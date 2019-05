Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Im Handelsstreit mit den USA hat China den Ton verschärft. Der von den USA vorsätzlich ausgelöste Handelskonflikt sei "reiner Wirtschaftsterrorismus", sagte der stellvertretende chinesische Außenminister Zhang Hanhui. Er kündigte zudem eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland an. "Wir sind gegen den Handelskrieg, aber wir haben keine Angst davor", sagte Zhang und warnte: "Es gibt keinen Gewinner in einem Handelskrieg." Er betonte, China und Russland verträten im Handelskonflikt gemeinsame Interessen. "China und Russland werden mit Sicherheit die wirtschaftliche Zusammenarbeit und den Handel verstärken", sagte Zhang. Der seit mehr als einem Jahr andauernde Handelskonflikt der beiden größten Volkswirtschaften der Welt hatte sich zuvor weiter hochgeschaukelt.

- US

14:30 BIP 1Q (2. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +3,0% gg Vq

1. Veröff.: +3,2% gg Vq

zuvor: +2,2% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +0,9% gg Vq

1. Veröff.: +0,9% gg Vq

zuvor: +1,7% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 211.000

17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der

staatlichen Energy Information Administration (EIA)

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.779,80 -0,01%

Nikkei-225 20.916,50 -0,41%

Hang-Seng-Index 27.081,32 -0,57%

Kospi 2.036,05 +0,63%

Schanghai-Composite 2.885,10 -1,02%

S&P/ASX-200 6.386,00 -0,84%

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach negativen Vorgaben aus den USA zeigen sich die Börsen überwiegend mit Abgaben. Die Verluste halten sich aber in Grenzen, nachdem die Wall Street am Mittwoch im späten Geschäft ihr Minus verringert hat. Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat sich zuletzt wieder verschärft. Peking droht, seine Vormachtstellung bei den begehrten Seltenen Erden auszunutzen, die in zahlreichen Hightech-Produkten zum Einsatz kommen. Unter den Anleger schürt die jüngste Eskalation des Konflikts Befürchtungen, dass die Weltwirtschaft darunter leiden könnte, wie Händler sagen. Etwas stützend wirkt in Asien, dass der Dollar zum Yen wieder etwas aufgewertet hat. Zur Entspannung am Aktienmarkt trage auch bei, dass sich die Renditen der US-Anleihen stabilisiert hätten, heißt es.

US-NACHBÖRSE

Keysight Technologies schnellten um 8,1 Prozent nach oben, nachdem der Elektronikhersteller mit Gewinn und Umsatz im abgelaufenen Quartal die Markterwartungen übertroffen hatte. Zudem erfreute die Gesellschaft Anleger mit einem Aktienrückkaufprogramm. Tilly's brachen dagegen um 12,6 Prozent ein. Der Modeeinzelhändler traf zwar mit dem Quartalsgewinn die Schätzungen, allerdings verschreckte das Unternehmen mit der Aussage, dass die flächenbereinigten Umsätze am verlängerten Wochenende in den USA mit dem Feiertag "Memorial Day" um 7 Prozent unter Vorjahresniveau gelegen hätten. Darüber hinaus habe das Wetter ganz allgemein zu einem schwachen Jahresauftakt geführt. PVH büßten 11,4 Prozent ein. Die aktuellen Gewinn- und Umsatzkennziffern fielen zwar wie erwartet aus, allerdings senkte das Unternehmen den Ausblick für 2019. Twilio ermäßigten sich um 3,2 Prozent, die Cloud-Gesellschaft will neue Aktien am Markt unterbringen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 25.126,41 -0,87 -221,36 7,71

S&P-500 2.783,02 -0,69 -19,37 11,02

Nasdaq-Comp. 7.547,31 -0,79 -60,04 13,75

Nasdaq-100 7.216,86 -0,85 -61,52 14,01

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 0,810 Mio 1,421 Mrd

Gewinner 1.007 1.045

Verlierer 1.972 1.918

Unverändert 68 86

Schwächer - Ausbleibende Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China und stattdessen neue Drohgebärden von beiden Seiten verstärkten die ohnehin schon bestehenden Sorgen vor negativen Auswirkungen auf die Weltkonjunktur. Hinzu kam politische Unsicherheit in den USA. US-Sonderermittler Robert Mueller bekräftigte seine Auffassung, dass Präsident Donald Trump nicht vom Verdacht der strafbaren Justizbehinderung entlastet ist. Für Capri, die Holdinggesellschaft der Luxusmarken Michael Kors, Versace und Jimmy Choo, ging es um fast 10 Prozent abwärts. Laut dem Unternehmen ist der Gewinn im vierten Quartal zum Vergleichszeitraum des Vorjahres gesunken. Außerdem gab Capri einen enttäuschenden Ausblick ab. Die Aktien der Bekleidungskette Abercrombie & Fitch stürzten um rund 26 Prozent ab. Das Unternehmen hatte im ersten Quartal flächenbereinigt schlechter abgeschnitten als erwartet und eine enttäuschende Umsatzprognose gegeben. Die Aktie der Bekleidungskette Canada Goose erlebte nach enttäuschenden Geschäftszahlen ein Kursdebakel und verlor 30 Prozent. Beim Sportartikelhändler Dick's Sporting Goods läuft es zwar gut, dennoch wurde die Aktie quasi in Sippenhaft wegen der negativen Nachrichten anderer Einzelhändler und büßten fast 6 Prozent ein.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,10 -1,1 2,11 89,9

5 Jahre 2,06 -0,8 2,07 14,0

10 Jahre 2,26 -0,4 2,26 -18,8

30 Jahre 2,69 -1,1 2,70 -37,4

Viele Anleger flüchteten angesichts der ungünstigen Meldungslage in sichere Häfen, vor allem Staatsanleihen. Die Rendite zehnjähriger Treasurys fiel zunächst weiter stark zurück, erholte sich dann aber im Späthandel komplett auf 2,26 Prozent. Der Renditeabstand zwischen zehnjährigen US-Schuldtiteln und dreimonatigen Papieren blieb damit aber negativ. Diese als invers bezeichnete Zinsstruktur gilt als starkes Rezessionssignal.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:53 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1133 -0,0% 1,1136 1,1161 -2,9%

EUR/JPY 122,17 +0,1% 121,99 121,88 -2,8%

EUR/GBP 0,8810 -0,1% 0,8816 0,8819 -2,1%

GBP/USD 1,2638 +0,0% 1,2633 1,2657 -0,8%

USD/JPY 109,73 +0,2% 109,55 109,21 +0,1%

USD/KRW 1188,55 -0,4% 1192,90 1195,10 +6,7

USD/CNY 6,9086 -0,1% 6,9145 6,9146 +0,4%

USD/CNH 6,9268 -0,1% 6,9335 6,9331 +0,8%

USD/HKD 7,8493 -0,0% 7,8494 7,8494 +0,2%

AUD/USD 0,6929 +0,2% 0,6917 0,6922 -1,6%

NZD/USD 0,6522 +0,1% 0,6514 0,6537 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 8.701,25 +0,5% 8.658,00 8.525,00 +133,9%

Traditionelle Fluchtwährungen wie der Yen und der Schweizer Franken erfuhren angesichts der Konjunktursorgen Zulauf. Auch der Dollar war gesucht. Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,28 58,81 +0,8% 0,47 +25,3%

Brent/ICE 69,78 69,45 +0,5% 0,33 +26,8%

Die Ölpreise litten zunächst stark unter den wieder aufgeflammten Konjunktursorgen. Im Handelsverlauf erholten sie sich aber deutlich von den Tagestiefs. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 0,4 Prozent auf 58,89 Dollar im Vorfeld neuer Lagerbestandsdaten aus den USA. Im Tief war es rund 2 Dollar billige zu haben gewesen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.276,62 1.279,60 -0,2% -2,99 -0,5%

Silber (Spot) 14,37 14,43 -0,4% -0,06 -7,3%

Platin (Spot) 793,71 795,00 -0,2% -1,29 -0,4%

Kupfer-Future 2,67 2,67 -0,0% -0,00 +1,0%

Das Gold profitierte kaum von der Suche nach Sicherheit. Das in Dollar gehandelte Edelmetall wurde vom festeren Dollar gebremst. Zuletzt kostete die Feinunze 1.280 Dollar, knapp 1 Dollar mehr als am Vortag.

ÖLLAGER USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,3 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 2,4 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,7 Millionen Barrel nach plus 0,4 Millionen eine Woche zuvor.

USA / TÜRKEI

Die türkischen Behörden haben den seit drei Jahren inhaftierten Wissenschaftler Serkan Gölge der US-Raumfahrtbehörde Nasa auf freien Fuß gesetzt. Eine US-Ministeriumssprecherin begrüßte die Freilassung und forderte die türkische Regierung auf, "so rasch wie möglich" dessen rasche Heimreise in die USA zu ermöglichen. Gölge war nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei vom Juli 2016 während einer Reise in sein Herkunftsland festgenommen worden. Gölge ist einer von mehreren Justizfällen, die das Verhältnis zwischen Washington und Ankara belasten.

Innenpolitik ISREAL

Nach dem Scheitern der Regierungsbildung steht Israel die zweite Parlamentswahl binnen fünf Monaten bevor. Das Parlament stimmte für seine Auflösung und brachte vorgezogene Neuwahlen am 17. September auf den Weg.

May 30, 2019 02:09 ET (06:09 GMT)