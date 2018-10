Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages Chung-Yeung-Fest geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Höhere Öl- und Lebensmittelpreise haben in China die Inflation im September zwar um 2,5 Prozent zum Vorjahresmonat steigen lassen, allerdings fiel der Preisauftrieb etwas schwächer aus als erwartet. Im August lag die Teuerung bei 2,3 Prozent. Volkswirte hatten vergangenen Monat mit einem Anstieg von 2,6 Prozent gerechnet. Dennoch lag die Inflation im September auf dem höchsten Wert seit sieben Monaten.

Wie die Nationale Statistikbehörde weiter mitteilte, erhöhten sich im September die Lebensmittelpreise um 3,6 (August: 1,7) Prozent binnen Jahresfrist. Die Preise für Frischgemüse verteuerten sich im Berichtsmonat um 14,6 (4,3) Prozent. Frisches Obst verteuerte sich um 10,2 (5,5) Prozent. Zusammengenommen trieben die beiden Kategorien den Verbraucherpreisindex um 0,52 Prozentpunkte nach oben.

Die Schweinefleischpreise, welche die Inflation Chinas am stärksten belastet haben, fielen im September um 2,4 Prozent, nachdem sie im August um 4,9 Prozent rückläufig gewesen waren. Die Preise für Nicht-Lebensmittel erhöhten sich im September um 2,2 (2,5) Prozent. Kraftstoff war im September 20,8 (19,4) Prozent teurer als im Vorjahresmonat. Der Erzeugerpreisindex stieg im September um 3,6 Prozent verglichen mit einem Wachstum von 4,1 Prozent im August.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Adobe Systems sieht in den kommenden Jahren große Chancen im Softwaremarkt. Auf Basis von Untersuchungen sieht der US-Konzern das Marktvolumen im Jahr 2020 bei 83 Milliarden US-Dollar und ein Jahr später bereits bei rund 108 Milliarden Dollar. Zudem gab das Unternehmen am Montag einen Ausblick auf das kommende Jahr, der im Rahmen der Marktschätzungen liegt.

Adobe rechnet demnach mit einem Umsatzplus von etwa 20 Prozent. Analysten hatten der Adobe Systems Inc bisher einen Zuwachs von 19,4 Prozent zugetraut. Den Ausblick für das vierte Geschäftsquartal per Ende November bestätigte der Konzern. Demnach soll der Umsatz bei 2,42 Milliarden Dollar liegen und das Ergebnis je Aktie bei 1,42 Dollar. Bereinigt rechnet Adobe mit einem Gewinn je Anteil von 1,87 Dollar.

Im nachbörslichen US-Handel verteuerte sich die Aktie um knapp 6 Prozent auf 252 Dollar.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q

12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q

12:55 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q

13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q

22:03 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q

22:05 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 3Q

23:30 AU/BHP Billiton Group plc, Produktionsbericht 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung

September Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 78,2%

zuvor: 78,1%

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.756,00 +0,25%

Nikkei-225 22.428,55 +0,71%

Hang-Seng-Index 25.426,36 -0,07%

Kospi 2.149,51 +0,20%

Shanghai-Composite 2.562,73 -0,21%

S&P/ASX 200 5.864,40 +0,47%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach den kräftigen Abgaben vom Montag zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag uneinheitlich, nachdem aus den USA erneut negative Vorgaben gekommen sind. Die Tokioter Börse profitiert vom wieder etwas schwächeren Yen, der die Chancen japanischer Unternehmen auf dem Weltmarkt verbessert. Der wieder gestiegene Ölpreis verhilft vielerorts den Branchenaktien zu Kursgewinnen. In Tokio steigen Inpex um 2,5 Prozent, in Hongkong gewinnen CNOOC 2,1 Prozent. Rio Tinto legen in Sydney um 1,6 Prozent zu. Der Bergbaukonzern hat zwar im dritten Quartal weniger Eisenerz gefördert als im Vorjahr, gleichwohl aber die Jahresprognose bekräftigt. BHP Billiton gewinnen 1,5 Prozent. Das Unternehmen wird seine Produktionsdaten zum dritten Quartal am späten Dienstagabend (MESZ) veröffentlichen. Softbank erholen sich in Tokio um 2,9 Prozent von dem Ausverkauf am Vortag. Die Aktie war am Montag von der Affäre um den verschwundenen saudi-arabischen Journalisten Khashoggi belastet worden. Saudi-Arabien ist einer der wichtigsten Investoren des 100 Milliarden Dollar schweren Vision-Fonds der Softbank.

US-NACHBÖRSE

Um 13,3 Prozent nach unten ging es mit der Aktie von Jeld-Wen Holding. Der Hersteller von Türen und Fenstern hatte bei der Vorlage seiner Drittquartalszahlen den Jahresausblick gesenkt. Überdies wird Finanzvorstand L. Brooks Mallard das Unternehmen im November verlassen. Sein Weggang habe aber nichts mit etwaigen Differenzen zwischen ihm und dem Unternehmen oder Bilanzunregelmäßigkeiten zu tun, versicherte Jeld-Wen.

Die Aktie von Palo Alto Networks fiel um 2,5 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Ziele für das erste Geschäftsquartal bekräftigt hatte. Demnach rechnet Palo Alto im Quartal mit einem bereinigten Ergebnis von 1,04 bis 1,06 Dollar und einem Umsatz von 625 bis 635 Millionen Dollar. Analysten schätzen das Ergebnis je Aktie auf 1,06 Dollar und den Umsatz auf 632,6 Millionen Dollar. Das Cybersecurity-Unternehmen teilte überdies mit, dass Amit Singh zum 1. November die Aufgabe des President übernehmen werde. Singh war bislang Vice President of Business and Operations bei Google.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 25.250,55 -0,35 -89,44 2,15

S&P-500 2.750,79 -0,59 -16,34 2,89

Nasdaq-Comp. 7.430,74 -0,88 -66,15 7,64

Nasdaq-100 7.068,67 -1,24 -88,54 10,51

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 821 Mio 958 Mio

Gewinner 1.773 1.729

Verlierer 1.224 1.280

Unverändert 81 65

Etwas leichter - Mehrfach hatte der Dow das Vorzeichen gewechselt. Technologiewerte hinkten der Entwicklung klar hinterher. Die Nervosität der Investoren war weiterhin hoch. Die Belastungsfaktoren Handelskonflikt sowie die zuletzt kräftig gestiegenen Marktzinsen blieben weiter präsent, würden durch die langsam Fahrt aufnehmende US-Berichtssaison aber etwas in den Hintergrund gedrängt, hieß es. Allerdings wurden Technologiewerte von der Kombination aus hohen Marktzinsen und sinkenden Wachstumsprognosen doch etwas stärker gebremst als der Gesamtmarkt. Ein uneinheitliches Bild zeigten die US-Konjunkturdaten. Für Bank of America ging es um 1,9 Prozent nach unten, obwohl das Institut die Markterwartungen geschlagen hatte. Im Handelsgeschäft schwächelte die Bank allerdings - ebenso beim Kreditwachstum, zudem wurden die Rückstellungen für notleidende Kredite erhöht. Sears brachen um knapp 24 Prozent ein. Der Einzelhandelskonzern hatte einen Antrag auf Gläubigerschutz eingereicht. Broadcom sanken um 0,2 Prozent. Das Unternehmen hatte die letzte kartellrechtliche Hürde auf dem Weg zur Übernahme der CA Inc. überwunden.

TREASURYS

US-Anleihen

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,85 0,4 2,85 165,1

5 Jahre 3,01 -0,3 3,01 108,7

7 Jahre 3,09 -1,8 3,11 84,5

10 Jahre 3,15 -0,8 3,16 71,0

30 Jahre 3,33 -0,5 3,34 26,6

Wenig Bewegung gab es dagegen am US-Rentenmarkt. Schwache Einzelhandelsdaten hätten die Notierungen etwas gestützt, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10.12 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1567 -0,1% 1,1582 1,1569 -3,7%

EUR/JPY 129,68 +0,2% 129,47 129,30 -4,1%

EUR/GBP 0,8801 -0,0% 0,8803 0,8811 -1,0%

GBP/USD 1,3144 -0,1% 1,3154 1,3127 -2,8%

USD/JPY 112,11 +0,3% 111,78 111,78 -0,4%

USD/KRW 1128,10 -0,7% 1136,01 1133,30 +5,7%

USD/CNY 6,9244 +0,1% 6,9168 6,9276 +6,4%

USD/CNH 6,9236 -0,0% 6,9243 6,9265 +6,3%

USD/HKD 7,8362 +0,0% 7,8344 7,8374 +0,3%

AUD/USD 0,7123 -0,2% 0,7139 0,7128 -8,9%

NZD/USD 0,6564 -0,5% 0,6594 0,6523 -7,5%

Bitcoin

BTC/USD 6.585,38 +0,6% 6.544,85 6.668,54 -51,8%

Der Dollar zeigte sich mit Abgaben, der ICE-Dollarindex büßte 0,1 Prozent ein. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, die Sorgen über Brexit und Fiskalpolitik Italiens seien aber keineswegs ausgeräumt. Andere Händler sprachen von wachsender Besorgnis über den Handelskonflikt und das gestiegene US-Haushaltsdefizit, die den Dollar belastet habe. Der Euro kletterte im Gegenzug auf ein Tageshoch bei 1,16 Dollar und notierte zuletzt bei 1,1581 Dollar knapp unter diesem Niveau. Unter Abgabedruck stand das britische Pfund zum Euro. Grund waren die weiter verfahrenen Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,92 71,78 +0,2% 0,14 +23,2%

Brent/ICE 81,13 80,78 +0,4% 0,35 +27,9%

