieb Trump am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die gegenseitigen Zölle würden angepasst, und ein Abkommen zu geistigem Eigentum werde erreicht, erklärte der Präsident. Chinas Präsident Xi Jinping und er würden "immer Freunde bleiben", egal was im Handelsstreit passiere.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.620,10 +0,55%

Nikkei-225 21.718,14 +0,70%

Hang-Seng-Index 30.254,32 +1,37%

Kospi 2.441,29 +0,48%

Shanghai-Composite 3.141,48 +0,33%

S&P/ASX 200 5.810,70 +0,38%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Die Spekulation, dass es im zuletzt eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und China am Ende nicht so schlimm kommen wird, wie es derzeit den Anschein hat, beschert den Aktienmärkten in Ostasien und Australien zum Wochenauftakt Kursgewinne. Der sehr schwache Freitag an den US-Börsen wird auch deswegen abgeschüttelt, weil US-Präsident Donald Trump am Wochenende davon sprach, dass China Handelshemmnisse senken werde und die USA ihrerseits dann die Zölle senken könnten. "Großartige Zukunft für beide Länder", so der tweetfreudige Trump in seiner Kurzbotschaft. Mögliche tatsächliche Strafzölle seien noch einiges entfernt, heißt es. Bislang gebe es nur Drohungen und am Ende werde auch hier möglicherweise heißer gekocht als am Ende gegessen. Zur guten Stimmung trage auch bei, dass Nordkorea seine Bereitschaft signalisiert habe, über eine Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu sprechen. "Dabei dürfte China eine Rolle gespielt haben", glaubt Marktexperte Varathan. Zum kräftigen Plus in Hongkong heißt es, hier dürfte das Ende der viertägigen feiertagsbedingten Handelspause in Festlandchina eine Rolle spielen. Nach dieser schienen einige Akteure verstärkten Anlagebedarf bei in Hongkong notierten Aktien zu sehen.

US-NACHBÖRSE

Völlig unauffällig hat sich die Aktie des Biotechnologieunternehmens Avexis am Freitag nicht nur im regulären sondern auch im nachbörslichen US-Handel gezeigt. Nach einem Minus von 3 Prozent auf 115,91 Dollar im Handel an der Nasdaq im Einklang mit einem auf breiter Front schwachen Markt, zeigten sich Avexis nachbörslich auf Nasdaq.com unverändert. Am frühen Montag teilte der Pharmariese Novartis mit, Avexis zu einem Preis von 218 Dollar je Aktie und insgesamt 8,7 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Das entspricht einem Aufschlag von gut 88 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 23.932,76 -2,34 -572,46 -3,18

S&P-500 2.604,46 -2,19 -58,38 -2,59

Nasdaq-Comp. 6.915,11 -2,28 -161,44 0,17

Nasdaq-100 6.433,21 -2,45 -161,63 0,58

danach:

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 878 Mio 752 Mio

Gewinner 627 2.148

Verlierer 2.315 790

unverändert 117 130

Sehr schwach - Nach einer dreitägigen fulminanten Erholung haben die Anleger am Freitag an der Wall Street Kasse gemacht. Anlass war die neuerliche verbale Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Gedämpft wurde die Stimmung überdies von stärker als erwartet gestiegenen Stundenlöhnen bei einem überraschend geringen US-Beschäftigungsaufbau im März. Dazu passte, dass US-Notenbankchef Jerome Powell davon sprach, dass die Inflation im Frühjahr weiter anziehen dürfte. Beides beinhaltet tendenziell Zinserhöhungspotenzial. Im Dow wurden erneut Aktien von Unternehmen verkauft, die als Verlierer eines möglichen Handelskriegs gesehen werden. So verloren Boeing 3,1 Prozent und Caterpillar 3,5 Prozent. Die Aktien der Pharma-Unternehmen Merck & Co und Incyte gerieten unter Druck, nachdem eine Studie nicht die primären Endziele erreichte. Merck verloren 2,1 Prozent, Incyte büßten fast 23 Prozent ein. Netflix verloren 1,7 Prozent. Hier belasteten Pläne des Streaminganbieters, das Unternehmen Regency Outdoor Advertising zu kaufen. Aktien der Bezahldienstleister Paypal und Square gerieten unter Druck. Amazon spielt offenbar mit dem Gedanken, seinen Sprachassistenten Alexa für Bezahlvorgänge tauglich zu machen. Paypal fielen um 4 Prozent und Square um 4,5 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,27 -3,6 2,30 106,4

5 Jahre 2,59 -5,1 2,64 66,5

10 Jahre 2,77 -5,7 2,83 32,9

Vermeintlich sichere Häfen verzeichneten mit der verschärften Rhetorik im Handelsstreit und den enttäuschenden Arbeitsmarktdaten Zulauf. Am Anleihemarkt drückten steigende Notierungen die Rendite zehnjähriger Titel um 6 Basispunkte auf 2,77 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10.21 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2278 -0,0% 1,2280 1,2224 +2,2%

EUR/JPY 131,33 +0,0% 131,31 131,27 -2,9%

EUR/GBP 0,8710 -0,1% 0,8716 0,8735 -2,0%

GBP/USD 1,4096 +0,1% 1,4089 1,3998 +4,3%

USD/JPY 106,96 +0,0% 106,92 107,39 -5,0%

USD/KRW 1070,79 0% 1070,79 1068,17 +0,3%

USD/CNY 6,2984 -0,1% 6,3052 6,3052 -3,2%

USD/CNH 6,2975 -0,2% 6,3132 6,3163 -3,3%

USD/HKD 7,8494 +0,0% 7,8484 7,8490 +0,5%

AUD/USD 0,7692 +0,3% 0,7672 0,7680 -1,6%

NZD/USD 0,7303 +0,4% 0,7270 0,7251 +2,9%

Bitcoin

BTC/USD 7.140,60 +1,9% 7.009,81 6.638,72 -47,7%

Der Dollar kam nach den schwachen US-Arbeitsmarktdaten zurück. Der Euro stieg auf 1,2286 Dollar von Kursen um 1,2230 Dollar vor den Daten. Am frühen Montag gibt der Forint leicht nach, nachdem Ungarns rechtsnationaler Regierungschef Viktor Orban wie erwartet klar die Parlamentswahl am Sonntag mit seiner Partei Fidesz gewonnen hat.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,33 62,06 +0,4% 0,27 +3,4%

Brent/ICE 67,42 67,11 +0,5% 0,31 +2,9%

Am Ölmarkt lastete der Zollstreit auf den Preisen. Wenn es tatsächlich zu einem Handelskrieg käme, könnte die Nachfrage nach Rohstoffen wie Öl stark zurückgehen. Belastend wirkte im US-Handel auch, dass die Zahl der aktiven Öl-Bohranlagen in den USA in der abgelaufenen Woche um 11 gestiegen ist, so dass die Gesamtzahl von 808 ein Dreijahreshoch erreichte. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verlor zum US-Settlement 2,3 Prozent und notierte bei 62,06 Dollar. Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag ziehen die Preise leicht an mit der Spekulation auf mögliche Produktionsunterbrechungen im Nahen Osten. Händler verweisen dazu auf Berichte, wonach ein syrischer Militärflughafen bombardiert worden sein soll. In den Berichten wurden zunächst die USA verdächtigt, für den Angriff verantwortlich zu sein. Später wurde nicht mehr auf die USA Bezug genommen. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine Warnung an Damaskus und seine Verbündeten als Reaktion auf einen mutmaßlichen Chemiewaffenangriff auf die Rebellenhochburg Duma ausgesprochen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.333,47 1.332,00 +0,1% +1,47 +2,4%

Silber (Spot) 16,44 16,36 +0,5% +0,08 -2,9%

Platin (Spot) 921,70 913,65 +0,9% +8,05 -0,8%

Kupfer-Future 3,05 3,06 -0,3% -0,01 -8,0%

Der Goldpreis drehte als sicherer Hafen ins Plus und stieg im US-Handel um 0,5 Prozent auf 1.334 Dollar je Feinunze. Das Edelmetall profitierte auch davon, dass die US-Währung nach den Arbeitsmarktdaten etwas zurückkam.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Der Leistungsbilanzüberschuss Japans lag im Februar nicht saisonbereinigt bei 2,076 Billionen Yen. Volkswirte hatten ihn auf 2,175 Billionen geschätzt.

NORDKOREA

hat den USA zufolge offenbar erstmals die ihre Absicht übermittelt, über eine atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel zu verhandeln.

SYRIEN

