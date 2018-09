Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

DIENSTAG: In Hongkong findet am Tag nach dem chinesischen Mittherbstfest kein Börsenhandel statt. In Südkorea bleiben die Börsen wegen des koreanischen Erntedankfests geschlossen.

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des koreanischen Erntedankfests geschlossen.

Teheran und Brüssel trotzen dem Willen Washingtons: Die EU will mittels einer neuen Finanzinstitution von den USA verhängte Sanktionen gegen den Iran umgehen. Das kündigte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini nach einem Treffen der verbliebenen Unterzeichner des Atomabkommens von 2015 mit dem Iran an. Die Ankündigung erfolgte einen Tag vor Beginn der jährlichen UN-Generaldebatte. Nach Mogherinis Angaben soll eine Zweckgesellschaft - ein sogenanntes Special Purpose Vehicle (SPV) - für "legitime finanzielle Transaktionen" mit dem Iran gegründet werden. Dies soll es europäischen Unternehmen ermöglichen, ihre Geschäfte mit dem Land fortzusetzen. Die Strafmaßnahmen Trumps gegen Iran zielen auch gegen Unternehmen aus Drittstaaten, die weiter mit dem Iran Geschäfte machen. Zweck des SPV soll es sein, abseits der üblichen, vom Dollar dominierten Finanzkanäle Zahlungen für Geschäfte europäischer Firmen mit Teheran abzuwickeln. Dadurch soll vermieden werden, dass Banken, die bisher solche Transaktionen abwickeln, selbst Ziel der US-Sanktionen werden.

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q, Beaverton

15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Juli

20 Städte

PROGNOSE: +6,2% gg Vj

zuvor: +6,3% gg Vj

16:00 Index des Verbrauchervertrauens September

PROGNOSE: 132,0

zuvor: 133,4

S&P-500-Future 2.923,60 -0,06%

Nikkei-225 23.905,36 +0,15%

Hang-Seng-Index Feiertag

Kospi Feiertag

Shanghai-Composite 2.775,82 -0,77%

S&P/ASX 200 6.183,90 -0,05%

Uneinheitlich - Der Aktienmarkt in Schanghai reagiert nach der Feiertagspause am Montag verspätet darauf, dass China die Gespräche im Handelsstreit mit den USA zunächst nicht fortsetzen will. Er verliert aber weniger stark als am Vortag Hongkong. Der Nikkei-225-Index in Tokio ist derweil auf dem Weg, den siebten Handelstag in Folge im Plus zu beenden. Etwas Rückenwind erhält der Index vom Yen, der zum Dollar weiter nachgibt. Der S&P/ASX 200 in Sydney tritt weitgehend auf der Stelle, trotz teils deutlicher Gewinne von Aktien aus dem Ölsektor nach dem kräftigen Anstieg der Ölpreise am Montag. Für Santos, Woodside und Oil Search geht es um bis zu 2,5 Prozent nach oben. Rio Tinto und BHP gewinnen jeweils rund 0,8 Prozent.

Ascena Retail Group profitierten von gut ausgefallenen Geschäftszahlen und einem Umsatzausblick knapp über den Expertenschätzungen und gewannen fast 15 Prozent. T-Mobile US wurden 0,7 Prozent höher gehandelt. Der Mobilfunker hat sein Management verstärkt mit dem Finanzchef von Centurylink, Sunit Patel. Er soll nun die geplante Fusion von T-Mobile US und Sprint federführend begleiten. Sprint zogen um 1,9 Prozent an. Patel war 14 Jahre Finanzchef beim Breitbandanbieter Level 3, ehe das Unternehmen im vergangenen Jahr mit Centurylink fusionierte.

DJIA 26.562,05 -0,68 -181,45 7,46

S&P-500 2.919,37 -0,35 -10,30 9,19

Nasdaq-Comp. 7.993,25 0,08 6,29 15,79

Nasdaq-100 7.548,75 0,23 17,68 18,02

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 852 Mio 2,646 Mrd

Gewinner 967 1.471

Verlierer 2.005 1.440

unverändert 105 150

Uneinheitlich - Der zuletzt in den Hintergrund gerückte Handelsstreit lastete wieder auf der Stimmung, nachdem China die Verhandlungen mit den USA auf Eis gelegt hat. Am Montag traten überdies wechselseitige Strafzölle in Kraft. Technologiewerte scherten wieder einmal etwas aus, diesmal hielten sie sich besser als der breite Markt. Mit einem Indexminus von 1,9 Prozent waren Immobilienwerte Tagesverlierer. Sie litten unter dem zuletzt erhöhten Zinsniveau und darunter, dass der Hypothekenfinanzierer Freddie Mac von einer Stagnation des US-Immobilienmarkts berichtete. Im Dow traf es die Aktie der Baumarktkette Home Depot, die 2,1 Prozent verlor. Kräftig steigende Ölpreise verhalfen den Aktien des Sektors ins Plus, lasteten aber auf den Kursen der Fluggesellschaften. Daneben bewegten Übernahmen Einzelwerte: Comcast verloren 6,1 Prozent, nachdem der Konzern den Mitbewerber 21st Century Fox bei der Übernahme von Sky ausgestochen hat. Analysten kritisierten den Übernahmepreis jedoch als zu hoch. 21st gewannen 1,6 Prozent. Sirius brachen um 10,5 Prozent ein. Das Unternehmen übernimmt Pandora Media, deren Aktie anfängliche Gewinne abgab und 1,2 Prozent verlor. Michael Kors (-8,2 Prozent) gerieten mit der Kreise-Meldung unter Druck, der US-Modekonzern wolle die Luxusmarke Versace kaufen. Auch hier wurde der Kaufpreis in ersten Einschätzung als hoch bezeichnet.

2 Jahre 2,81 0,9 2,80 160,6

5 Jahre 2,96 1,2 2,95 103,6

10 Jahre 3,08 1,2 3,06 63,2

Am Anleihemarkt hatten die Verkäufer die Oberhand. Teilnehmer verwiesen auf die laufende Sitzung der US-Notenbank und die Erwartung, dass sie am Mittwoch die nächste Zinserhöhung beschließen wird. Der ungewisse Ausgang des Zollstreits und innenpolitische Querelen hätten den Abgabedruck jedoch gemildert, hieß es.

EUR/USD 1,1744 -0,0% 1,1749 1,1763 -2,3%

EUR/JPY 132,57 +0,1% 132,51 132,48 -2,0%

EUR/GBP 0,8961 +0,1% 0,8956 0,8971 +0,8%

GBP/USD 1,3104 -0,1% 1,3119 1,3112 -3,1%

USD/JPY 112,90 +0,1% 112,78 112,62 +0,3%

USD/KRW 1119,32 +0,0% 1119,28 1117,98 +4,9%

USD/CNY 6,8657 +0,1% 6,8571 6,8571 +5,5%

USD/CNH 6,8643 -0,1% 6,8686 6,8631 +5,4%

USD/HKD 7,8123 +0,0% 7,8119 7,8099 -0,0%

AUD/USD 0,7241 -0,2% 0,7253 0,7273 -7,4%

NZD/USD 0,6643 +0,1% 0,6637 0,6669 -6,4%

Bitcoin

BTC/USD 6.475,82 -2,4% 6.632,16 6.657,36 -52,6%

Der Euro konnte zwischenzeitliche Gewinne nicht halten. Im späten US-Handel notierte er bei etwa 1,1750 Dollar. Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi hatten die Gemeinschaftswährung zeitweise über 1,18 Dollar gehievt. Draghi hatte sich unter anderem optimistisch zur Entwicklung der Inflation geäußert. Bereits vor den Aussagen des EZB-Chefs hatte der Euro vom deutschen Ifo-Index profitiert, der nicht so schwach ausgefallen war wie befürchtet. Auch gegenüber anderen Währungen zog der Dollar im Tagesverlauf an im unmittelbaren Vorfeld der erwarteten nächsten US-Zinserhöhung am Mittwochabend.

WTI/Nymex 72,19 72,08 +0,2% 0,11 +23,7%

Brent/ICE 81,40 81,20 +0,2% 0,20 +27,6%

Der Preis für Brent stieg kräftig um 3 Prozent auf 81,20 Dollar, die US-Sorte WTI um 1,8 Prozent auf 72,08 Dollar. Die Opec-Mitglieder und Russland hatten am Wochenende dem US-Wunsch nach einer höheren Ölförderung eine Absage erteilt. Damit besteht zudem die Gefahr einer Angebotslücke, wenn wegen der US-Sanktionen iranisches Öl dem Markt nicht mehr zur Verfügung stehen sollte.

Gold (Spot) 1.198,94 1.198,92 +0,0% +0,03 -8,0%

Silber (Spot) 14,25 14,27 -0,2% -0,02 -15,9%

Platin (Spot) 829,05 829,00 +0,0% +0,05 -10,8%

Kupfer-Future 2,77 2,82 -1,6% -0,04 -17,2%

Der Goldpreis zeigte sich wenig verändert bei etwa 1.200 Dollar im US-Handel. Gold bewege sich im Spannungsfeld zwischen der Erwartung steigender Zinsen, die das zinslos gehaltene Edelmetall weniger attraktiv machten, und dem schwächelnden Dollar, der tendenziell stützend wirke, sagten Händler.

China hat eine Wiederaufnahme der Handelsgespräche mit den USA von der Ernsthaftigkeit der amerikanischen Position abhängig gemacht. China werde sich keiner Drohung beugen, stellte Vizehandelsminister Wang Shouwen klar. Handelsgespräche könnten nur auf gleichberechtigter Ebene und unter Wahrung wechselseitigen Respekts stattfinden. Die bisherigen Gespräche mit den USA seien zwar nicht vergeblich gewesen, seien aber aufgrund der mangelnden Ernsthaftigkeit Washingtons ins Stocken geraten. Chinas Regierung soll die für die nächsten Tage geplanten Handelsgespräche mit den USA nach Angaben informierter Personen nach der jüngsten Eskalation des Konfliktes abgesagt haben.

