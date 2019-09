Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Labor Day geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor ist im August auf das Fünfmonatshoch von 50,4 (Juli: 49,9) Punkte gestiegen. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. "Chinas verarbeitendes Gewerbe hat im August eine Erholung gezeigt, die größtenteils auf eine verbesserte Produktionstätigkeit zurückgeht", sagte Zhengsheng Zhong, Direktor für den Bereich makroökonomische Analysen bei der CEBM Group. Die Gesamtnachfrage habe sich jedoch nicht verbessert, und die Auslandsnachfrage sei deutlich gesunken, was zu einem Anstieg der Lagerbestände geführt habe. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie sank im August auf 49,5 (Vormonat: 49,7) Punkte, minimal stärker als von Ökonomen geschätzt. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitich - Ausgerechnet die beiden chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong bewegen sich am stärksten auseinander. In Hongkong verunsichern weiter die Proteste für mehr Demokratie, nachdem es am Wochenende bei Kundgebungen wieder zu Zusammenstößen kam. Außerdem kam es unter anderem wieder zu Störungen im Flugbetrieb der Sonderverwaltungszone, nachdem die Demonstranten U-Bahnen und Zubringerstraßen blockiert hatten. Mit Blick auf den Aufruf der Protestbewegung zu einem erneuten Generalstreik am Montag warnte die Fluglinie Cathay Pacific ihre Mitarbeiter davor, ihre Arbeit niederzulegen. Die Aktie von Cathay Pacific liegt 1 Prozent im Minus. In Schanghai sorgt für Auftrieb, dass der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im August gegenüber dem Vormonat wieder gestiegen ist, auf ein Fünfmonatshoch und zugleich über die Schwelle in den Wachstum anzeigenden Bereich. Als übergeordnet etwas stimmungsdämpfend verweisen Marktteilnehmer an den anderen Plätzen auf die am Wochenende in Kraft getretenen gegenseitigen zusätzlichen Strafzölle im US-chinesischen Handelsstreit. Dazu passend wetterte US-Präsident Donald Trump am Wochenende wieder gegen China wegen angeblicher unfairer Handelspraktiken, sagte aber auch, dass in diesem Monat die Verhandlungen wieder aufgenommen werden sollten. Daneben sorgt für Unbehagen, dass Argentinien angesichts der krassierenden Schuldenkrise Kapitalverkehrskontrollen einführt.

US-NACHBÖRSE

Dell und Ambarella, die zuvor nach überraschend guten Geschäftszahlen mit kräftigen Kurssprüngen aufgewartet hatten, verteidigten ihre Gewinne weitgehend. Dell kamen lediglich um 0,4 Prozent zurück und Ambarella um 0,5 Prozent.

Uneinheitlich - Trotz der zuletzt versöhnlicheren Töne aus den USA und China im Handelsstreit blieben die Investoren weiter skeptisch. Denn ungeachtet dessen hat keine der beiden Seiten die in der Vorwoche angekündigten Zollerhöhungen wieder zurückgenommen, so dass diese am 1. September in Kraft traten. Einige Anleger nahmen vor dem Labor-Day-Wochenende daher Gewinne mit. Als Belastungsfaktor wurde auch auf die schwächer als erwartet ausgefallene US-Verbraucherstimmung im August verwiesen. Dies drückte vor allem den Einzelhandelssektor, der mit einem Minus von 0,6 Prozent zweitschwächster Index im S&P-500 war. Dell gewannen 10,2 Prozent, nachdem die Zweitquartalszahlen die Erwartungen übertroffen hatte. Der Chiphersteller Ambarella überraschte mit Zahlen und Ausblick ebenfalls positiv, was die Aktie um 17,9 Prozent nach oben trieb.

Die gestiegene Zuversicht im Handelsstreit gab dem Dollar Auftrieb. Der ICE-Dollar-Index erhöhte sich um 0,5 Prozent. Dies drückte den Euro bis auf 1,0963 Dollar, den tiefsten Stand seit Mai 2017. Investoren machten sich vermehrt Sorgen, welche Auswirkungen ein weiter eskalierender Handelsstreit zwischen den USA und China auf andere Volkswirtschaften, wie zum Beispiel die Eurozone haben könnte. Im späten US-Handel notierte der Euro bei 1,0991 Dollar. Am Vortag hatte er in der Spitze noch fast 1,11 Dollar gekostet.

Der Goldpreis zeigte sich mit leichten Abgaben, nachdem er im August insgesamt allerdings um 6 Prozent zugelegt hatte, wie aus Daten von FactSet hervorgeht. Vor allem die weiter herrschende Skepsis im Handelskonflikt, trotz der zuletzt etwas moderateren Töne, habe den Goldpreis zuletzt nach oben geschoben, so ein Teilnehmer. Die Feinunze notierte zum US-Settlement 0,5 Prozent niedriger bei 1.529 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

AFGHANISTAN

Die USA stehen nach Angaben ihres Sondergesandten für Afghanistan an der "Schwelle" eines Friedensabkommens mit den Taliban.

HANDELSSTREIT

Im Handelsstreit mit China haben die USA zum 1. September neue Strafzölle in Kraft gesetzt. Die Strafzölle von 15 Prozent betreffen zunächst nur einen Teil der Importe im Wert von 300 Milliarden Dollar, da weitere Zollerhöhungen auf den 15. Dezember verschoben worden waren.

HONGKONG

Mitten im Berufsverkehr haben Demokratie-Aktivisten in Hongkong mit Protestaktionen an U-Bahnhöfen Chaos ausgelöst. In schwarz gekleidete Demonstranten hielten am Montag U-Bahnen von der Weiterfahrt ab und sorgten so für erhebliche Verspätungen. Die Protestbewegung rief zudem zu einem neuen Generalstreik auf. Die neue Protestaktion an den U-Bahnhöfen folgte auf ein von schweren Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten geprägtes Wochenende.

IRAN

hat zwei Modelle einer neuen Drohne vorgestellt. Die Drohne könne zur Aufklärung und Überwachung dienen oder Angriffe ausführen, sagte der Chef der iranischen Luftabwehr. Die Drohne fliege mehr als tausend Kilometer weit und finde "ihr Ziel mit Präzision".

KONJUNKTUR INDONESIEN

Die indonesischen Verbraucherpreise sind im August wie erwartet um 3,49 Prozent zum Vorjahr gestiegen. In der Kernrate waren es 3,3 Prozent.

KONJUNKTUR THAILAND

Die Verbraucherpreise in Thailand sind im August um 0,52 Prozent zum Vorjahr gestiegen, weniger deutlich als mit 0,70 Prozent erwartet.

SÜDKOREA

