Der Chipkonzern Infineon verstärkt sich mit einer Übernahme in den USA. Wie der Konzern mitteilte, übernimmt er die Cypress Semiconductor Corporation. In der Vereinbarung der beiden Unternehmen wird Cypress mit 9,0 Milliarden Euro bewertet.

Infineon zahlt 23,85 Dollar je Cypress-Aktie, das entspricht einer Prämie von 46 Prozent auf den unbeeinflussten 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs im Zeitraum vom 15. April bis 28. Mai 2019, dem letzten Handelstag vor Medienberichten über einen potenziellen Verkauf von Cypress.

Der Konzern stärke damit seine "Ausrichtung auf strukturelle Wachstumstreiber und bedient ein breiteres Anwendungsspektrum", so Infineon. Bis 2022 entstünden dank Skaleneffekten jährliche Kostensynergien von 180 Millionen Euro. Die komplementären Portfolios ermöglichten zusätzliche Chip-Angebote, die sich langfristig in Umsatzsynergien in Höhe von mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr niederschlagen dürften.

Das Board of Directors von Cypress und der Aufsichtsrat von Infineon haben der Transaktion bereits zugestimmt. Nach Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Cypress-Aktionäre wird das Closing Ende des Kalenderjahres 2019 oder Anfang 2020 erwartet.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit

Mai (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 50,6

zuvor: 52,6

16:00 Bauausgaben April

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: -0,9% gg Vm

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai

PROGNOSE: 52,3 Punkte

zuvor: 52,8 Punkte

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.738,20 -0,52%

Nikkei-225 20.345,63 -1,24%

Hang-Seng-Index 26.831,27 -0,26%

Kospi 2.061,61 +0,97%

Shanghai-Composite 2.892,64 -0,21%

S&P/ASX 200 6.328,80 -1,06%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Angesichts immer neuer negativer Meldungen zum Handelskonflikt zwischen den USA und China bleibt wenig Raum für Optimismus. Auch aus dem US-Handel kamen negative Vorgaben. Zudem hat US-Präsident Donald Trump Indien ins Visier genommen und angekündigt, dem Land Zollvergünstigungen zu streichen. Peking hat zum 1. Juni wie angekündigt neue Strafzölle auf US-Produkte eingeführt. Zudem denkt die chinesische Regierung nicht daran, im Handelsstreit einzulenken. Konjunkturseitig lag der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in China im Mai unverändert bei 50,2 Punkte und damit über der Expansion anzeigenden 50-Punkte-Marke. In Tokio belastet der weiterhin starke Yen zusätzlich. Vermeintlich sichere Anlagen sind weiter gesucht. Derweil verstärkt Huawei seine Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union. Ein neues Abkommen beinhalte Vereinbarungen über Cloud-Dienste, Künstliche Intelligenz und den neuen Mobilfunkstandard 5G, hieß es. Softbank verzeichnen Abgaben von 5,6 Prozent. Offenbar kommt der Plan des Technologiekonzerns, einen neuen 100 Milliarden Dollar schweren "Vision Fund" aufzulegen, bei den Investoren weniger gut an als gedacht. Der chinesische Scheinefleischproduzent WH Group zeigt sich in Hongkong mit Abgaben von 2,6 Prozent, nachdem die Afrikanische Scheinepest in Honkong aufgetreten ist und die Behörden die Tötung von 4.700 weiteren Tieren angeordnet haben.

US-NACHBÖRSE

Cypress Semiconductor stiegen um 0,7 Prozent. Im regulären Handel hatten sie sich mit einem Minus von 0,4 Prozent besser gehalten als der Nasdaq-100-Index, der um 1,6 Prozent gefallen war. Am frühen Montagmorgen meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass Infineon an Cypress interessiert sein soll. Das deutsche Unternehmen wolle Cypress für rund 10 Milliarden Dollar übernehmen. Zum Handelsschluss betrug die Marktkapitalisierung des US-Halbleiterunternehmens rund 6,5 Milliarden Dollar. In der vergangenen Woche hatte Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, dass Cypress strategische Optionen inklusive eines Verkaufs prüfe, nachdem das Unternehmen eine Offerte erhalten habe. Der Name Infineon war dabei nicht gefallen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 24.815,04 -1,41 -354,84 6,38

S&P-500 2.752,06 -1,32 -36,80 9,78

Nasdaq-Comp. 7.453,15 -1,51 -114,57 12,33

Nasdaq-100 7.127,96 -1,62 -117,45 12,61

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 972 Mio 686 Mio

Gewinner 915 1.554

Verlierer 2.043 1.385

Unverändert 72 97

Schwach - Hauptstimmungsverderber war US-Präsident Donald Trump mit der Drohung, Strafzölle nun auch gegen Mexiko einzuführen. Und das nicht, um Handelsungleichgewichten zu begegnen, sondern als Druckmittel gegen illegale Zuwanderung aus Mexiko in die USA. Daneben köchelte der US-chinesische Konflikt weiter. China setzte angekündigte Strafzölle auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar um und hat laut einem Agenturbericht den Import von Sojabohnen aus den USA gestoppt. Daneben kündigte China die Erstellung einer eigenen schwarzen Liste mit nicht vertrauenswürdigen ausländischen Unternehmen an. Passend zum Handelsstreit gab es auch noch schwache Konjunkturdaten aus China. Dagegen fielen neue Daten aus den USA besser als erwartet aus. Auf der Aktienseite standen Unternehmen mit stärkeren Geschäftsinteressen in Mexiko im Fokus. Dazu gehören die Autoaktien, weil die Autobauer zum Teil in Mexiko produzieren. General Motors verloren über 4 Prozent und Ford 2,3 Prozent. Fiat Chrysler kamen um fast 6 Prozent zurück. Der S&P-Subindex Automobile verlor 3,8 Prozent. Bankaktien litten zweifach - als konjunkturempfindliche Titel und weil das immer niedrigere Zinsniveau das Kreditgeschäft weniger rentabel macht. Ihr Branchenindex gab um 1,5 Prozent nach. Nachdem im Wochenverlauf Aktien von Modeketten wie Capri Holding, Abercrombie, PVH und Tilly's unter die Räder kamen nach enttäuschenden Geschäftszahlen oder Ausblicken, erwischte es zum Wochenausklang Gap. Der Kurs knickte um 9,3 Prozent ein.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,93 -12,5 2,06 73,0

5 Jahre 1,90 -11,7 2,02 -2,0

7 Jahre 2,02 -10,1 2,12 -22,9

10 Jahre 2,13 -8,8 2,22 -31,6

30 Jahre 2,57 -7,0 2,64 -49,5

Die Flut an negativen Nachrichten trieb die Anleger in klassische sichere Häfen, allen voran US-Staatsanleihen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sank um weitere 9 Basispunkte auf 2,13 Prozent, den tiefsten Stand seit 2017.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:45 h % YTD

EUR/USD 1,1178 +0,1% 1,1168 1,1142 -2,5%

EUR/JPY 120,92 -0,0% 120,97 121,30 -3,8%

EUR/GBP 0,8840 +0,0% 0,8839 0,8830 -1,8%

GBP/USD 1,2643 +0,1% 1,2636 1,2620 -0,8%

USD/JPY 108,17 -0,1% 108,32 108,86 -1,4%

USD/KRW 1188,79 0% 1188,79 1191,20 +6,7%

USD/CNY 6,9050 0% 6,9050 6,9034 +0,4%

USD/CNH 6,9226 -0,2% 6,9386 6,9297 +0,8%

USD/HKD 7,8390 +0,0% 7,8375 7,8461 +0,1%

AUD/USD 0,6951 +0,3% 0,6933 0,6919 -1,3%

NZD/USD 0,6549 +0,3% 0,6533 0,6515 -2,5%

Bitcoin

BTC/USD 8.646,25 -0,7% 8.706,25 8.230,25 +132,5%

Der Yen, der am Devisenmarkt traditionell als der sichere Hafen schlechthin gilt, zog kräftig an auf 108,37 je Dollar. Am Donnerstag waren in der Spitze noch fast 110 Yen fällig gewesen. Zuletzt war der Yen im Januar so hoch bewertet. Die angedrohten US-Strafzölle auf Importe aus Mexiko lasteten dagegen schwer auf dem mexikanischen Peso. Der Dollar stieg auf zuletzt etwa 19,61 Pesos. Am Vortag notierte er im Tagestief bei gut 19 Pesos. Auch im asiatisch geprägten Handel am Montag baut der Yen seine Gewinne weiter aus.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 53,00 53,50 -0,9% -0,50 +12,1%

Brent/ICE 61,21 61,99 -1,3% -0,78 +11,0%

Die Ölpreise waren aus Sorge um die Nachfrage in einer von Handelsstreitigkeiten gedämpften Weltkonjunktur weiter auf steiler Talfahrt. Der Preis für die Nordseesorte Brent sackte um 5,7 Prozent auf 61,61 Dollar ab. Auf Settlement-Basis erlebten die Preise ihre schlechteste Woche seit November mit einem Minus von 16,3 Prozent. Im asiatischen Handel am Montag rutscht Brent weiter nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.311,96 1.305,48 +0,5% +6,49 +2,3%

Silber (Spot) 14,65 14,58 +0,5% +0,07 -5,5%

Platin (Spot) 801,94 793,88 +1,0% +8,06 +0,7%

Kupfer-Future 2,64 2,64 +0,1% +0,00 +0,0%

Gold wurde angesichts der vielen negativen Nachrichten als sicherer Hafen von den Anlegern wieder entdeckt. Der Goldpreis schoss um 17 Dollar oder 1,3 Prozent nach oben auf 1.306 Dollar je Feinunze.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

AUSSENPOLITIK USA

