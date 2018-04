Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Australien und auf Neuseeland bleiben die Börsen wegen des "Anzac"-Feiertages geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Google-Mutter Alphabet hat dank weiterhin hoher Werbeumsätze und eines Steuereffekts deutlich mehr verdient, gibt allerdings auch so viel Geld aus wie seit ihrem Börsengang vor 14 Jahren nicht. Die höheren Ausgaben verhinderten aber nicht, dass der Nettogewinn einen Sprung um 73 Prozent auf 9,4 Milliarden Dollar machte. Es war damit das größte Gewinnwachstum seit dem vierten Quartal 2009. Google ist und bleibt der unangefochtene Marktführer, wenn es um Online-Werbung geht. Die Werbeeinnahmen, die fast ausschließlich den Umsatz von Alphabet ausmachen, schnellten um 24 Prozent auf 26,6 Milliarden Dollar nach oben. Die "Other Bets", das Segment mit den Experimenten und neuen Technologien wie die selbstfahrenden Autos, kam auf einen Umsatz von 150 Millionen Dollar, immerhin auch ein Anstieg um 14 Prozent. Den Umsatz steigerte Alphabet auf 31,15 Milliarden von 24,75 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Umsatz von 24,26 Milliarden Dollar erwartet. Allerdings schrumpfte die operative Marge im Quartal auf 22 Prozent von 27 Prozent im Vorjahr.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:55 Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q, Atlanta

12:55 United Technologies Corp, Ergebnis 1Q, Hartford

13:00 Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q, New York

13:30 3M Co, Ergebnis 1Q, St. Paul

13:30 Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q, Chicago

22:01 Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q, Dallas

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Februar

20 Städte

PROGNOSE: +6,3% gg Vj

zuvor: +6,4% gg Vj

16:00 Neubauverkäufe März

PROGNOSE: +1,9% gg Vm

zuvor: -0,6% gg Vm

16:00 Index des Verbrauchervertrauens April

PROGNOSE: 125,6

zuvor: 127,7

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.672,30 +0,04%

Nikkei-225 22.265,38 +0,80%

Hang-Seng-Index 30.551,57 +0,98%

Kospi 2.468,80 -0,21%

Shanghai-Composite 3.123,78 +1,82%

S&P/ASX 200 5.923,40 +0,64%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Positiv interpretierte Aussagen der chinesischen Regierung schieben am Dienstag die Börsen in Schanghai und Hongkong kräftig an. "Die Regierung will an einer proaktiven Fiskalpolitik und einer umsichtigen und neutralen Geldpolitik festhalten", berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua nach der Sitzung des Politbüros. Das Treffen habe auch zu mutigeren Reform- und Öffnungsbemühungen und zur rechtzeitigen Umsetzung wichtiger Öffnungsstrategien aufgerufen. "Es besteht die Hoffnung, dass die Regierung die anstehenden Aufgaben lösen kann", kommentierte Stratege Daniel So von China Merchants Bank International. In Hongkong steht die Aktie der russischen Aluminiumfirma Rusal im Fokus, die um über 30 Prozent nach oben schießt. Das US-Finanzministerium hatte am Montag dem Konzern und den mit ihm verbundenen Unternehmen signalisiert, dass sie den US-Sanktionen entgehen könnten, wenn ihr Besitzer, der russische Oligarch Oleg Deripaska, sich von den Geschäften trennt und die Kontrolle abgibt. An der Börse in Tokio steigt der Nikkei-225. Hier beflügelt vor allem der weiter steigende Dollar. Im währungsempfindlichen Exportsektor geht es darauf für Toyota Motor, Mazda Motor und Sony nach oben. Die Hynix-Aktie gibt deutlicher nach. Dies drückt auch den Taiex ins Minus. Der Chip-Hersteller vermeldete für das vierte Quartal des Geschäftsjahres einen Rückgang bei Preisen und Umsatz. Zudem sind die Erträge nicht so stark gestiegen, wie von den Analysten erwartet. Die DRAM-Lieferungen gingen aufgrund geringerer Bestellungen von Smartphone-Herstellern und weniger Produktionstagen zurück. Die Nachfrage nach mobilen Speicherchips fiel ebenfalls. Hynix prognostiziert schließlich für das laufende Quartal eine weitere Schwäche bei Speicherchips für Smartphones. Erst in der vergangenen Woche hatte Taiwan Semiconductor (TSMC) eine Umsatzwarnung abgegeben und sich zudem negativ zur Branche geäußert und damit die Märkte verschreckt. Die Aktie gibt im Zuge der Hynix-Aussagen ebenfalls nach und verliert 0,5 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Die Google-Mutter Alphabet stand nachbörslich am Montag mit den Zahlen für das erste Quartal im Fokus. Der Internetkonzern hat dank weiterhin hoher Werbeumsätze und eines Steuereffekts deutlich mehr verdient, gibt allerdings auch so viel Geld aus wie seit dem Börsengang vor 14 Jahren nicht. Zudem fiel die operative Marge. Die Aktie verlor auf nasdaq.com 0,4 Prozent auf 1.069,80 Dollar. Zwischenzeitlich hatten die Papiere mit 2 Prozent im Plus gelegen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 24.448,69 -0,06 -14,25 -1,09

S&P-500 2.670,29 0,01 0,15 -0,12

Nasdaq-Comp. 7.128,60 -0,25 -17,53 3,26

Nasdaq-100 6.648,80 -0,28 -18,95 3,95

Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 729 Mio 919 Mio

Gewinner 1.331 979

Verlierer 1.588 1.960

Unverändert 147 121

Knapp behauptet - Weiter steigende Anleiherenditen dämpften auch am Montag die Kauflaune an der Wall Street. Neben der Zinsentwicklung wurde der Handel von der Berichtssaison geprägt mit Zahlen unter anderem von Halliburton, Hasbro und Kimberly Clark. Halliburton gelang trotz einer Abschreibung auf das Venezuela-Geschäft der Sprung in die schwarzen Zahlen. Die Aktie gewann 0,2 Prozent. Hasbro machten anfängliche Verluste wett und stiegen um 4 Prozent. In der ersten Periode, die stark von der Pleite von Toys 'R' Us geprägt war, verfehlte Hasbro die Marktschätzungen bei Umsatz und Ergebnis. Dennoch gab es positive Kommentare von Analysten bezüglich der Nachfrage. Bester Wert im Dow waren Merck & Co mit einem Plus von 2,4 Prozent nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs. Kimberly-Clark verloren 1,5 Prozent. Der Hersteller von Hygieneprodukten hatte seine Kostenprognose für Rohstoffe angehoben. Akorn brachen um fast 34 Prozent ein, nachdem Fresenius die vor einem Jahr geplante Übernahme des US-Konzerns abgesagt hat. Alcoa stürzten im Sog fallender Aluminiumpreise bei ungewöhnlich hohen Umsätzen um 13,5 Prozent ab. Der Kurs der von Alcoa abgespaltenen Arconic fiel um 5,2 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,47 1,3 2,46 127,2

5 Jahre 2,82 2,1 2,80 89,7

7 Jahre 2,93 1,7 2,92 68,7

10 Jahre 2,97 1,3 2,96 52,9

30 Jahre 3,14 -0,2 3,15 7,7

Die Zehnjahresrendite stieg im Verlauf bis auf 2,995 Prozent und damit wieder gefährlich nahe an die psychologisch wichtige Marke von 3 Prozent, ehe Käufe die Rendite wieder etwas zurückkommen ließen. Eine Zehnjahresrendite von fast 3 Prozent mache Treasurys für Anleger attraktiv, die sich defensiv positionieren wollten, sagte Eugene Philalithis, Portfolio-Manager bei Fidelity. Mit einer Rendite auf diesem Niveau würden weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank eingepreist, aber auch eine kleine "Inflations-Prämie". Die Zinsstrukturkurve drücke die Überzeugung des Marktes aus, dass die Wirtschaft nicht noch stärker wachsen werde und sich die Inflation normalisiere. Steigende Rohstoffpreise - vor allem bei Erdöl - haben die Inflationserwartungen jüngst befeuert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2217 +0,1% 1,2209 1,2268 +1,7%

EUR/JPY 132,89 +0,1% 132,72 132,41 -1,8%

EUR/GBP 0,8760 +0,0% 0,8759 0,8765 -1,5%

GBP/USD 1,3946 +0,0% 1,3939 1,3997 +3,2%

USD/JPY 108,77 +0,1% 108,71 107,92 -3,4%

USD/KRW 1076,05 -0,5% 1081,20 1071,30 +0,8%

USD/CNY 6,3129 -0,1% 6,3170 6,2964 -3,0%

USD/CNH 6,3083 -0,0% 6,3101 6,2925 -3,2%

USD/HKD 7,8439 +0,0% 7,8422 7,8420 +0,4%

AUD/USD 0,7609 +0,0% 0,7606 0,7648 -2,7%

NZD/USD 0,7123 -0,4% 0,7154 0,7190 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 9.252,84 +3,8% 8.914,05 8.932,18 -32,3%

Der Dollar profitierte von den steigenden US-Zinsen. Der Euro fiel auf etwa 1,2210 Dollar nach Wechselkursen um 1,2288 zum Wochenschluss. Sollte die Zehnjahresrendite in den USA die 3-Prozentmarke knacken dürfte der Dollar wahrscheinlich weiter anziehen, hieß es von Analysten. Der Euro litt zugfleich unter Spekulationen über eine möglicherweise taubenhaft klingende EZB am Donnerstag. Aber auch zum Yen legte der Dollar deutlich zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,04 68,64 +0,6% 0,40 +15,0%

Brent/ICE 75,00 74,71 +0,4% 0,29 +14,4%

